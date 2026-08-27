El cielo se prepara para una de las postales astronómicas más llamativas de 2026: una Luna llena que entrará casi por completo en la sombra de la Tierra y adquirirá tonos rojizos. El eclipse lunar parcial ocurrirá la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante la madrugada del viernes 28, según la zona horaria; será visible desde gran parte de América —incluidos México, Centroamérica, Sudamérica y buena parte de Estados Unidos—, Europa, África y sectores del Pacífico si el cielo está despejado. Durante el máximo del fenómeno, la sombra terrestre cubrirá cerca del 96% de la Luna, por lo que podrá adquirir un tono rojizo conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

MUNDO, 27/08/2026.- Horario del máximo del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto en Estados Unidos, México, España, Perú, Colombia, Argentina y más países. FOTO DE STR PARA AFP / STR / AFP

¿A qué hora es el eclipse lunar parcial del 28 de agosto?

El evento comienza el jueves 27 de agosto por la noche en Estados Unidos y México, aunque en tiempo universal y en España corresponde a la madrugada del viernes 28 de agosto. La fase parcial será muy profunda: en su punto máximo, cerca del 96% de la superficie lunar quedará cubierta por la sombra oscura de la Tierra.

Etapa Hora del Este (ET) Hora Central (CT) Hora del Pacífico (PT) Hora de Ciudad de México Hora de España peninsular Inicio penumbral 9:23 p. m. (27 ago.) 8:23 p. m. 6:23 p. m. 7:23 p. m. 3:23 a. m. (28 ago.) Inicio parcial 10:33 p. m. (27 ago.) 9:33 p. m. 7:33 p. m. 8:33 p. m. 4:33 a. m. Máximo 12:13 a. m. (28 ago.) 11:13 p. m. (27 ago.) 9:13 p. m. 10:13 p. m. 6:13 a. m. Fin parcial 1:52 a. m. 12:52 a. m. 10:52 p. m. 11:52 p. m. 7:52 a. m. Fin penumbral 3:01 a. m. 2:01 a. m. 12:01 a. m. 1:01 a. m. 9:01 a. m.

La fase parcial —el tramo más relevante para observar el oscurecimiento y el tono cobrizo de la Luna— durará aproximadamente 3 horas y 18 minutos. El fenómeno completo, desde el ingreso en la penumbra hasta su final, se extenderá por unas 5 horas y 38 minutos.

¿Se verá el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Estados Unidos, México y España?

Sí, pero la experiencia no será idéntica en todos los lugares. NASA indica que el eclipse podrá observarse desde América, África, Europa y una parte del Pacífico, siempre que la Luna esté sobre el horizonte y el cielo esté despejado.

En Estados Unidos, la mayor parte del país podrá ver al menos una fracción del eclipse. La Costa Este tendrá la Luna más baja y observará la fase parcial durante la noche y la madrugada, mientras que la Costa Oeste podrá disfrutar el máximo cerca de las 9:13 p. m. del 27 de agosto. Como referencia, el máximo llegará a las 12:12 a. m. en Nueva York, 11:12 p. m. en Chicago y Houston, 10:12 p. m. en Denver y 9:12 p. m. en Los Ángeles.

En México, el eclipse será visible la noche del 27 de agosto y podrá seguirse a simple vista si el clima lo permite. La fase parcial completa será observable desde el país; en Ciudad de México, el máximo se espera alrededor de las 10:13 p. m.

En España, el fenómeno tendrá lugar antes y después del amanecer del 28 de agosto. La visibilidad dependerá de que la Luna todavía permanezca sobre el horizonte occidental: las fuentes consultadas confirman observación desde Europa, pero no proporcionan en sus resultados un desglose fiable por ciudad española. Por ello, conviene verificar un mapa local de visibilidad antes de planear la observación.

Dónde ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto EN VIVO

La mejor manera de ver el eclipse es desde un espacio abierto con la Luna visible, lejos de luces intensas y con el horizonte despejado. Si las nubes, la contaminación lumínica o tu ubicación no permiten observarlo, habrá emisiones gratuitas por internet.

Timeanddate.com ofrecerá una transmisión en vivo con imágenes telescópicas, animaciones y seguimiento en tiempo real. El directo está previsto para comenzar a las 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT del 27 de agosto.

El Griffith Observatory de Los Ángeles también programó una transmisión desde California a partir de las 10:25 p. m. ET / 7:25 p. m. PT del 27 de agosto. Además, el Virtual Telescope Project anunció una emisión con observaciones desde Italia y Chile.

Horario de la transmisión de NASA del eclipse lunar parcial del 28 de agosto

Hasta la información disponible al 26 de agosto de 2026, NASA confirma el eclipse, su visibilidad geográfica y que el máximo ocurrirá aproximadamente a las 9:13 p. m. PDT / 12:13 a. m. EDT / 4:13 a. m. UTC.

Sin embargo, no hay un horario confirmado de una transmisión oficial de NASA en los resultados consultados. Una fuente especializada señala que los detalles de un posible webcast de NASA aún estaban pendientes; por tanto, no se debe afirmar que NASA emitirá un directo ni indicar una hora de inicio hasta que la agencia lo anuncie en sus canales oficiales.

Cómo mirar el eclipse lunar parcial de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar se puede observar directamente y no requiere gafas especiales. Puedes mirarlo a simple vista durante todas sus fases sin dañar tus ojos.

Para mejorar la experiencia, busca un sitio con cielo despejado, poca iluminación artificial y vista libre hacia la Luna. Los binoculares o un telescopio son opcionales: no son necesarios para ver el eclipse, pero pueden ayudar a distinguir el avance de la sombra terrestre y los matices rojizos en la parte eclipsada.

El apodo “Luna de Sangre” describe el color rojizo o cobrizo que puede adquirir la zona lunar dentro de la umbra. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra y desvía luz solar hacia la Luna; dado que será un eclipse parcial, una porción del disco permanecerá fuera de la sombra más oscura.

El eclipse lunar parcial se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el país. Revisa a qué hora será el máximo de la Luna. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse lunar parcial del 28 de agosto

¿El eclipse será una Luna de Sangre total?

No. Será un eclipse parcial, no total. Aun así, será profundo: alrededor del 96% de la superficie lunar entrará en la umbra de la Tierra en el máximo, por lo que una gran parte del disco puede adoptar tonos rojos o cobrizos.

¿Cuánto dura el eclipse lunar parcial de agosto de 2026?

La fase parcial durará aproximadamente 3 horas y 18 minutos, desde las 2:33 a. m. hasta las 5:51 a. m. UTC del 28 de agosto. Considerando también las fases penumbrales, el evento completo durará cerca de 5 horas y 38 minutos.

¿A qué hora será el máximo en Estados Unidos?

El máximo será a las 12:13 a. m. ET, 11:13 p. m. CT, 10:13 p. m. MT y 9:13 p. m. PT. En la Costa Este ya será viernes 28 de agosto; en las demás zonas horarias mencionadas aún será jueves 27.

¿Necesito lentes especiales para mirar la Luna de Sangre?

No. Las gafas para eclipses solares no son necesarias para un eclipse lunar, porque mirar la Luna eclipsada a simple vista es seguro.

¿Podré verlo si está nublado?

No directamente. Si las nubes cubren el cielo, puedes seguir una emisión online, como las anunciadas por Timeanddate.com, Griffith Observatory o Virtual Telescope Project.