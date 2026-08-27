La noche del jueves 27 de agosto, el cielo de los Estados Unidos protagonizará un hecho importante que no te lo puedes perder. Por unos minutos, la Luna cambiará de color, será rojizo; por ello se llama la ‘Luna de Sangre’. Según explicó la NASA, nuestro satélite pasará a la sombra de la Tierra, creando un profundo eclipse parcial. El 96,3 % de la superficie visible de la Luna quedará sumergida en la umbra terrestre, la zona más profunda de la sombra proyectada por nuestro planeta, donde la luz solar es bloqueada por completo.

En Estados Unidos se podrá ver la Luna de Sangre, excepto en Alaska. El horario cambia según tu localidad. A continuación, te mostraremos a qué hora será el punto máximo del eclipse lunar en Texas, California, Nueva York y Florida, y los lugares para observar este fenómeno.

Consulta a qué hora inicia el eclipse lunar parcial con Luna de Sangre en Monterrey, Nuevo León, este 27 de agosto de 2026. (Foto: Pexels)

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Texas?

Aunque los calendarios astronómicos internacionales registran el fenómeno como el eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026, en Texas, el evento podrá observarse principalmente durante la noche del jueves 27 de agosto . La diferencia se explica por la conversión del tiempo universal a la hora local del estado norteamericano.

La fase visible empezará a las 8:23 p. m. y finalizará a las 2:01 a. m. del viernes 28 de agosto. En total, la Luna de Sangre tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos para los observadores en Texas.

Etapa del eclipse Hora en Houston (CDT) Qué se verá Inicio penumbral 8:23 p. m., jueves 27 Una sombra tenue empieza a oscurecer ligeramente la Luna. Inicio parcial 9:33 p. m., jueves 27 La sombra más intensa de la Tierra cubre una parte visible de la Luna. Máximo del eclipse 11:12 p. m., jueves 27 Cerca del 93% de la Luna estará inmerso en la umbra terrestre. Fin de la fase parcial 12:52 a. m., viernes 28 La sombra oscura comienza a retirarse de la superficie lunar. Fin del eclipse 2:01 a. m., viernes 28 La Luna recupera su brillo habitual.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en California?

En California, la Luna de Sangre será el 27 de agosto. En Los Ángeles, la fase parcial iniciará a las 7:33 p. m. (PDT) y alcanzará su punto máximo a las 9:12 p. m.

Etapa del eclipse Hora en Houston (CDT) Qué se verá Inicio penumbral 6:23 p. m., jueves 27 Una sombra tenue empieza a oscurecer ligeramente la Luna. Inicio parcial 7:33 p. m., jueves 27 La sombra más intensa de la Tierra cubre una parte visible de la Luna. Máximo del eclipse 9:12 p. m., jueves 27 Cerca del 93% de la Luna estará inmerso en la umbra terrestre. Fin de la fase parcial 10:51 p.m., jueves 27 La sombra oscura comienza a retirarse de la superficie lunar. Fin del eclipse 12:01 a. m., viernes 28 La Luna recupera su brillo habitual.

Los horarios pueden variar ligeramente según la ciudad dentro de California, pero el estado completo se encuentra en la zona horaria del Pacífico (PDT) durante esta fecha.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Nueva York?

En Nueva York, el inicio penumbral de la Luna de Sangre será a las 9:23 p. m. (EDT) del jueves 27 de agosto, mientras que el punto máximo será a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, cuando aproximadamente el 96,3 % del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre.

Etapa del eclipse Hora en Houston (CDT) ¿Qué se verá? Inicio penumbral 9:23 p. m., jueves 27 Una sombra tenue empieza a oscurecer ligeramente la Luna. Inicio parcial 10:33 p. m., jueves 27 La sombra más intensa de la Tierra cubre una parte visible de la Luna. Máximo del eclipse 12:12 a. m., viernes 28 Cerca del 93% de la Luna estará inmerso en la umbra terrestre. Fin de la fase parcial 1:52 a. m., viernes 28 La sombra oscura comienza a retirarse de la superficie lunar. Fin del eclipse 3:01 a. m., viernes 28 La Luna recupera su brillo habitual.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar en Florida?

En la Florida, la fase parcial de la Luna de Sangre (cuando la sombra oscura de la Tierra empiece a cubrir directamente la Luna) será a las 10:33 p. m. El máximo del eclipse tendrá lugar a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, momento en que la mayor parte del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre.

Etapa del eclipse Hora en Houston (CDT) ¿Qué se verá? Inicio penumbral 9:23 p. m., jueves 27 Una sombra tenue empieza a oscurecer ligeramente la Luna. Inicio parcial 10:33 p. m., jueves 27 La sombra más intensa de la Tierra cubre una parte visible de la Luna. Máximo del eclipse 12:12 a. m., viernes 28 Cerca del 93% de la Luna estará inmerso en la umbra terrestre. Fin de la fase parcial 1:52 a. m., viernes 28 La sombra oscura comienza a retirarse de la superficie lunar. Fin del eclipse 3:01 a. m., viernes 28 La Luna recupera su brillo habitual.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en Texas, California, Nueva York y Florida?

Para observar el eclipse lunar parcial no es necesario un telescopio ni lentes de sol. La recomendación de las autoridades es encontrar un lugar libre de la contaminación audiovisual, lejos de edificios altos o lugares luminosos. Importante, revisa el pronóstico de nubosidad de tu localidad. Las nubes pueden perjudicar la visualización del fenómeno.

Bajo ese contexto, los parques, las playas y observatorios naturales son las mejores opciones para que puedas disfrutar de la Luna de Sangre.