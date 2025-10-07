Un pequeño asteroide pasó “rozando” la Tierra la semana pasada en lo que las autoridades espaciales calificaron como la segunda aproximación más cercana jamás registrada.

Según informó la Agencia Espacial Europea (ESA), el objeto, identificado como 2025 TF, sobrevoló la región de la Antártida el martes pasado alrededor de las 9 p. m., a solo 266 millas (unos 428 kilómetros) sobre la superficie terrestre.

“La altitud fue similar a la de la órbita de la Estación Espacial Internacional, y representa una de las aproximaciones más cercanas de las que se tiene registro”, indicó la ESA a través de un comunicado publicado en X.

El asteroide, de entre uno y tres metros de diámetro, fue detectado por primera vez por el Catalina Sky Survey, un proyecto de la Universidad de Arizona que monitorea el cielo en busca de objetos cercanos a la Tierra.

“Los objetos de este tamaño no representan un peligro significativo”, explicó la ESA. “Pueden generar bolas de fuego si ingresan en la atmósfera, e incluso permitir el hallazgo de pequeños meteoritos en el suelo”.

Astrónomos del Oficina de Defensa Planetaria de la ESA lograron localizarlo poco después de su descubrimiento utilizando el telescopio del Observatorio Las Cumbres, en Siding Spring, Australia.

“Rastrear un objeto de apenas un metro en la inmensidad del espacio, cuando su ubicación aún es incierta, es un logro impresionante”, señaló la ESA. “Estas observaciones permitieron determinar con gran precisión la distancia y el momento exactos de su paso cercano”.

Este inusual encuentro se produce casi cinco años después de que el asteroide 2020 VT4 pasara también muy cerca del planeta, sobre el océano cerca de la Polinesia Francesa, a unas 230 millas (370 km) de la superficie.

En su momento, el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra lo calificó como un “acercamiento extraordinariamente cercano” que probablemente “mantendrá el récord del asteroide que más se aproximó sin impactar durante mucho tiempo”.

¿Asteroides como el 2025 TF representan un peligro para la humanidad?

Asteroides como el 2025 TF no representan un peligro para la humanidad. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), este objeto mide entre uno y tres metros de diámetro, un tamaño demasiado pequeño para causar daños significativos en caso de entrar en la atmósfera terrestre. En la mayoría de los casos, rocas espaciales de ese tamaño se desintegran antes de llegar al suelo.

Aunque su paso fue extremadamente cercano, los científicos destacan que eventos como este son comunes y no implican riesgos. Lo interesante es que permiten probar los sistemas de detección temprana y mejorar las capacidades de respuesta ante posibles amenazas futuras.

La defensa planetaria se centra en rastrear asteroides mucho mayores, de más de 100 metros, que sí podrían causar daños locales o regionales. Por ahora, no hay ningún objeto de gran tamaño con trayectoria de impacto conocida.

