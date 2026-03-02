La madrugada del 3 de marzo de 2026, Estados Unidos será escenario de un eclipse lunar total excepcional que teñirá la Luna de un intenso tono rojizo, la llamada “luna de sangre”, en el que la Tierra se alineará de forma casi perfecta entre el Sol y nuestro satélite natural, proyectando su sombra sobre la superficie lunar durante más de tres horas de fenómeno visible. Este evento, considerado el último eclipse lunar total antes de una pausa de casi tres años, permitirá apreciar la fase de totalidad en los 50 estados, incluyendo California, Texas, Florida, Nueva York, Washington, Pensilvania e Illinois, ofreciendo una oportunidad única para la observación a simple vista, la fotografía astronómica y el seguimiento online mediante transmisiones en vivo de plataformas especializadas y organismos científicos como NASA y Timeanddate.

TL;DR: ¿Qué debes saber del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026?

Eclipse lunar total visible en todo Estados Unidos durante la madrugada del 3 de marzo de 2026.

Totalidad observable en California, Texas, Florida, Nueva York, Washington, Pensilvania, Illinois y el resto de los estados, con diferencias en altura de la Luna y tiempo visible.

La Luna se tornará rojiza (“luna de sangre”) debido a la filtración y dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.

La fase total dura cerca de una hora, con el máximo alrededor de las 6:33 a. m. EST.

Es seguro observarlo a simple vista, sin gafas especiales.

Se podrá seguir por streaming en páginas como Timeanddate y en transmisiones de medios y observatorios.

Es el último eclipse lunar total antes de finales de 2028.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué ocurre?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna llena, de manera que la sombra terrestre cubre por completo el disco lunar.

La Luna atraviesa primero la penumbra, luego la umbra (la parte más oscura de la sombra) y, durante la totalidad, queda totalmente sumergida en esta región central.

Esta alineación requiere que los tres cuerpos (Sol, Tierra y Luna) estén casi en línea recta, lo que solo sucede durante ciertas lunas llenas y explica por qué los eclipses totales no ocurren cada mes.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 03/03/2026.- A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar total de marzo de 2026 podrá observarse de forma segura a simple vista, sin gafas especiales. FOTO DE ASTRONOMIA.IGN.ES / ASTRONOMIA.IGN.ES

¿Por qué se habla de “luna de sangre” durante el eclipse?

La expresión “luna de sangre” hace referencia al color rojizo o cobrizo que adquiere la Luna durante la fase total del eclipse.

Aunque la Luna se encuentra en la sombra de la Tierra, no desaparece por completo porque la luz del Sol se filtra a través de la atmósfera terrestre, que dispersa la luz azul y deja pasar principalmente la luz roja, la cual se refracta hacia la superficie lunar.

El tono final puede variar desde un naranja brillante hasta un rojo oscuro, dependiendo de la cantidad de polvo, aerosoles y nubes en la atmósfera global; tras grandes erupciones volcánicas, los eclipses suelen verse más oscuros.

¿Cuándo es el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026?

El eclipse lunar total tendrá lugar la madrugada del 3 de marzo de 2026 en América y durante la noche del 3 de marzo para Asia oriental y Oceanía.

Será el último eclipse lunar total visible en el mundo hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que le otorga un alto interés científico y de divulgación.

¿Se verá el eclipse lunar total en Estados Unidos y en qué estados?

Sí, el eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 será visible como eclipse total en los 50 estados de EE. UU., siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Las diferencias principales entre estados estarán en la altura de la Luna sobre el horizonte y en si la totalidad ocurre con la Luna aún alta o ya próxima a ponerse.

Entre los estados destacados:

California: totalidad aproximadamente entre las 3:04 y las 4:02 a. m. PST.

totalidad aproximadamente entre las 3:04 y las 4:02 a. m. PST. Texas: totalidad cercana a las 5:04–6:02 a. m. CST.

totalidad cercana a las 5:04–6:02 a. m. CST. Florida: totalidad en la madrugada; en la zona este (EST) se verá cerca del amanecer, con la Luna baja.

totalidad en la madrugada; en la zona este (EST) se verá cerca del amanecer, con la Luna baja. Nueva York: totalidad alrededor de las 6:04–6:53 a. m. EST, con la Luna muy baja sobre el horizonte oeste. (see the generated image above)

totalidad alrededor de las 6:04–6:53 a. m. EST, con la Luna muy baja sobre el horizonte oeste. (see the generated image above) Washington (estado): totalidad cerca de las 3:04–4:02 a. m. PST.

totalidad cerca de las 3:04–4:02 a. m. PST. Pensilvania: totalidad poco antes del amanecer, cerca de las 6:04–6:56 a. m. EST.

totalidad poco antes del amanecer, cerca de las 6:04–6:56 a. m. EST. Illinois: totalidad aproximadamente de 5:04 a 6:02 a. m. CST.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 03/03/2026.- Fases, trayectoria y visibilidad del eclipse lunar total 2026 sobre EE. UU., con foco en California, Texas, Florida y Nueva York. FOTO DE VAONIS.COM / VAONIS.COM

En términos generales, la Costa Oeste y el interior oeste tendrán la Luna más alta durante la totalidad, mientras que en la Costa Este la Luna estará baja y, en muchos lugares, se pondrá durante o poco después del máximo del eclipse.

¿Cuáles son las fases del eclipse y a qué hora ocurren?

Horarios globales de las fases

Fase Hora UTC Hora aprox. EST (EE. UU.) Qué sucede Inicio penumbral 08:44 UTC 3:44 a. m. EST La Luna entra en la penumbra; oscurecimiento muy sutil. Inicio parcial 09:50 UTC 4:50 a. m. EST La Luna entra en la umbra; aparece una “mordida” oscura. Inicio de totalidad 11:04 UTC 6:04 a. m. EST La Luna queda completamente en la umbra y comienza a enrojecer. Máximo eclipse 11:33 UTC 6:33 a. m. EST Punto de mayor profundidad en la sombra; color más intenso. Fin de totalidad 12:03 UTC 7:03 a. m. EST La Luna sale gradualmente de la umbra; el rojo se atenúa. Fin parcial 13:17 UTC 8:17 a. m. EST La Luna abandona la umbra; solo queda penumbra tenue. Fin penumbral 14:23 UTC 9:23 a. m. EST La Luna sale por completo de la sombra terrestre.

¿Cómo se verán las fases del eclipse desde Estados Unidos?

Para el público en EE. UU., las fases se traducen aproximadamente así:

Fase penumbral:

Desde alrededor de las 3:44 a. m. EST (12:44 a. m. PST, 1:44 a. m. MST, 2:44 a. m. CST).

Cambios muy sutiles, difíciles de detectar a simple vista.

Fase parcial:

Comienza cerca de las 4:50 a. m. EST (3:50–4:00 a. m. CST, 3:49–4:04 a. m. MST, 2:49–3:04 a. m. PST).

Se nota claramente una porción oscura sobre el disco lunar.

Totalidad:

Aproximadamente de 6:04 a 7:02 a. m. EST; 5:04–6:02 a. m. CST; 4:04–5:02 a. m. MST; 3:04–4:02 a. m. PST.

Es la fase en la que la Luna adopta el color rojizo característico.

Final visible del eclipse:

En la Costa Este, la Luna se pondrá durante la totalidad o poco después.

En el oeste de EE. UU., se puede seguir buena parte de la fase parcial final antes del amanecer.

Horarios por estados clave de Estados Unidos (hora local)

Resumen de la información consolidada para el 3 de marzo de 2026.

Estado Tipo Inicio penumbral Inicio totalidad Fin totalidad Fin penumbral California Total 12:44 a. m. PST 3:04 a. m. PST 4:02 a. m. PST 6:23 a. m. PST Texas Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 8:23 a. m. CST* Florida Total 3:44 a. m. EST 6:04 a. m. EST Cerca del amanecer (zona oeste en CST) Después del amanecer en algunas zonas* Nueva York Total 3:44 a. m. EST 6:04 a. m. EST 6:53 a. m. EST 6:53 a. m. EST** Washington (estado) Total 12:44 a. m. PST 3:04 a. m. PST 4:02 a. m. PST 6:23 a. m. PST Pensilvania Total 3:44 a. m. EST 6:04 a. m. EST 6:56 a. m. EST 6:56 a. m. EST** Illinois Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:39 a. m. CST

* En varios puntos del centro del país, la fase penumbral final ocurre ya con el cielo brillante.** En buena parte de la Costa Este, la desaparición de la penumbra coincide con la puesta de la Luna.

¿Qué pasará en cada fase del eclipse lunar total?

Inicio de la penumbra:

Apariencia: ligero oscurecimiento en uno de los bordes de la Luna, casi imperceptible.

Físicamente: la Luna entra en la penumbra de la Tierra, donde solo una parte de la luz solar queda bloqueada.

Inicio de la parcialidad:

Apariencia: una “mordida” oscura se hace evidente en el disco lunar.

Físicamente: la Luna penetra en la umbra, la región central y más oscura de la sombra terrestre.

Inicio de la totalidad:

Apariencia: la Luna queda completamente dentro de la umbra y empieza a adquirir tonalidades rojizas.

Físicamente: el disco lunar está totalmente en sombra directa, solo iluminado por luz solar filtrada por la atmósfera de la Tierra.

Máximo eclipse:

Apariencia: el color rojizo es más intenso y uniforme; la Luna puede verse desde naranja a rojo oscuro.

Físicamente: el centro del disco lunar se acerca al eje de la umbra; es el momento ideal para estudios fotométricos y evaluación de la escala de Danjon.

Fin de la totalidad:

Apariencia: un borde de la Luna empieza a aclararse, el color rojo se atenúa.

Físicamente: la Luna sale gradualmente de la umbra y vuelve a la fase parcial.

Fin de la parcialidad:

Apariencia: desaparece la “mordida” oscura; la Luna recupera su forma llena, aunque aún algo apagada.

Físicamente: la Luna abandona la umbra y queda solo en penumbra.

Fin de la penumbra:

Apariencia: la Luna vuelve a su brillo normal de luna llena.

Físicamente: finaliza la interacción con la sombra de la Tierra.

¿Cuál será la trayectoria del eclipse y dónde se verá mejor?

El eclipse se produce sobre la región del Pacífico, con visibilidad excelente de la totalidad desde gran parte del Pacífico central, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

En Estados Unidos, las mejores condiciones se darán en la mitad occidental del país (Pacífico, Montañas Rocosas y parte del Medio Oeste), donde la Luna estará más alta durante la totalidad y se podrá seguir buena parte del evento antes del amanecer.

En la Costa Este, la trayectoria aparente hará que la Luna descienda hacia el horizonte oeste durante la totalidad, ofreciendo vistas espectaculares sobre skylines urbanos, pero reduciendo el tiempo útil de observación.

¿Cuáles son las mejores ubicaciones y consejos para observar el eclipse en Estados Unidos?

Regiones recomendadas:

Costa Oeste: California, Oregón, Washington.

Zonas elevadas del interior: Colorado, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México.

Medio Oeste con cielos despejados: Texas, Kansas, Nebraska, Wyoming, Montana.

Condiciones ideales:

Cielos despejados o con nubes mínimas.

Lejos de la contaminación lumínica intensa (centrarse en áreas rurales o periféricas).

Horizonte oeste despejado, clave en la Costa Este donde la Luna se verá baja.

Entornos sugeridos:

Observatorios y planetarios que organicen noches especiales de eclipse.

Parques nacionales y reservas de cielos oscuros (Dark Sky Parks).

Azoteas, miradores y costas con vista clara hacia el oeste en grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Miami.

¿Es seguro ver el eclipse lunar total? Recomendaciones prácticas

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros de observar sin ningún tipo de protección ocular.

Puedes mirar el eclipse a simple vista, con prismáticos o telescopio sin riesgo para tus ojos.

Recomendaciones:

Verificar el horario local de las fases utilizando calculadoras de eclipses y mapas interactivos.

Consultar el pronóstico meteorológico para elegir el mejor lugar.

Llevar ropa de abrigo, especialmente en estados del norte o zonas de montaña.

Usar prismáticos (7x50, 10x50) para realzar el contraste de la Luna eclipsada.

Emplear telescopio pequeño y trípode para fotografía de larga exposición durante la totalidad.

¿Cómo ver el eclipse lunar total online por streaming?

Si el clima no acompaña o no puedes salir a observar, podrás seguir el eclipse en línea:

Timeanddate.com:

Ofrece transmisiones en vivo con múltiples cámaras, mapas en tiempo real y explicación de cada fase.

Medios y plataformas de astronomía:

Sitios especializados como Space.com suelen ofrecer cobertura en vivo con comentarios de expertos.

Revistas científicas y de astronomía, como Sky at Night Magazine, han anunciado planes para mostrar el eclipse del 3 de marzo de 2026 online.

Canales de observatorios y universidades:

Muchos observatorios estadounidenses transmiten por YouTube y redes sociales, compartiendo imágenes de alta calidad y explicaciones en tiempo real.

Recomendación: usar una conexión Wi-Fi estable y una pantalla de buena resolución para apreciar los matices de color de la Luna durante la totalidad.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026

¿Es peligroso mirar un eclipse lunar a simple vista?

No. Los eclipses lunares son seguros para la vista; no necesitas gafas especiales ni filtros, incluso con prismáticos o telescopio.

¿Se verá el eclipse en todo Estados Unidos?

Sí. Será total en los 50 estados, aunque en la Costa Este la Luna estará muy baja y se pondrá durante o poco después de la totalidad.

¿A qué hora debo mirar si vivo en California, Texas o Nueva York?

En California, alrededor de 3:04–4:02 a. m. PST; en Texas, 5:04–6:02 a. m. CST; en Nueva York, cerca de 6:04–6:53 a. m. EST, muy cerca del amanecer.

¿Por qué la Luna se ve roja durante la totalidad?

Porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y deja pasar principalmente la luz roja, que se curva hacia la Luna e ilumina su superficie eclipsada.

¿Necesito telescopio para disfrutar el eclipse?

No. El fenómeno se aprecia muy bien a simple vista, aunque prismáticos y telescopios mejoran la experiencia y permiten ver detalles del relieve lunar.

¿Qué hago si está nublado en mi ciudad?

Puedes seguir el eclipse por streaming en plataformas como Timeanddate o medios astronómicos que transmitirán el evento desde lugares con cielos despejados.

¿Cuánto dura la fase total del eclipse?

La totalidad dura alrededor de una hora, con el máximo cerca de las 6:33 a. m. EST, aunque el eclipse completo (penumbral a penumbral) se extiende por varias horas.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total después de 2026?

El siguiente eclipse lunar total ocurrirá el 31 de diciembre de 2028, iniciando una nueva serie de eclipses lunares totales.

¿Puedo fotografiar la luna de sangre con un smartphone?

Sí, aunque lo ideal es usar un trípode, modo nocturno y, si es posible, aplicaciones que permitan ajustar manualmente exposición y sensibilidad.

¿Por qué este eclipse interesa a la comunidad científica?

Porque permite estudiar la atmósfera terrestre a partir del brillo y color de la Luna eclipsada, además de servir para calibrar instrumentos y modelos de transferencia radiativa.