Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar.
Horarios y canales para ver el eclipse solar total en España que se realizará este miércoles 12 de agosto. FOTO: EFE/ Cabalar.
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Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

España vivirá un hecho histórico. El eclipse solar total será hoy miércoles 12 de agosto, un fenómeno astronómico en el que la Luna cubrirá por completo al Sol (aproximadamente por dos minutos). El evento podrá generar una espectacular oscuridad en pleno atardecer, especialmente en las zonas donde la totalidad sea visible cerca del horizonte. Consulta los horarios por comunidad y las opciones disponibles para seguir el eclipse EN VIVO y EN DIRECTO.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Mag)

Eclipse solar total en España: horarios y hora de inicio por comunidad

El eclipse solar del 12 de agosto abarcará cerca del 40% del territorio español. En Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, se podrá ver en totalidad la franja.

En las demás zonas del país, el eclipse podrá apreciarse de manera parcial, aunque el nivel de ocultación del Sol variará según tu ubicación geográfica. Revisa el horario según la información brindada por IGN.

Comunidad autónoma/Ciudad de referenciaHora de inicioMáximoHora del fin
Andalucía (Almería)19:43 horas20:38 horas (no será al 100%)21:29 horas
Aragón (Zaragoza)19:35 horas20:30 horas (Será al 100%)21:21 horas
Asturias (Oviedo)19:31 horas20:28 horas (Será al 100%)21:21 horas
Islas Baleares (Palma)19:38 horas20:32 horas (Será al 100%)21:22 horas
Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)18:58 horas19:54 horas (no será al 100%)20:45 horas
Cantabria (Santander)19:31 horas20:27 horas (será al 100%)21:20 horas
Castilla-La Mancha (Guadalajara)19:36 horas20:32 horas (será al 100%)21:24 horas
Castilla y León (Ávila)19:36 horas20:32 horas (no será al 100%)21:25 horas
Cataluña (Tarragona)19:35 horas20:29 horas (Será al 100%)21:21 horas
Comunidad Valenciana (Valencia)19:38 horas20:33 horas (será al 100%)21:24 horas
Extremadura (Cáceres)19:38 horas20:34 horas (no será al 100%)21:27 horas
Galicia (A Coruña)19:31 horas20:28 horas (será al 100%)21:22 horas
Comunidad de Madrid (Madrid)19:37 horas20:32 horas (no será al 100%)21:24 horas
Murcia (Murcia)19:41 horas20:32 horas (no será al 100%)21:27 horas
Navarra (Pamplona)19:33 horas20:28 horas (no será al 100%)21:20 horas
País Vasco (Bilbao)19:32 horas20:28 horas (será al 100%)21:20 horas
La Rioja (Logroño)19:33 horas20:29 horas (será al 100%)21:21 horas
Ceuta (Ceuta)19:45 horas20:40 horas (no será al 100%)21:31 horas
Melilla (Melilla)19:45 horas20:40 horas (no será al 100%) 21:31 horas

Lugares para ver el eclipse solar total en España

El eclipse solar podrá observarse en su totalidad desde determinadas comunidades de España, convirtiendo a estas zonas en puntos privilegiados para apreciar uno de los fenómenos astronómicos históricos.

  • Galicia
  • Asturias
  • Castilla y León
  • Comunidad de Madrid
  • Castilla-La Mancha
  • Cantabria
  • La Rioja
  • País Vasco
  • Navarra
  • Aragón
  • Cataluña
  • La Comunidad Valenciana
  • Baleares

¿A qué hora es el eclipse solar en Madrid?

En Madrid, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no se podrá apreciar en su totalidad. El eclipse iniciará a las 19:37 y terminará a las 21:24 horas.

El punto máximo del eclipse se realizará a las 20:32 horas (magnitud 1.00 - Altura: 7.2°).

¿A qué hora es el eclipse solar en Barcelona?

En Barcelona, el eclipse no se podrá observar en su totalidad. El evento iniciará a las 19:35 horas y finalizará a las 21:20 horas.

¿A qué hora es el eclipse solar en Valencia?

Valencia es una de las localidades españolas donde se podrá ver en su totalidad el eclipse solar. El evento iniciará a las 19:38 horas y finalizará a las 21:24 horas.

La totalidad del eclipse será entre las 20:32 horas y las 20:33 horas (duración un minuto).

¿A qué hora es el eclipse solar en Galicia?

En la comunidad de Galicia, el eclipse solar se podrá observar en su totalidad. Sin embargo, en Ourense y Pontevedra, el evento no será al 100%.

  • A Coruña: Inicia a las 19:31 horas; el eclipse será al 100% a las 20:28 horas y finaliza a las 21:22 horas.
  • Lugo: Inicia a las 19:32 horas; el eclipse será al 100% a las 20:29 horas y finaliza a las 21:23 horas.
  • Ourense (parcial): Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.
  • Pontevedra (parcial): Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.

¿Dónde ver el eclipse solar total en España?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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