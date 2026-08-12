España vivirá un hecho histórico. El eclipse solar total será hoy miércoles 12 de agosto, un fenómeno astronómico en el que la Luna cubrirá por completo al Sol (aproximadamente por dos minutos). El evento podrá generar una espectacular oscuridad en pleno atardecer, especialmente en las zonas donde la totalidad sea visible cerca del horizonte. Consulta los horarios por comunidad y las opciones disponibles para seguir el eclipse EN VIVO y EN DIRECTO .

Revisa esta nota para que descubras a qué hora y dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN VIVO hoy, 12 de agosto. (Foto: Composición Canva - Mag)

Eclipse solar total en España: horarios y hora de inicio por comunidad

El eclipse solar del 12 de agosto abarcará cerca del 40% del territorio español. En Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, se podrá ver en totalidad la franja.

En las demás zonas del país, el eclipse podrá apreciarse de manera parcial, aunque el nivel de ocultación del Sol variará según tu ubicación geográfica. Revisa el horario según la información brindada por IGN.

Comunidad autónoma/Ciudad de referencia Hora de inicio Máximo Hora del fin Andalucía (Almería) 19:43 horas 20:38 horas (no será al 100%) 21:29 horas Aragón (Zaragoza) 19:35 horas 20:30 horas (Será al 100%) 21:21 horas Asturias (Oviedo) 19:31 horas 20:28 horas (Será al 100%) 21:21 horas Islas Baleares (Palma) 19:38 horas 20:32 horas (Será al 100%) 21:22 horas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 18:58 horas 19:54 horas (no será al 100%) 20:45 horas Cantabria (Santander) 19:31 horas 20:27 horas (será al 100%) 21:20 horas Castilla-La Mancha (Guadalajara) 19:36 horas 20:32 horas (será al 100%) 21:24 horas Castilla y León (Ávila) 19:36 horas 20:32 horas (no será al 100%) 21:25 horas Cataluña (Tarragona) 19:35 horas 20:29 horas (Será al 100%) 21:21 horas Comunidad Valenciana (Valencia) 19:38 horas 20:33 horas (será al 100%) 21:24 horas Extremadura (Cáceres) 19:38 horas 20:34 horas (no será al 100%) 21:27 horas Galicia (A Coruña) 19:31 horas 20:28 horas (será al 100%) 21:22 horas Comunidad de Madrid (Madrid) 19:37 horas 20:32 horas (no será al 100%) 21:24 horas Murcia (Murcia) 19:41 horas 20:32 horas (no será al 100%) 21:27 horas Navarra (Pamplona) 19:33 horas 20:28 horas (no será al 100%) 21:20 horas País Vasco (Bilbao) 19:32 horas 20:28 horas (será al 100%) 21:20 horas La Rioja (Logroño) 19:33 horas 20:29 horas (será al 100%) 21:21 horas Ceuta (Ceuta) 19:45 horas 20:40 horas (no será al 100%) 21:31 horas Melilla (Melilla) 19:45 horas 20:40 horas (no será al 100%) 21:31 horas

Lugares para ver el eclipse solar total en España

El eclipse solar podrá observarse en su totalidad desde determinadas comunidades de España, convirtiendo a estas zonas en puntos privilegiados para apreciar uno de los fenómenos astronómicos históricos.

Galicia

Asturias

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha

Cantabria

La Rioja

País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

La Comunidad Valenciana

Baleares

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- ¿Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos? Revisa el mapa de la trayectoria, los estados donde será visible y las ciudades que tendrán mayor cobertura el 12 de agosto. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora es el eclipse solar en Madrid?

En Madrid, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no se podrá apreciar en su totalidad. El eclipse iniciará a las 19:37 y terminará a las 21:24 horas.

El punto máximo del eclipse se realizará a las 20:32 horas (magnitud 1.00 - Altura: 7.2°).

¿A qué hora es el eclipse solar en Barcelona?

En Barcelona, el eclipse no se podrá observar en su totalidad. El evento iniciará a las 19:35 horas y finalizará a las 21:20 horas.

¿A qué hora es el eclipse solar en Valencia?

Valencia es una de las localidades españolas donde se podrá ver en su totalidad el eclipse solar. El evento iniciará a las 19:38 horas y finalizará a las 21:24 horas.

La totalidad del eclipse será entre las 20:32 horas y las 20:33 horas (duración un minuto).

¿A qué hora es el eclipse solar en Galicia?

En la comunidad de Galicia, el eclipse solar se podrá observar en su totalidad. Sin embargo, en Ourense y Pontevedra, el evento no será al 100%.

A Coruña : Inicia a las 19:31 horas; el eclipse será al 100% a las 20:28 horas y finaliza a las 21:22 horas.

: Inicia a las 19:31 horas; el eclipse será al 100% a las 20:28 horas y finaliza a las 21:22 horas. Lugo : Inicia a las 19:32 horas; el eclipse será al 100% a las 20:29 horas y finaliza a las 21:23 horas.

: Inicia a las 19:32 horas; el eclipse será al 100% a las 20:29 horas y finaliza a las 21:23 horas. Ourense (parcial) : Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.

: Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas. Pontevedra (parcial): Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Horarios aproximados del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España, con la trayectoria de la franja de totalidad desde Galicia hasta Baleares y los principales momentos del fenómeno en distintas ciudades. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver el eclipse solar total en España?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)