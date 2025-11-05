Un evento cósmico está captando la atención de expertos. El cometa interestelar 3I/ATLAS, actualmente en su acercamiento al Sol, comenzó a mostrar un comportamiento inusual: una aceleración inesperada y una cola azul poco común, rasgos que no encajan con el patrón típico de los cometas conocidos.

En conversación con Fox News, el profesor Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, explicó que la aceleración de 3I/ATLAS no puede atribuirse simplemente a causas naturales.

Según detalló, si un cometa acelera de esa forma, debería estar perdiendo una gran cantidad de masa, generando una nube visible de gas alrededor; sin embargo, hasta el momento no hay evidencia clara de esa nube, lo que le ha llevado a plantear nuevas hipótesis.

Loeb sostiene que existen dos escenarios principales para explicar el fenómeno. El primero es que el objeto sí esté perdiendo masa, en cuyo caso la nube gaseosa debería aparecer próximamente y podrá ser detectada por telescopios. El segundo, más intrigante, sugiere que el cometa podría poseer algún tipo de “motor” o mecanismo de propulsión, un indicio de tecnología artificial y potencialmente de origen no natural.

Avi Loeb, profesor de Harvard, explicó que el fenómeno no puede explicarse fácilmente mediante procesos naturales. (Foto: Fox News / YouTube)

El científico comparó esta situación con una “cita a ciegas cósmica”, recordando la importancia de mantener una mente abierta frente a lo desconocido.

“No debemos juzgar antes de observar toda la evidencia”, señaló Loeb, quien considera que fenómenos como este representan una oportunidad para desafiar nuestros límites de comprensión.

Por ahora, Loeb estima que existe una probabilidad del 40% de que 3I/ATLAS tenga algún componente artificial, aunque destaca que se necesitan más datos para confirmarlo o descartarlo.

La cola azul del objeto (inusual entre los cometas), que suelen ser rojizos debido al polvo y la temperatura solar, y su comportamiento acelerado serán estudiados con atención en las próximas semanas, cuando el cometa alcance su punto más cercano al Sol.

El cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar, fue descrito en un inicio como una potencial "sonda alienígena". (Foto referencial: Nazarii Neshcherenskyi / iStock)

Avi Loeb no descarta que el 3I/ATLAS sea “mucho más” que un simple cometa

Las afirmaciones de Avi Loeb, sobre un posible origen artificial del cometa interestelar 3I/ATLAS, no son nuevas. Desde hace varios meses, el astrofísico sostiene que el cuerpo celeste podría ser “mucho más” que un cometa común.

Según el experto, el comportamiento del objeto no coincide con ningún cuerpo natural observado hasta ahora en el espacio, lo que abre la posibilidad de que tenga un origen tecnológico.

Mediante su blog, Loeb reportó que el 3I/ATLAS está expulsando una aleación de níquel puro sin rastros de hierro, un material que no se encuentra de forma natural en cometas de nuestro sistema solar. Este metal se utiliza en la industria moderna para la fabricación de componentes de alta tecnología, lo que levantó sospechas sobre su procedencia.

Además, el objeto mostró un fenómeno conocido como “anti-cola”, un chorro de partículas que, en lugar de alejarse del Sol como en cualquier cometa, apunta directamente hacia él.

Avi Loeb es un físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Loeb afirma que este comportamiento podría tratarse de una especie de mecanismo de propulsión o maniobra controlada.

Otro dato que alimenta el misterio es su trayectoria hiperbólica. A diferencia de los cometas tradicionales, que orbitan alrededor del Sol, 3I/ATLAS viene desde el espacio interestelar y abandonará el sistema solar para no regresar jamás.

Lo anterior indica que el cuerpo celeste no forma parte de nuestro vecindario cósmico y podría ser un visitante artificial “enviado” desde otra civilización.

Para el experto, ignorar las anomalías de este objeto sería un error científico. Por eso, insiste en que es fundamental observarlo con el máximo detalle posible antes de que se aleje definitivamente y perdamos la oportunidad de descubrir si realmente estamos ante una señal de otra civilización.

