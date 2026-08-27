El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año en México . Aunque popularmente se le denomina “Luna de Sangre”, técnicamente no será un eclipse total: cerca del 96% de la superficie visible de la Luna entrará en la sombra más oscura de la Tierra, por lo que podrá adquirir tonalidades rojizas, cobrizas y marrón oscuro.

La buena noticia es que la fase parcial completa será observable desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El máximo ocurrirá la noche del jueves 27 de agosto, por lo que no será necesario madrugar para seguir el momento más espectacular.

¿A qué hora será el eclipse lunar parcial?

El fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y terminará en la madrugada del viernes 28. CDMX, Guadalajara y Monterrey comparten el horario del centro de México, por lo que tendrán las mismas horas de referencia.

Fase del eclipse Hora en CDMX, Guadalajara y Monterrey Inicio del eclipse penumbral 19:23 del 27 de agosto Inicio del eclipse parcial 20:33 del 27 de agosto Punto máximo 22:12 del 27 de agosto Fin del eclipse parcial 23:52 del 27 de agosto Fin del eclipse penumbral 01:01 del 28 de agosto

La fase penumbral será la menos evidente: la Luna comenzará a perder brillo de forma sutil al entrar en la zona exterior de la sombra terrestre. El espectáculo visual aumentará desde las 20:33 horas , cuando la umbra —la parte más oscura de la sombra de la Tierra— empezará a cubrir el disco lunar.

El mejor momento para observarlo será alrededor de las 22:12 horas . En ese instante, la Luna tendrá una cobertura cercana al 96% dentro de la umbra, por lo que solo quedará un borde iluminado directamente por el Sol.

¿Dónde se verá la Luna de Sangre en México?

El eclipse lunar parcial será visible en todo México , con condiciones especialmente favorables en la zona centro, sur y oriente del país. Desde CDMX, Guadalajara y Monterrey se podrá seguir tanto el inicio de la fase parcial como el punto máximo y la salida gradual de la sombra terrestre. La Luna estará suficientemente elevada sobre el horizonte durante el máximo, una condición que facilitará la observación:

Ciudad Altura aproximada de la Luna en el máximo Ciudad de México 43,7° Guadalajara 39,7° Monterrey 38,9°

En Ciudad de México, la contaminación lumínica no impedirá ver el fenómeno, ya que la Luna llena seguirá siendo un objeto muy brillante. En Guadalajara y Monterrey aplican las mismas recomendaciones: alejarse, en lo posible, de luces directas, anuncios luminosos y obstáculos como edificios altos o árboles.

¿Por qué la Luna se verá roja o cobriza?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna llena. En esta alineación, nuestro planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

La tonalidad rojiza aparece porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. La atmósfera dispersa con mayor facilidad los tonos azulados y deja pasar o desvía hacia la sombra terrestre más luz roja y naranja. Es el mismo principio que explica los colores cálidos de un amanecer o atardecer.

No obstante, es importante precisar que el nombre “Luna de Sangre” se utiliza con mayor rigor durante los eclipses lunares totales. El evento del 27 de agosto será parcial, ya que una franja de la Luna permanecerá fuera de la umbra . Aun así, por la gran porción cubierta, el aspecto podría ser muy similar al de una Luna de Sangre, con una superficie predominantemente oscura y cobriza.

Cómo ver el eclipse lunar de forma segura

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar se puede observar directamente y sin protección especial. No se requieren lentes certificados para eclipses, filtros solares ni equipos profesionales. Para disfrutar mejor del evento, toma en cuenta estas recomendaciones:

Empieza a observar desde las 20:30 horas, cuando la sombra oscura de la Tierra comenzará a notarse claramente.

Reserva el tramo de 21:45 a 22:30 horas para seguir el máximo con calma.

Busca un sitio con cielo despejado y la menor cantidad posible de luces directas.

Usa prismáticos si quieres distinguir mejor el borde de la sombra y los cráteres lunares.

Un telescopio pequeño permitirá apreciar más detalles, aunque no es indispensable.

Si tomarás fotos con celular, utiliza trípode, modo manual si está disponible y reduce la exposición para conservar el relieve lunar.

Revisa el pronóstico de nubosidad el mismo 27 de agosto, pues las nubes serán el factor decisivo para la visibilidad.

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto ofrecerá una oportunidad excepcional para observar una Luna casi completamente sumergida en la sombra terrestre. Para usuarios en CDMX, Guadalajara y Monterrey, el horario más importante es las 22:12 horas: ahí se concentrará la imagen más oscura y rojiza del fenómeno.