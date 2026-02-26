El cometa interestelar 3I/ATLAS se encuentra atravesando nuestro vecindario cósmico; sin embargo, su visita podría terminar pronto, ya que continúa alejándose tras su paso por la región cercana al Sol. Este objeto interestelar inició su salida después de alcanzar su punto más cercano al Sol a finales de octubre. Dos meses más tarde tuvo su mayor aproximación a la Tierra y desde entonces sigue una trayectoria que lo llevará de regreso al espacio profundo.

3I/ATLAS cobró relevancia en julio de 2025 al confirmarse que era apenas el tercer objeto detectado proveniente de fuera de nuestro sistema solar. Fue identificado por un telescopio en Chile que forma parte del proyecto ATLAS financiado por la NASA, que lo observó desplazándose a unos 137.000 millas por hora (220.479,58 km/h).

Los científicos creen que fue expulsado hace miles de millones de años de otro sistema estelar y que llegó desde la dirección de la constelación Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea.

Tras acercarse al Sol en octubre y pasar relativamente cerca de la Tierra en diciembre, 3I/ATLAS comenzó su trayectoria de salida hacia el espacio interestelar. (Foto: Alfons Diepvens)

Los expertos señalan que presenta todas las características típicas de un cometa: posee un núcleo helado y está rodeado por una nube brillante de gas y polvo llamada coma. Además, su órbita es hiperbólica, lo que indica que no está ligado gravitacionalmente al Sol y confirma su origen externo.

Desde su descubrimiento, agencias espaciales de todo el mundo lo han estudiado con telescopios terrestres y espaciales. Observaciones del Hubble Space Telescope permitieron estimar que su núcleo sólido mide entre unos 1.400 pies y hasta 3,5 millas de diámetro. Más recientemente, el satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) volvió a observarlo en enero, ayudando a precisar datos sobre su rotación y actividad.

También el telescopio espacial SPHEREx lo examinó en luz infrarroja en diciembre, aportando nueva información sobre su composición. Estos estudios permitieron conocer mejor su tamaño, color, velocidad y trayectoria.

Observaciones de telescopios como Hubble, TESS y SPHEREx permitieron conocer más detalles sobre su tamaño, rotación y composición. (Foto: Alfons Diepvens)

El 19 de diciembre de 2025, el cometa pasó a unos 170 millones de millas de la Tierra. Esa distancia equivale a casi el doble de la que separa a nuestro planeta del Sol y más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Los científicos recalcaron que no representó ningún peligro.

Su paso también generó teorías que sugerían que podría tratarse de una nave alienígena, una idea promovida por el astrofísico de Harvard Avi Loeb. En respuesta, funcionarios de la NASA rechazaron esa hipótesis.

En octubre de 2025, el entonces administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmó: “No hay extraterrestres. No hay amenaza para la vida aquí en la Tierra”. Por su parte, Nicola Fox, Administradora Asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, declaró: “Ciertamente no hemos visto ninguna firma tecnológica ni nada que nos haga creer que se trata de algo más que un cometa”.

La NASA negó que se trate de una nave alienígena y aseguró que no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. (Foto: NOIRLab)

Lo cierto es que 3I/ATLAS simplemente está de paso. Tras su acercamiento máximo al Sol, comenzó su salida definitiva y eventualmente abandonará nuestro sistema solar para no regresar.

Según la NASA, todavía podrá observarse hasta la primavera de 2026 en el cielo antes del amanecer con telescopios pequeños.

Quienes quieran seguir su recorrido pueden hacerlo mediante la simulación en línea Eyes on the Solar System, que muestra su ubicación en tiempo real. Además, es posible consultar su trayectoria a través de los registros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California.

¿Dónde se encuentra 3I/ATLAS ahora mismo?

El cometa interestelar 3I/ATLAS ya no está cerca de la Tierra ni del Sol como cuando fue observado con mayor intensidad en 2025. Ahora se está alejando del centro del sistema solar en dirección exterior hacia el espacio profundo.

Según el portal de seguimiento 3i-atlas.net, el objeto interestelar continúa su trayectoria hiperbólica y se encuentra moviéndose entre las órbitas de los planetas exteriores en la constelación de Géminis para observadores con telescopios potentes.

Lo anterior no significa que esté “viajando hacia Júpiter”, pero su trayectoria lo llevará relativamente cerca de la órbita del gigante gaseoso alrededor del 16 de marzo de 2026, pasando a unos 0,36 unidades astronómicas (53,5 millones de km) del planeta antes de seguir su camino fuera del sistema solar.

