El futuro de una de las misiones espaciales más importantes del siglo podría estar en riesgo debido a una crisis que genera preocupación en toda la comunidad científica. La posibilidad de estudiar directamente un objeto que viene desde fuera de nuestro sistema solar, algo que nunca antes se había logrado, podría perderse por razones que son totalmente ajenas a la ciencia.

Este escenario se origina en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de California, un centro clave de la NASA reconocido por liderar misiones de exploración espacial. En las últimas semanas, el JPL tuvo que despedir a 550 empleados, una medida que encendió alarmas a nivel internacional.

Estos recortes no solo afectan el funcionamiento del laboratorio, sino que influyen directamente en la capacidad de la agencia para llevar a cabo proyectos estratégicos que requieren coordinación y personal altamente especializado.

La NASA atraviesa una crisis interna tras el despido de 550 trabajadores en su centro clave de exploración espacial. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

La preocupación es mayor porque este laboratorio tiene a su cargo la misión que podría analizar directamente por primera vez el material de un visitante interestelar: el 3I/ATLAS, cuerpo celeste que proviene de más allá del sistema solar y cuya cola de iones pasará cerca de varias sondas.

Las agencias espaciales NASA y ESA confirmaron que se trata de un objeto interestelar “muy raro”. Estudiarlo permitiría conocer la composición de otros sistemas estelares y abriría una nueva era en la astronomía moderna.

La única nave equipada para realizar este análisis es la sonda Europa Clipper, administrada por el JPL. Su ventana de observación será muy breve, entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, por lo que cualquier retraso podría hacer que se pierda la oportunidad.

La oportunidad científica es considerada única en la historia, pero la falta de recursos podría impedir que se lleve a cabo. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Según informó el portal IFLScience, la crisis laboral podría comprometer la capacidad operativa para maniobrar la sonda a tiempo y ejecutar las acciones necesarias durante el encuentro.

La Agencia Espacial Europea también cuenta con una nave, llamada Hera, que se encontrará con la estela de 3I/ATLAS entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre; sin embargo, sus instrumentos no están diseñados para hacer un análisis detallado del material, por lo que la responsabilidad recae principalmente en la misión estadounidense.

Para los especialistas, los recortes en la investigación espacial impulsados por el Gobierno de Donald Trump serían la causa directa de esta posible pérdida.

Los recortes impulsados por el Gobierno de Donald Trump son señalados como la causa principal de esta amenaza. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Es importante señalar que estos despidos no son aislados, sino el resultado de ajustes presupuestarios severos que afectan a programas de exploración de gran nivel. Fuentes en Estados Unidos señalan que las decisiones provienen del actual Gobierno federal, lo que habría generado retrasos en investigaciones que podrían cambiar nuestra comprensión del universo.

Por su parte, la misión europea JUICE también observará al objeto durante noviembre, pero lo hará desde la distancia, sin capacidad de adentrarse en su estela.

El objeto 3i/ATLAS continúa su trayectoria por el espacio, ubicado actualmente al otro lado del Sol y fuera del alcance de los telescopios terrestres. En la Tierra, se libra una carrera contra el tiempo para no dejar escapar una oportunidad que tal vez no se repita jamás.

Cómo será la trayectoria del cometa 3I/ATLAS

La trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS es hiperbólica, lo que significa que solo está de paso por nuestro Sistema Solar antes de regresar al espacio interestelar. A continuación, las fechas y detalles clave de su trayectoria:

Septiembre: Se acerca al Sol, desaparece de la vista por el resplandor solar.

Octubre: Cruza la órbita de Marte (aproximadamente a 30 millones de km de distancia).

29 de octubre: Perihelio (punto más cercano al Sol) a aproximadamente 210 millones de km. No visible desde la Tierra (está detrás del Sol).

Finales de noviembre: Reaparece en el cielo, en la constelación de Virgo. Visible antes del amanecer con telescopios potentes.

Diciembre: Se mueve a la constelación de Leo.

19 de diciembre: Máximo acercamiento a la Tierra (aproximadamente a 270 millones de km). No hay peligro de impacto.

Finales de diciembre: Se aleja rápidamente, abandona el Sistema Solar y vuelve al espacio interestelar.

