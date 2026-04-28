Hace menos de un año, los astrónomos detectaron un cometa cruzando el cielo que no pertenece a nuestro sistema solar. Este objeto interestelar, denominado 3I/ATLAS, llamó la atención de la comunidad científica por su origen desconocido y sus características inusuales. Aunque todavía no se sabe exactamente de dónde proviene, un nuevo estudio liderado por la Universidad de Michigan logró descubrir pistas clave sobre su lugar de formación.

Los investigadores creen que se originó en una región mucho más fría que aquella donde nació nuestro sistema solar. El hallazgo se basa en el análisis de la composición del cometa, que contiene una cantidad inusualmente alta de agua con deuterio, una forma más pesada del hidrógeno. Este tipo de agua también existe en la Tierra, pero en proporciones mucho menores.

El autor principal del estudio, Luis Salazar Manzano, investigador que se encuentra cursando su doctorado en Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Michigan, explicó: “Nuestras nuevas observaciones muestran que las condiciones que dieron lugar a la formación de nuestro sistema solar son muy diferentes de cómo evolucionaron los sistemas planetarios en otras partes de nuestra galaxia”.

El científico también destacó la magnitud del descubrimiento: “La cantidad de deuterio en relación con el hidrógeno normal en el agua es mayor que cualquier cosa que hayamos visto antes en otros sistemas planetarios y cometas”.

Los investigadores descubrieron una cantidad inusualmente alta de deuterio en su agua, algo nunca visto en cometas del sistema solar. (Foto: ESA / Juice / JANUS)

Según detalló, esta proporción es 30 veces mayor que la de cualquier cometa de nuestro sistema solar y hasta 40 veces superior a la del agua en los océanos terrestres.

Estas diferencias permiten a los investigadores entender mejor las condiciones en las que se formó el cometa. En particular, sugieren que proviene de un entorno con temperaturas extremadamente bajas y niveles reducidos de radiación, según indicó la astrónoma y coautora del estudio Teresa Paneque-Carreño.

“Esto es una prueba de que las condiciones que llevaron a la creación de nuestro sistema solar no son universales en el espacio”, afirmó Paneque-Carreño. “Puede parecer algo evidente, pero es una de esas cosas que hay que demostrar”.

El estudio fue posible gracias a la combinación de observaciones realizadas en distintos telescopios. Primero, el cometa fue detectado a tiempo para permitir un seguimiento detallado, lo que facilitó nuevas mediciones desde observatorios en Estados Unidos y Chile.

Este hallazgo sugiere que 3I/ATLAS se formó en un ambiente mucho más frío y con menos radiación. (Foto: ESA)

Finalmente, los científicos utilizaron instrumentos avanzados como ALMA para analizar la composición química del objeto con gran precisión.

“Estar en la Universidad de Michigan y tener acceso a estas instalaciones fue clave para hacer posible este trabajo”, señaló Salazar Manzano. “Formamos parte de un equipo muy talentoso y con mucha experiencia en distintas áreas; todos nos complementamos y eso permitió analizar e interpretar estos datos”.

Este descubrimiento abre la puerta a estudiar futuros objetos interestelares de manera similar, lo que permitirá conocer mejor cómo se forman los sistemas planetarios más allá del nuestro.

El estudio también demuestra que las condiciones que dieron origen a nuestro sistema solar no son comunes en el universo.(Foto: NASA)

Además, los expertos destacan la importancia de mantener cielos nocturnos limpios y oscuros para poder seguir detectando estos objetos que, aunque lejanos, pueden acercarnos al origen al origen del universo y de nuestra propia existencia.

Cabe agregar que los detalles completos de la investigación y las observaciones del equipo científico pueden consultarse en el estudio publicado originalmente en la revista Nature Astronomy a través de este enlace.

Explicado de forma sencilla: qué es el agua con deuterio y por qué su hallazgo es clave

El agua con deuterio es una variante del agua común. Normalmente, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H₂O), pero en este caso uno o ambos hidrógenos son reemplazados por deuterio, un tipo de hidrógeno más pesado que tiene un neutrón adicional. A esta forma se le conoce como “agua pesada” y también existe en la Tierra, aunque en cantidades muy pequeñas.

La proporción entre deuterio e hidrógeno funciona como una especie de “huella química”, dependiendo de la temperatura y las condiciones del lugar donde se forma el agua, esa proporción cambia. En ambientes muy fríos del espacio, es más probable que se forme agua con mayor cantidad de deuterio, por lo que medir esta relación permite a los científicos reconstruir cómo era ese entorno.

En el caso del cometa 3I/ATLAS, se detectó una cantidad de deuterio mucho más alta de lo habitual, lo que indica que el objeto se originó en una región extremadamente fría y distinta a la que dio origen a nuestro sistema solar.

Por eso este hallazgo es clave: no solo ayuda a entender de dónde viene el cometa, sino también cómo pueden formarse otros sistemas planetarios en diferentes partes de la galaxia.

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