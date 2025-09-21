Objetos como ‘Oumuamua, Borisov y el más reciente 3I/ATLAS nos demuestran que visitantes del espacio interestelar pasan por nuestro sistema solar con más frecuencia de lo que pensábamos. Según los astrónomos, pronto vamos a empezar a detectar muchos más.

3I/ATLAS es un objeto interestelar que actualmente se mueve a gran velocidad por nuestro sistema solar. Su trayectoria en forma de hipérbola indica que no está atrapado por la gravedad del Sol, es decir, solo está de paso.

Aunque estos eventos parecen raros, los astrónomos dicen que en realidad suceden todo el tiempo. Así lo comentaron los expertos durante una reunión científica reciente entre el Congreso Europlanet y la División de Ciencias Planetarias, que tuvo lugar en Helsinki.

A pesar de lo raro que parece, estos cuerpos serían increíblemente comunes en la Vía Láctea. (Foto: NASA/ESA)

“Este tipo de objetos interestelares son, en realidad, los objetos macroscópicos más comunes de la galaxia”, explicó Chris Lintott, profesor de astrofísica en la Universidad de Oxford, según el portal Space.

“El hecho de que solo hayamos encontrado tres hasta ahora es bastante curioso”, añadió.

Los objetos interestelares, o ISOs por sus siglas en inglés, son restos rocosos expulsados de otros sistemas estelares. Se parecen a asteroides o cometas y los científicos creen que podría haber desde cien mil billones hasta un billón de billones de estos objetos en nuestra galaxia, la Vía Láctea, según explicó Lintott.

Se estima que hay billones y que casi siempre hay uno cerca de nosotros, pero son difíciles de detectar. (Foto: NASA / James Webb Space Telescope)

“Por eso, casi siempre hay al menos uno dentro de nuestro sistema solar”, dijo Lintott. “Pero como son pequeños, oscuros y se mueven muy rápido, es difícil detectarlos”.

Esto podría cambiar pronto gracias a nuevas tecnologías más potentes que se están desarrollando.

Rosemary Dorsey, investigadora en la Universidad de Helsinki, presentó un estudio en el que simuló cómo futuras observaciones podrían ayudar a encontrar más ISOs.

Descubrió que el Legacy Survey of Space and Time (LSST), un estudio que se hará durante 10 años con el nuevo Observatorio Vera C. Rubin, podría detectar entre 6 y 51 de estos objetos; sin embargo, predecir esto es complicado porque aún no se sabe bien qué tamaño tienen ni cuánta luz reflejan.

Nuevos telescopios permitirán encontrar muchos más y podrían revelar secretos sobre la formación de otros sistemas estelares. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP) / DAVID RANKIN

A pesar de las dificultades para verlos, estos objetos representan una gran oportunidad para conocer más sobre otras partes de la galaxia.

“Es como tener la oportunidad de hacer una misión de recolección de muestras de un sistema planetario lejano”, dijo Lintott.

Por ahora, el objeto 3I/ATLAS está siendo estudiado por telescopios en la Tierra y en el espacio, como el telescopio James Webb y el Hubble.

Lintott añadió que este objeto podría tener unos ocho mil millones de años, lo que lo convertiría en “la cosa más antigua que hayamos visto” cerca de nuestro sistema solar.

Lo que debes saber sobre el 3I/ATLAS

El 3I/ATLAS debe su nombre a que es el tercer objeto interestelar descubierto, tras ‘Oumuamua y 2I/Borisov, reconociendo al observatorio que lo identificó.

Se trata de un viajero cósmico que no pertenece a nuestro sistema solar. Su órbita hiperbólica muestra que proviene del espacio interestelar, es decir, nació en otro sistema estelar y fue expulsado de allí antes de cruzar por nuestra región.

El origen de 3I/ATLAS sigue siendo un enigma. Los astrónomos creen que podría ser un fragmento de cometa o asteroide formado en torno a otra estrella, lo que lo convierte en una muestra natural de otros mundos lejanos.

Estudiarlo nos permite conocer la historia de sistemas solares ajenos. Analizar su composición y movimiento ayuda a comparar nuestro sistema solar con otros y a entender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas en la galaxia.

