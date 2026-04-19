La idea del Big Bang como origen del universo podría no ser tan definitiva como se pensaba. Un grupo de físicos de la University of Portsmouth plantea una explicación alternativa: el universo habría surgido a partir de un enorme “rebote” provocado por la materia de un antiguo agujero negro.

Esta propuesta forma parte de la llamada Black Hole Universe theory. El medio VICE señala que, según esta idea, el cosmos no nació de una explosión de materia, sino que se expandió como el rebote de una pelota tras chocar contra una superficie, partiendo de algo que ya existía previamente.

Aunque hoy gana atención, no es una teoría nueva. Fue planteada en la década de 1970 por el físico indio Raj Kumar Pathria, pero durante mucho tiempo fue considerada una hipótesis marginal dentro de la comunidad científica.

Investigadores de la University of Portsmouth sugieren que el cosmos se formó tras un rebote desde un agujero negro. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El concepto central es complejo pero fascinante: dentro de un agujero negro, la materia se comprime hasta alcanzar su límite cuántico. En ese punto extremo, en lugar de desaparecer, rebotaría hacia afuera como un resorte, dando origen a una nueva expansión que podría convertirse en un universo como el nuestro.

Los astrónomos identificaron numerosos agujeros negros en el universo, lo que llevó a algunos científicos a replantear su función. En lugar de ser simples “vacíos” cósmicos, podrían actuar como una especie de “vientre” donde nacen nuevos universos de forma silenciosa.

Otros investigadores también cuestionaron la idea tradicional del Big Bang. En 2017, el físico brasileño Juliano Cesar Silva Neves, de la University of Campinas, sostuvo que el Big Bang nunca ocurrió. Según su propuesta, el universo habría pasado primero por una fase de contracción, colapsando sobre sí mismo antes de volver a expandirse.

Observaciones recientes del James Webb Space Telescope podrían respaldar esta idea. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Su estudio, publicado en la revista General Relativity and Gravitation, sugiere que aún podrían encontrarse rastros de esa etapa previa dentro de los agujeros negros que existen actualmente en el cosmos.

El New York Post informa que, además, nuevos datos del James Webb Space Telescope están aportando pistas que podrían respaldar esta teoría.

Observaciones recientes detectaron un comportamiento inusual en la rotación de galaxias antiguas, algo que coincidiría con la idea de que nuestro universo nació girando tras ser expulsado desde un agujero negro en rotación.

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