El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 podrá observarse de forma parcial en zonas del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte. Aunque el fenómeno astronómico será total en Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona de Portugal, en Norteamérica no se verá la totalidad, ya que la Luna solo cubrirá una parte del Sol. Para quienes no estén en la franja de visibilidad o enfrenten mal clima, te detallamos los horarios y dónde verlo sin problemas, adelantando que la NASA emitirá una transmisión EN VIVO desde las 1:15 p. m. hora del Este.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

¿A qué hora es el eclipse solar en Estados Unidos?

Antes que nada, hay que tener en cuenta que los horarios cambian según la ciudad. En Alaska, por ejemplo, el eclipse parcial ocurrirá durante la mañana; en el noreste y parte del norte continental de Estados Unidos, será visible desde el mediodía hasta primeras horas de la tarde.

Ciudad / zona Inicio del eclipse Punto máximo Cobertura máxima Final Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Filadelfia, Pensilvania 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m. Washington D. C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m. Detroit, Michigan 1:03 p. m. 1:36 p. m. 3% 2:08 p. m.

Todos los horarios de la tabla son locales.

¿Se verá el eclipse solar en Miami, Texas o California?

En ciudades como Miami, Orlando, Houston, Dallas, San Antonio, Los Ángeles, San Diego y San Francisco, el eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 no será visible de forma directa, de acuerdo con el mapa y las zonas de visibilidad publicados por la NASA. La franja parcial abarca Alaska y áreas del norte y noreste estadounidense, con alcance hasta Carolina del Norte.

Para el público hispano de Florida, Texas y California, así como de otras zonas fuera de la trayectoria, la alternativa es seguir la cobertura oficial por internet. La NASA comenzará su especial EN VIVO a la 1:15 p. m. ET, equivalente a las 12:15 p. m. CT, 11:15 a. m. MT y 10:15 a. m. PT.

Dónde ver el eclipse solar en Estados Unidos EN VIVO

La NASA transmitirá el eclipse a través de su plataforma oficial NASA Live, con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria y entrevistas con especialistas. La emisión está anunciada en inglés; aun así, puede ser una opción para seguir el fenómeno desde cualquier estado de EE. UU.

Horario de la transmisión de NASA del eclipse solar

Miami, Nueva York y Washington D. C.: 1:15 p. m. ET

1:15 p. m. ET Houston, Dallas y Chicago: 12:15 p. m. CT

12:15 p. m. CT Denver: 11:15 a. m. MT

11:15 a. m. MT Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco: 10:15 a. m. PT

10:15 a. m. PT Anchorage: 9:15 a. m. AKDT

La cobertura comenzará después de que el eclipse ya haya alcanzado su punto máximo en buena parte de Alaska, pero coincidirá con las fases visibles en varias ciudades del noreste.

Cómo mirar el eclipse solar de forma segura

No mires al Sol directamente durante un eclipse parcial. Las gafas de sol convencionales no sirven: se deben usar lentes para eclipses o visores solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2.

Tampoco es seguro observar el Sol mediante cámaras, binoculares, telescopios o lentes de celular usando solo gafas de eclipse; estos equipos requieren filtros solares especiales instalados en la parte frontal. Si no tienes protección certificada, puedes optar por una observación indirecta con un proyector estenopeico.

Conoce en qué estados de Estados Unidos se podrá ver y horarios para seguir la trayectoria del eclipse solar este miércoles 12 de agosto. (Foto: Adam J. Dewey / AFP) / Jairo Rúa

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar en Estados Unidos

¿El eclipse solar del 12 de agosto será total en Estados Unidos?

No. En Estados Unidos se observará únicamente como eclipse parcial en partes de Alaska, el norte y noreste del país. La totalidad será visible en la trayectoria que cruza Groenlandia, Islandia, España, el norte de Rusia y una pequeña parte de Portugal.

¿A qué hora se verá el eclipse en Nueva York?

En Nueva York, el eclipse parcial comenzará a la 1:07 p. m., alcanzará su máximo a la 1:54 p. m. —con 9% del Sol cubierto— y terminará a las 2:38 p. m., hora local.

¿A qué hora se verá el eclipse en Miami?

Miami queda fuera del área de visibilidad directa del eclipse. Sin embargo, se podrá seguir la emisión de NASA Live desde la 1:15 p. m., hora del Este.

¿Dónde ver el eclipse solar EN VIVO desde Estados Unidos?

La transmisión oficial estará disponible en NASA Live a partir de la 1:15 p. m. ET del miércoles 12 de agosto. La agencia ofrecerá vistas de distintas zonas de la trayectoria y explicaciones de expertos.

¿Necesito lentes especiales si el eclipse es parcial?

Sí. Durante un eclipse solar parcial debes utilizar visores solares certificados o lentes para eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol regulares no protegen los ojos de forma adecuada.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)