El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 podrá seguirse en vivo aunque no te encuentres dentro de la estrecha franja donde la Luna cubrirá por completo al Sol. La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) preparan transmisiones oficiales con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria, entrevistas con científicos y explicaciones sobre uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

La NASA comenzará su cobertura a la 1:15 p. m., hora del Este de Estados Unidos, el miércoles 12 de agosto. La transmisión, según la agencia, incluirá imágenes de diferentes lugares ubicados en la trayectoria del eclipse y conversaciones con especialistas, y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la agencia.

Para quienes quieran seguir los momentos clave, la NASA tiene programados estos horarios, todos en hora del Este: 1:15 p. m., inicio de la transmisión; 1:45 p. m., comienzo de la totalidad en Islandia; y 2:28 p. m., comienzo de la totalidad en España.

La cobertura podrá verse en NASA+, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, X y Amazon Prime.

La transmisión de la ESA llegará desde España

La ESA también tendrá una transmisión internacional en directo, que comenzará a las 19:30 CEST del 12 de agosto y terminará aproximadamente a las 20:45 CEST.

Según la organización, el programa se realizará desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, España, ubicado dentro de la trayectoria de totalidad, y estará disponible en inglés a través de ESA Web TV y YouTube.

La cobertura estará presentada por la científica y divulgadora espacial Dame Maggie Aderin y contará con la participación de Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, además de otros investigadores y especialistas.

El programa incluirá entrevistas y explicaciones sobre el Sol, su corona y la importancia científica de los eclipses.

Puedes acceder a los enlaces oficiales de cada agencia espacial para seguir la cobertura en directo del eclipse solar total del 12 de agosto a través de NASA Live y ESA Web TV.

NASA comenzará su cobertura a la 1:15 p. m., hora del Este, mientras que ESA iniciará la suya a las 19:30 CEST desde España. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El momento más esperado será la totalidad

Uno de los puntos centrales de la transmisión de ESA será la cobertura de 1 minuto y 21 segundos de totalidad, prevista alrededor de las 20:31 CEST, cuando la Luna cubrirá completamente el Sol sobre Javalambre.

La agencia también utilizará imágenes de telescopios y tomas realizadas con drones para mostrar el fenómeno desde diferentes perspectivas.

La ESA no dependerá de una sola cámara. Además de las imágenes obtenidas desde Javalambre, incorporará señales en directo desde otros dos puntos situados dentro de la trayectoria de totalidad: un evento público organizado en León y una observación desde Frómista, en Palencia. Esto permitirá aumentar las posibilidades de obtener imágenes claras del eclipse durante la transmisión.

La NASA realizará experimentos durante el eclipse

La cobertura de la NASA no se limitará a mostrar el fenómeno. Durante el eclipse, un equipo científico financiado por la agencia utilizará un avión de investigación WB-57 de gran altitud para seguir la sombra de la Luna y estudiar la dinámica de la corona solar.

Además, estudiantes de varias universidades estadounidenses participarán en el proyecto Nationwide Eclipse Ballooning, lanzando globos científicos en Islandia y España para analizar los efectos del oscurecimiento temporal sobre la atmósfera terrestre.

Ambas agencias también ofrecerán explicaciones científicas, entrevistas y contenido especial relacionado con el fenómeno. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En qué países se verá el eclipse

Cabe agregar que el eclipse será total en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, mientras que otras regiones del hemisferio norte, incluidos sectores de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte, podrán observarlo de forma parcial.

En ciudades estadounidenses como Fairbanks, Anchorage, Boston y Nueva York, la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.

Para quienes quieran participar de manera virtual, la ESA también permitirá enviar preguntas durante su programa mediante #AskESA en Bluesky y X. Algunas serán seleccionadas y respondidas en directo por los especialistas.

La agencia también ofrecerá seguimiento del evento y contenido detrás de cámaras a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Tanto NASA como ESA recuerdan que observar directamente el Sol durante las fases parciales requiere protección ocular adecuada. Las gafas certificadas para eclipses o los visores solares especiales deben utilizarse mientras cualquier parte del Sol permanezca visible. Solo durante los breves instantes de totalidad es seguro mirar directamente al eclipse sin protección ocular.