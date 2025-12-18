El cometa interestelar 3I/ATLAS se puede seguir en directo desde España a través de varios livestreams de telescopios online y plataformas especializadas, sobre todo en los días alrededor de su máximo acercamiento a la Tierra, el 19 de diciembre de 2025 . Además, existen mapas y trackers en tiempo real que permiten ver su trayectoria sobre el cielo español aunque no dispongas de telescopio propio. En este contenido te explico todo lo que debes saber, cómo y dónde ver el fenómeno astrónomo.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro Sistema Solar, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov. El cometa alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre de 2025 , a unos 269–270 millones de kilómetros de distancia, por lo que no supone ningún peligro para nuestro planeta.​Tras pasar por su perihelio (punto más cercano al Sol) el 29 de octubre de 2025, el cometa se está alejando paulatinamente, haciéndose más tenue pero aún accesible a telescopios de aficionados y a grandes observatorios que retransmiten en directo.

¿A qué hora ver el cometa 3I/ATLAS en España en directo?

A mediados de diciembre de 2025, 3I/ATLAS se sitúa alrededor de la magnitud 11–12 , lo que implica que no es visible a simple vista pero sí con telescopios de tamaño medio y cámaras sensibles. Desde España, el mejor tramo horario para intentar observarlo directamente en el cielo es en la segunda mitad de la noche y antes del amanecer, cuando la constelación de Leo gana altura sobre el horizonte este–sureste.​

Para fechas cercanas al 19 de diciembre, el cometa llega a estar a más de 90 grados del Sol, lo que permite ventanas de observación incluso cerca de la medianoche local, aunque cuanto más oscuro el cielo y mayor altura del cometa, mejor contraste obtendrás. Lo ideal es planificar la observación entre las 2:00 y las 6:00 hora peninsular, lejos de la contaminación lumínica y con el horizonte despejado.

¿Dónde ver el cometa 3I/ATLAS en directo online?

Si prefieres seguir el espectáculo sin salir de casa, varias iniciativas van a retransmitir el paso de 3I/ATLAS en streaming. The Virtual Telescope Project ofrece emisiones en directo con telescopios robotizados desde Italia , incluyendo un especial en torno al mínimo acercamiento del 19 de diciembre de 2025. Estas retransmisiones suelen emitirse por YouTube y sus propias webs, con comentarios en tiempo real de astrónomos.​​

Además, cadenas y medios científicos han programado directos dedicados al cometa, mostrando imágenes en vivo obtenidas por observatorios terrestres y repasando datos de NASA y ESA. NASA ha compartido contenidos programados con imágenes recientes de 3I/ATLAS tomadas por telescopios espaciales, que suelen acompañarse de segmentos de vídeo o eventos online cuando hay hitos importantes como el máximo acercamiento.

¿Cómo seguir su trayectoria del Cometa 3I/ATLAS en tiempo real?

Para localizar el cometa sobre tu cielo, existen trackers interactivos que actualizan la posición de 3I/ATLAS en tiempo casi real con datos de NASA y ESA. Estas herramientas muestran su órbita, coordenadas, brillo aproximado y una vista simulada del cielo desde tu localización, lo que facilita saber en qué zona de la bóveda celeste buscar con prismáticos o telescopio.​

Aplicaciones de astronomía como “Sky Tonight” también han incorporado al cometa 3I/ATLAS a sus catálogos , permitiendo seguirlo en el móvil apuntando el dispositivo al cielo para comparar con la posición teórica. De este modo, aunque desde una gran ciudad no logres verlo visualmente, puedes acompañar la trayectoria mientras miras en paralelo un livestream de un observatorio oscuro.

Consejos para observar 3I/ATLAS desde España

Dado que el cometa se mueve alrededor de la magnitud 11–12 en diciembre, se recomienda usar al menos un telescopio pequeño–medio o una cámara con óptica luminosa montada sobre trípode o montura ecuatorial. Los prismáticos grandes (por ejemplo, 20x80) solo tendrán opciones desde cielos muy oscuros y con buen seeing, y aun así la imagen será más bien una mancha débil.​ Para maximizar las posibilidades:

Elige un lugar con mínima contaminación lumínica y horizonte despejado.​

Descarga efemérides o usa un tracker para conocer las coordenadas exactas de esa noche.​

Evita noches con Luna brillante cerca de la zona donde se encuentra el cometa, ya que el brillo lunar lava los detalles de la coma y la cola.