El sábado 29 de marzo, el cielo será testigo de un eclipse solar parcial, un fenómeno en el que la Luna cubrirá parcialmente el Sol, oscureciendo parte de su disco. Según la NASA, será visible en Europa, Asia, África, Norteamérica y el norte de Sudamérica, además de zonas del Atlántico y Ártico. Este evento astronómico ofrece un espectáculo único, pero es fundamental usar protección ocular adecuada para observarlo de forma segura.

A continuación, conocerás el horario exacto del eclipse, cómo acceder a un mapa con su recorrido y dónde seguir en vivo la trayectoria del fenómeno. Con esta información, podrás disfrutar al máximo de este espectáculo astronómico y prepararte con antelación para verlo en las mejores condiciones posibles.

Eclipse Solar 2025: El cielo nos regala un increíble evento el 29 de marzo. ¡No te lo pierdas y síguelo en vivo! (Foto: Internet)

¿A qué hora será el Eclipse solar 2025 este 29 de marzo?

El eclipse solar parcial ocurrirá en distintos horarios según la ubicación geográfica. Según Space.com, el evento comenzará a nivel global a las 4:50 a.m. ET (hora del este de EE.UU.), alcanzará su punto máximo a las 6:47 a.m. ET y concluirá a las 8:43 a.m. ET. De acuerdo con Time and Date, estos son los horarios en algunos países:

España : Inicia a las 10:50 a.m. , máximo a las 12:47 p.m. , finaliza a las 2:43 p.m. hora local .

: Inicia a las , máximo a las , finaliza a las . Estados Unidos : Inicia a las 4:50 a.m. , máximo a las 6:47 a.m. , finaliza a las 8:43 a.m. ET . Solo algunas áreas del noreste, como Maine, Massachusetts y Nueva York , podrán ver el eclipse. También será visible en ciudades canadienses como Montreal, Ottawa y Halifax .

: Inicia a las , máximo a las , finaliza a las . Solo algunas áreas del noreste, como , podrán ver el eclipse. También será visible en ciudades canadienses como . México : Inicia a las 2:50 a.m. , máximo a las 4:47 a.m. , finaliza a las 6:43 a.m. hora local .

: Inicia a las , máximo a las , finaliza a las . Colombia : Inicia a las 3:50 a.m. , máximo a las 5:47 a.m. , finaliza a las 7:43 a.m. hora local .

: Inicia a las , máximo a las , finaliza a las . Argentina: No será visible, pero podrá seguirse vía streaming. El evento ocurrirá entre las 5:50 a.m. y las 9:43 a.m. hora local.

¿Dónde se podrá ver el Eclipse solar 2025? Mapa de recorrido y trayectoria

El eclipse solar parcial de 2025 será visible en el noreste de Norteamérica, Europa, el noroeste de África y Rusia. Sin embargo, en la mayor parte del hemisferio occidental, el eclipse máximo ocurrirá antes del amanecer, lo que limitará su visibilidad. Solo algunas regiones del noreste de Canadá y EE.UU., como Nuuk, Halifax y St. John’s, podrán apreciarlo en su punto máximo. En ciudades estadounidenses como Presque Isle, Boston y Nueva York, el eclipse será visible al amanecer con distintos niveles de oscurecimiento.

En Europa, el eclipse tendrá mejor visibilidad, especialmente en Islandia, Irlanda y el Reino Unido, donde una mayor parte del Sol será cubierta. Ciudades como Reikiavik, Dublín, Londres y Oslo experimentarán diferentes grados de oscurecimiento. En el noroeste de África, el evento podrá observarse en países como Marruecos, Túnez y Argelia, aunque con menor porcentaje de cobertura solar. En Marruecos, ciudades como Casablanca, Marrakech y Tánger ofrecerán las mejores vistas del fenómeno en la región.

La trayectoria del eclipse solar de marzo de 2025 y las mejores ubicaciones para observarlo. (Fuente: Vito Technology, Inc.)

¿Cómo saber si podré ver el Eclipse solar 2025?

Para saber si el eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 será visible desde tu ubicación, puedes usar la app Eclipse Guide. Solo debes tocar el botón Sky, ir a la pestaña Custom e ingresar el nombre de tu ciudad. Si el eclipse es visible en tu área, la app mostrará su línea de tiempo y una simulación de cómo se verá en tu cielo. Además, las secciones Path y Map permiten un seguimiento interactivo del fenómeno.

Otra herramienta útil es la app Sky Tonight. Para acceder al mapa del eclipse, abre la app, toca el ícono Calendar, selecciona el evento Partial Solar Eclipse del 29 de marzo y desliza hacia la izquierda en la imagen del evento. Puedes expandir el mapa y explorar diferentes ubicaciones arrastrándolo. Además de eclipses, Sky Tonight te ayuda a identificar planetas, estrellas y satélites, manteniéndote al día con eventos astronómicos.

¿Dónde seguir EN VIVO la trayectoria del Eclipse solar 2025?

Varias plataformas de streaming cubrirán el eclipse solar parcial en vivo. Time and Date transmitirá el evento EN DIRECTO por YouTube a partir de las 5:30 a. m. ET el sábado 29 de marzo, permitiendo a los espectadores seguir la visualización desde cualquier dispositivo móvil o computadora.