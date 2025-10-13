Desde hace semanas, el nombre 3I/ATLAS genera curiosidad entre astrónomos y curiosos. A simple vista parece un cometa más, pero varios expertos aseguran que hay algo en su comportamiento que no encaja del todo con las leyes naturales conocidas. Su brillo, su trayectoria y su composición iniciaron un debate sobre si podría tratarse de algo más que una simple roca viajando por el sistema solar.

El primero en ponerlo sobre la mesa fue Avi Loeb, un reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, quien advierte que el 3I/ATLAS presenta una serie de irregularidades que podrían sugerir un origen no natural.

De hecho, no es la primera vez que Loeb hace una afirmación así: en 2017 ya propuso que el objeto interestelar ‘Oumuamua’ podría haber sido una tecnología fabricada por otra civilización.

Es importante señalar que Loeb no es un teórico cualquiera. Es doctor en física y dirigió durante más de una década el Departamento de Astronomía de Harvard, además de fundar la Iniciativa de Agujeros Negros y el Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica Harvard–Smithsonian. Aun así, sus ideas suelen dividir a la comunidad científica y a sus seguidores.

El profesor de Harvard Avi Loeb identificó siete anomalías que, según él, podrían indicar que no se trata de un cuerpo natural. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“Los dogmáticos que insisten en que 3I/ATLAS es un cometa deben rendir cuentas y explicar todas estas anomalías”, dice el experto.

En su blog, enumeró las siete irregularidades que desafían lo que la ciencia entiende por cometa. “Ninguna, por sí sola, bastaría para hablar de tecnología avanzada. Pero juntas —explica— dibujan un patrón demasiado extraño para ignorar”, advierte.

Entre esas anomalías está su enorme tamaño: un diámetro de más de 5 kilómetros y una masa estimada en 33 000 millones de toneladas, mucho mayor que la de otros visitantes interestelares como ‘Oumuamua’ o 2I/Borisov. Además, las observaciones del Telescopio Espacial Hubble detectaron una estela luminosa inusual, débil y tardía, que apareció meses después de que el objeto entrara al sistema solar. Los cometas comunes liberan gases mucho antes; este, en cambio, no.

El espectro de luz del 3I/ATLAS mostró una proporción anormal de níquel frente al hierro, similar a la de ciertas aleaciones industriales. También contiene dióxido de carbono en lugar de agua, un rasgo nunca visto en un cometa.

Entre las cosas que más destacan del cometa 3I/ATLAS están su tamaño colosal, su composición metálica inusual y su trayectoria alineada casi perfectamente con los planetas. (Foto: NASA / ESA)

Su luz presenta una polarización negativa extrema, algo que podría indicar una superficie reflectante o pulida.

Por si fuera poco, su trayectoria está alineada casi perfectamente con el plano de los planetas, una coincidencia que, según cálculos de Harvard, tiene una probabilidad de apenas una entre un millón.

Como si todo esto no bastara, el objeto pasará cerca de Marte, Venus y Júpiter en un corto intervalo de tiempo, un patrón que Loeb describe como “una pista de navegación deliberada”.

Aún más llamativo es que su dirección coincide casi exactamente con la de la famosa señal WOW, captada en 1977 y asociada durante décadas a una posible transmisión extraterrestre.

Loeb no afirma que sea una nave, pero asegura que “debemos mirar los datos sin miedo a lo desconocido”. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

“No afirmo que 3I/ATLAS sea una nave. Solo digo que debemos mirar los datos sin miedo a lo desconocido”, concluye Loeb.

Lo cierto es que, más allá de las dudas y teorías que rodean al cometa, Loeb coincide con muchos científicos en algo: el 3I/ATLAS seguirá sorprendiendo al mundo y, a medida que se revelan nuevos datos, siguen surgiendo más preguntas que respuestas.

Trayectoria del 3I/ATLAS

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria del cometa 3I/ATLAS:

Origen: El cometa proviene de fuera de nuestro Sistema Solar, viajando desde el espacio interestelar en una órbita hiperbólica (no cerrada).

Velocidad récord: Ingresó a una velocidad extremadamente alta (cerca de 58 km/s, lo que es equivalente a 208,800 km/h), convirtiéndose en el objeto interestelar más rápido conocido.

Aproximación Solar: Hará su máximo acercamiento al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, pasando a una distancia entre las órbitas de la Tierra y Marte.

Destino final: Tras rodear el Sol, su alta velocidad lo expulsará del Sistema Solar para siempre, regresando al espacio interestelar.

Tras pasar cerca de Marte, el cometa se acercará a su punto más próximo al Sol el 30 de octubre, según la NASA. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí