Después de casi dos años y medio desde el último eclipse solar total, los aficionados a la astronomía tendrán una nueva oportunidad de observar este fenómeno el 12 de agosto de 2026; sin embargo, en Estados Unidos el espectáculo será parcial: la Luna cubrirá solo una parte del Sol y podrá observarse desde zonas que van desde Alaska hasta Carolina del Norte, además de Washington D.C.

El nivel de cobertura dependerá de la ciudad. Alaska tendrá algunas de las mejores condiciones para observarlo, mientras que en otras zonas del norte del país el fenómeno aparecerá entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Estas son las 10 ciudades de EE. UU. destacadas por NASA y los horarios en los que podrá observarse:

Fairbanks, Alaska: 37% de cobertura. Será visible de 7:37 a. m. a 9:18 a. m., con máximo a las 8:27 a. m.

37% de cobertura. Será visible de 7:37 a. m. a 9:18 a. m., con máximo a las 8:27 a. m. Anchorage, Alaska: 28% de cobertura. Se podrá ver de 7:36 a. m. a 9:09 a. m., con máximo a las 8:21 a. m.

28% de cobertura. Se podrá ver de 7:36 a. m. a 9:09 a. m., con máximo a las 8:21 a. m. Bangor, Maine: 24% de cobertura. Será visible de 12:54 p. m. a 2:49 p. m., con máximo a la 1:53 p. m.

24% de cobertura. Será visible de 12:54 p. m. a 2:49 p. m., con máximo a la 1:53 p. m. Portland, Maine: 19% de cobertura. Se podrá observar de 12:57 p. m. a 2:27 p. m., con máximo a la 1:53 p. m.

19% de cobertura. Se podrá observar de 12:57 p. m. a 2:27 p. m., con máximo a la 1:53 p. m. Juneau, Alaska: 17% de cobertura. Será visible de 7:41 a. m. a 9:08 a. m., con máximo a las 8:24 a. m.

17% de cobertura. Será visible de 7:41 a. m. a 9:08 a. m., con máximo a las 8:24 a. m. Boston, Massachusetts: 16% de cobertura. Se verá de 1:01 p. m. a 2:46 p. m., con máximo a la 1:55 p. m.

16% de cobertura. Se verá de 1:01 p. m. a 2:46 p. m., con máximo a la 1:55 p. m. Nueva York, Nueva York: 9% de cobertura. Podrá observarse de 1:07 p. m. a 2:38 p. m., con máximo a la 1:54 p. m.

9% de cobertura. Podrá observarse de 1:07 p. m. a 2:38 p. m., con máximo a la 1:54 p. m. Filadelfia, Pensilvania: 7% de cobertura. Será visible de 1:11 p. m. a 2:35 p. m., con máximo a la 1:53 p. m.

7% de cobertura. Será visible de 1:11 p. m. a 2:35 p. m., con máximo a la 1:53 p. m. Washington D.C.: 4% de cobertura. Se podrá ver de 1:17 p. m. a 2:27 p. m., con máximo a la 1:53 p. m.

4% de cobertura. Se podrá ver de 1:17 p. m. a 2:27 p. m., con máximo a la 1:53 p. m. Detroit, Michigan: 3% de cobertura. Será visible de 1:03 p. m. a 2:08 p. m., con máximo a la 1:36 p. m.

Según USA Today, la ciudad con mayor cobertura entre las mencionadas será Fairbanks, donde la Luna llegará a cubrir el 37% del disco solar. En el extremo contrario estará Detroit, con apenas un 3% de cobertura.

Alaska tendrá algunas de las mejores condiciones del país, mientras que el fenómeno también podrá observarse en ciudades como Nueva York, Boston y Washington D.C. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Será un eclipse solar total?

Aunque el fenómeno del 12 de agosto corresponde a un eclipse solar total, eso no significa que será total desde Estados Unidos.

Para que ocurra la fase de totalidad, la Luna debe colocarse frente al Sol y bloquear completamente su disco desde una determinada zona de la Tierra, conocida como el camino de la totalidad.

En esta ocasión, las personas ubicadas cerca del centro de la trayectoria del eclipse, especialmente en Groenlandia, Rusia y el Atlántico Norte, podrán experimentar una fase total durante un periodo ligeramente mayor.

Según NASA, para la mayoría de quienes lo observen, el Sol permanecerá eclipsado durante menos de dos minutos.

¿Es seguro mirar el eclipse?

La observación requiere precauciones, especialmente porque desde Estados Unidos se verá de forma parcial.

Antes y después de la totalidad, cuando la Luna cubre únicamente una parte del Sol, la NASA recomienda utilizar gafas especiales para eclipses, visores solares portátiles u otros filtros diseñados para bloquear la mayor parte de la luz solar.

También existe una alternativa para quienes no tengan gafas especiales: construir un proyector estenopeico utilizando materiales sencillos como una caja de cereal o de zapatos, tijeras, cinta adhesiva y papel de aluminio.

NASA recomienda utilizar protección ocular adecuada para observar el Sol durante las fases parciales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La NASA advierte que mirar directamente al Sol durante las fases parciales puede provocar daños en los ojos. La agencia señala: “Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la brillante cara del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección ocular”.

Para quienes no puedan observarlo desde su ubicación, la agencia tiene previsto realizar una transmisión en vivo el 12 de agosto a partir de la 1:15 p. m., hora del Este, a través de sus diferentes plataformas digitales, incluyendo NASA+, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch y X.

¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto? Los países confirmados

Según la ESA, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en su fase completa (totalidad) principalmente en España, Islandia, Groenlandia, el extremo noreste de Portugal y el norte de Rusia.

Asimismo, una gran región que abarca gran parte del resto de Europa, el norte de África y zonas del norte de Norteamérica (como Canadá y partes de EE. UU.) experimentará el fenómeno de manera parcial.