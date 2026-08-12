El cielo ofrece hoy, miércoles 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar de 2026. Aunque la franja de totalidad recorrerá territorios de Groenlandia, Islandia, Rusia, España y una pequeña parte de Portugal, varias zonas de Estados Unidos podrán observar una fase parcial del evento.

La NASA realizará una transmisión EN VIVO con imágenes captadas desde telescopios, comentarios de especialistas y tomas aéreas de la sombra lunar . Será una oportunidad ideal para seguir, desde cualquier dispositivo, la mecánica celeste que permite que la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol.

Conoce en qué estados de Estados Unidos se podrá ver y horarios para seguir la trayectoria del eclipse solar este miércoles 12 de agosto. (Foto: Adam J. Dewey / AFP) / Jairo Rúa

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Estados Unidos?

La cobertura oficial de NASA comenzará a la 1:15 p. m. hora del Este (EDT). Esto equivale a las 12:15 p. m. en la hora Central, 11:15 a. m. en la zona Montaña, 10:15 a. m. en la costa del Pacífico y 9:15 a. m. en Alaska .

Sin embargo, el horario de observación del eclipse solar dependerá de cada ciudad. En Alaska se verá durante la mañana, mientras que en los estados del noreste y la costa este el máximo del fenómeno llegará durante las primeras horas de la tarde.

Ciudad de Estados Unidos Inicio del eclipse Punto máximo Cobertura del Sol Fin del eclipse Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Washington D. C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m.

¿Dónde ver el eclipse solar EN VIVO por NASA?

La transmisión oficial estará disponible gratis mediante NASA+, el sitio NASA Live, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, X y Amazon Prime. La señal incluirá vistas telescópicas desde distintos puntos de la ruta del eclipse, entrevistas con científicos y tomas desde un avión de investigación WB-57, diseñado para perseguir la sombra de la Luna a gran altitud.

Para quienes se encuentren fuera de la zona de visibilidad o enfrenten nubosidad, el streaming será la mejor alternativa. Además de disfrutar una imagen más definida del fenómeno, permitirá observar la fase de totalidad, que no será visible desde Estados Unidos continentales.

¿Por qué el eclipse será parcial en Estados Unidos?

Un eclipse solar ocurre durante la Luna nueva, cuando nuestro satélite natural se alinea entre el Sol y la Tierra. La Luna proyecta dos regiones de sombra: la umbra, una zona central y oscura donde el disco solar queda completamente oculto, y la penumbra, donde solo se cubre una parte del Sol.

Estados Unidos quedará dentro de la penumbra lunar. Por eso, desde Alaska hasta sectores de Carolina del Norte, el observador verá cómo la Luna “muerde” una porción del borde solar, pero no experimentará la oscuridad diurna ni podrá contemplar la corona solar a simple vista.

La cobertura será mayor en Alaska y el noreste del país. Fairbanks, por ejemplo, alcanzará un 37% de ocultación del disco solar, mientras que Nueva York tendrá alrededor de 9% y Washington D. C. apenas un 4%.

El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto y será visible de manera parcial en distintas zonas de Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Mirar al Sol directamente sin protección puede causar lesiones graves y permanentes en la retina. Esto también aplica durante un eclipse parcial: aunque la luminosidad parezca disminuir, la radiación solar continúa siendo peligrosa.

Usa gafas para eclipses certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o un visor solar homologado.

No uses gafas de sol convencionales, radiografías, vidrios ahumados ni filtros caseros.

Nunca observes el Sol con binoculares, telescopios, cámaras o celulares sin un filtro solar especializado colocado delante del objetivo.

Si no cuentas con protección certificada, utiliza un proyector estenopeico o método de proyección indirecta.

Un eclipse parcial exige protección visual durante todo el fenómeno. Solo en la estrecha ruta de totalidad —fuera de Estados Unidos— es posible retirar las gafas por unos instantes, cuando el Sol está cubierto por completo.

Un espectáculo científico para seguir minuto a minuto

El eclipse solar del 12 de agosto no solo es una postal astronómica: permite estudiar la atmósfera exterior del Sol, conocida como corona, y seguir con precisión el desplazamiento de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. La transmisión de NASA convierte ese proceso, imperceptible a simple vista en muchas ciudades estadounidenses, en una experiencia visual y científica de alcance global.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)