Apenas dos semanas después del eclipse solar del 12 de agosto, el cielo volverá a ofrecer un espectáculo astronómico. Se trata de un eclipse lunar parcial que tendrá lugar entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto de 2026 y que podrá observarse desde gran parte de América del Norte, según la NASA.

El fenómeno coincidirá además con la Luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como Luna de Esturión. Aunque será un eclipse parcial, la mayor parte del satélite quedará dentro de la sombra de la Tierra: aproximadamente el 93% de la Luna estará cubierta, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense.

¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto?

El eclipse comenzará el jueves 27 de agosto a las 9:23 p. m., hora del Este (ET). El momento de mayor cobertura llegará después de la medianoche, a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, cuando la Luna alcance el punto máximo del fenómeno, según Time and Date.

La diferencia con un eclipse lunar total es que en este caso solo una parte del satélite entra en la sombra más oscura proyectada por nuestro planeta; sin embargo, debido a que la cobertura llegará hasta el 93%, el evento podrá resultar muy llamativo para quienes tengan buenas condiciones de observación.

El fenómeno coincidirá con la Luna llena de agosto y aproximadamente el 93% de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre. (Foto: Pexels)

¿Dónde podrá verse el eclipse lunar?

La NASA señala que toda América del Norte podrá observar alguna parte del eclipse. La costa este de Estados Unidos y algunas zonas del Medio Oeste tendrán la oportunidad de contemplar el fenómeno completo, mientras que Alaska y la costa oeste del país solamente podrán ver una parte.

El espectáculo también será visible desde el hemisferio sur. De hecho, toda Sudamérica podrá observar el eclipse completo, por lo que los habitantes de países de la región tendrán una buena oportunidad para seguir el evento astronómico.

Eclipse lunar y eclipse solar: ¿cuál es la diferencia?

Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean. La diferencia está en la posición que ocupa cada cuerpo durante esa alineación. En un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea total o parcialmente la luz que llega a nuestro planeta.

En cambio, durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Como consecuencia, nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite durante la Luna llena. La Luna no produce luz por sí misma, sino que refleja la luz solar, por lo que cuando la Tierra bloquea parte de esa iluminación se produce el característico fenómeno.

Para disfrutarlo mejor, se recomienda buscar un lugar oscuro, consultar el clima y evitar las luces brillantes durante la observación. (Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP) / PRAKASH MATHEMA

Consejos para observarlo mejor

Quienes quieran disfrutar del eclipse deberían consultar primero el pronóstico del tiempo y comprobar que el cielo estará despejado durante las horas del evento. Asimismo, se recomienda buscar un sitio alejado de las luces de las ciudades y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos.

Para una mejor experiencia, conviene evitar mirar constantemente el teléfono o cualquier fuente de luz brillante. También puede ser útil llevar ropa adecuada para la temperatura, repelente contra insectos y una manta, saco de dormir o silla reclinable para permanecer cómodamente durante la observación.