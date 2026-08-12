España vivirá un hecho histórico. El eclipse solar total será hoy miércoles 12 de agosto, un fenómeno astronómico en el que la Luna cubrirá por completo al Sol (aproximadamente por dos minutos). El evento podrá generar una espectacular oscuridad en pleno atardecer, especialmente en las zonas donde la totalidad sea visible cerca del horizonte. Consulta los horarios por comunidad y las opciones disponibles para seguir el eclipse EN VIVO y EN DIRECTO.
Eclipse solar total en España: horarios y hora de inicio por comunidad
El eclipse solar del 12 de agosto abarcará cerca del 40% del territorio español. En Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, se podrá ver en totalidad la franja.
En las demás zonas del país, el eclipse podrá apreciarse de manera parcial, aunque el nivel de ocultación del Sol variará según tu ubicación geográfica. Revisa el horario según la información brindada por IGN.
|Comunidad autónoma/Ciudad de referencia
|Hora de inicio
|Máximo
|Hora del fin
|Andalucía (Almería)
|19:43 horas
|20:38 horas (no será al 100%)
|21:29 horas
|Aragón (Zaragoza)
|19:35 horas
|20:30 horas (Será al 100%)
|21:21 horas
|Asturias (Oviedo)
|19:31 horas
|20:28 horas (Será al 100%)
|21:21 horas
|Islas Baleares (Palma)
|19:38 horas
|20:32 horas (Será al 100%)
|21:22 horas
|Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)
|18:58 horas
|19:54 horas (no será al 100%)
|20:45 horas
|Cantabria (Santander)
|19:31 horas
|20:27 horas (será al 100%)
|21:20 horas
|Castilla-La Mancha (Guadalajara)
|19:36 horas
|20:32 horas (será al 100%)
|21:24 horas
|Castilla y León (Ávila)
|19:36 horas
|20:32 horas (no será al 100%)
|21:25 horas
|Cataluña (Tarragona)
|19:35 horas
|20:29 horas (Será al 100%)
|21:21 horas
|Comunidad Valenciana (Valencia)
|19:38 horas
|20:33 horas (será al 100%)
|21:24 horas
|Extremadura (Cáceres)
|19:38 horas
|20:34 horas (no será al 100%)
|21:27 horas
|Galicia (A Coruña)
|19:31 horas
|20:28 horas (será al 100%)
|21:22 horas
|Comunidad de Madrid (Madrid)
|19:37 horas
|20:32 horas (no será al 100%)
|21:24 horas
|Murcia (Murcia)
|19:41 horas
|20:32 horas (no será al 100%)
|21:27 horas
|Navarra (Pamplona)
|19:33 horas
|20:28 horas (no será al 100%)
|21:20 horas
|País Vasco (Bilbao)
|19:32 horas
|20:28 horas (será al 100%)
|21:20 horas
|La Rioja (Logroño)
|19:33 horas
|20:29 horas (será al 100%)
|21:21 horas
|Ceuta (Ceuta)
|19:45 horas
|20:40 horas (no será al 100%)
|21:31 horas
|Melilla (Melilla)
|19:45 horas
|20:40 horas (no será al 100%)
|21:31 horas
Lugares para ver el eclipse solar total en España
El eclipse solar podrá observarse en su totalidad desde determinadas comunidades de España, convirtiendo a estas zonas en puntos privilegiados para apreciar uno de los fenómenos astronómicos históricos.
- Galicia
- Asturias
- Castilla y León
- Comunidad de Madrid
- Castilla-La Mancha
- Cantabria
- La Rioja
- País Vasco
- Navarra
- Aragón
- Cataluña
- La Comunidad Valenciana
- Baleares
¿A qué hora es el eclipse solar en Madrid?
En Madrid, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no se podrá apreciar en su totalidad. El eclipse iniciará a las 19:37 y terminará a las 21:24 horas.
El punto máximo del eclipse se realizará a las 20:32 horas (magnitud 1.00 - Altura: 7.2°).
¿A qué hora es el eclipse solar en Barcelona?
En Barcelona, el eclipse no se podrá observar en su totalidad. El evento iniciará a las 19:35 horas y finalizará a las 21:20 horas.
¿A qué hora es el eclipse solar en Valencia?
Valencia es una de las localidades españolas donde se podrá ver en su totalidad el eclipse solar. El evento iniciará a las 19:38 horas y finalizará a las 21:24 horas.
La totalidad del eclipse será entre las 20:32 horas y las 20:33 horas (duración un minuto).
¿A qué hora es el eclipse solar en Galicia?
En la comunidad de Galicia, el eclipse solar se podrá observar en su totalidad. Sin embargo, en Ourense y Pontevedra, el evento no será al 100%.
- A Coruña: Inicia a las 19:31 horas; el eclipse será al 100% a las 20:28 horas y finaliza a las 21:22 horas.
- Lugo: Inicia a las 19:32 horas; el eclipse será al 100% a las 20:29 horas y finaliza a las 21:23 horas.
- Ourense (parcial): Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.
- Pontevedra (parcial): Inicia a las 19:33 horas y finaliza a las 21:23 horas. El punto máximo del eclipse será a las 20:30 horas.
¿Dónde ver el eclipse solar total en España?
El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live.