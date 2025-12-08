El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en las próximas semanas y, ante su inminente paso, surge una pregunta clave: ¿es un visitante amigable o una posible amenaza? El profesor de Harvard, el reconocido astrofísico Avi Loeb, intenta responder esta cuestión analizando su composición química.

En conversación con el New York Post, Loeb explicó que los primeros datos muestran una presencia destacada de ciertos compuestos. “Hay mucho más metanol que cianuro de hidrógeno”, afirmó el astrofísico.

Según él, “en principio, el metanol es un agente importante para los orígenes de la vida”; sin embargo, advirtió que “el cianuro de hidrógeno en grandes concentraciones es un veneno”.

Las imágenes más recientes captadas por la nave Juice, de la Agencia Espacial Europea, muestran que el cometa tiene dos colas y está liberando grandes cantidades de gas después de acercarse al Sol, según reportó el portal IFL Science.

Loeb analizó este comportamiento en una publicación en Medium, señalando que la composición de ese gas podría revelar aspectos importantes sobre la naturaleza del objeto.

El objeto muestra una alta presencia de metanol, un compuesto clave para la química orgánica, junto con niveles de compuestos venenosos como el cianuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

El científico también mencionó observaciones realizadas por el radiotelescopio ALMA, en Chile, que detectó metanol y cianuro de hidrógeno en el cometa durante el otoño.

Para Loeb, esto es relevante porque el metanol es “un componente fundamental para los aminoácidos y los azúcares que se utilizan en la química orgánica de la vida”.

El experto agregó que “las estrellas jóvenes tienen mucho metanol, y eso se ha observado en los últimos dos decenios y medio”.

En su blog, Loeb recordó algunos descubrimientos previos relacionados con este compuesto: en 2006, la red MERLIN detectó una nube de metanol cerca de una estrella recién formada. En 2016, ALMA identificó metanol en un disco de formación planetaria alrededor de la estrella TW Hydrae.

No obstante, 3I/ATLAS también contiene niveles de sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que fue utilizada como arma química durante la Primera Guerra Mundial.

Los científicos esperan nuevos datos de misiones como Juice y James Webb para aclarar la naturaleza real del cometa. (Foto: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

De manera irónica, Loeb comentó que “en una cita a ciegas con un visitante interestelar, es prudente observar a la pareja y decidir si podría haber sembrado vida en la Tierra” o si, por el contrario, “representa a un asesino serial que esparce veneno”, como una especie de pastilla cósmica de cianuro.

Aun así, considera que 3I/ATLAS es probablemente “amistoso”, debido a la inusualmente alta proporción de metanol frente al cianuro de hidrógeno, una de las más elevadas registradas en cualquier cometa.

Loeb incluso planteó que objetos como 3I/ATLAS podrían haber sembrado vida en otras regiones del universo.

“Si el sistema solar no tenía los componentes básicos, podría haberlos obtenido de las visitas de objetos como 3I/ATLAS en los inicios del sistema solar”, dijo al medio citado.

Además, recordó su teoría de que la Tierra pudo haber sido “polinizada” por varios “jardineros interestelares” de civilizaciones avanzadas durante sus 4.600 millones de años de historia, algo difícil de detectar porque los humanos solo llevan una década observando este tipo de visitantes.

Avi Loeb señala que la mezcla detectada en 3I/ATLAS podría indicar tanto un origen natural como la posibilidad de un diseño artificial. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

El docente añadió que no descarta que el cometa tenga un origen artificial. Explicó que su composición química podría incluso sugerir un tipo de combustible: “Puedes imaginar muchas formas por las que un combustible que se está consumiendo termina produciendo metanol o algo similar”.

Esto coincide con sus observaciones previas sobre la “estructura compleja de chorros” del cometa, que él considera que podría asociarse al funcionamiento de propulsores.

Loeb espera que nuevos datos de diferentes telescopios permitan entender con precisión la química del cometa.

La misión Juice publicará un conjunto completo de información en febrero de 2026. Mientras tanto, se espera que el telescopio espacial James Webb capture imágenes del objeto este mes, posiblemente cerca de su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

