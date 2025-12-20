El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzó hace pocas horas su máximo acercamiento a la Tierra, un momento clave que concentró la atención de astrónomos de todo el mundo. Durante este punto de su trayectoria, el objeto se ubicó a la menor distancia posible de nuestro planeta, lo que permitió obtener observaciones más precisas y detalladas.

Este acercamiento no representó ningún riesgo para la Tierra. Los científicos calcularon con antelación su recorrido y confirmaron que el cometa pasó a una distancia segura, aunque lo suficientemente cercana como para ser estudiado con telescopios terrestres y espaciales. Gracias a ello, se recopilaron datos fundamentales sobre su tamaño, su actividad y su comportamiento.

El 3I/ATLAS es especial porque no se originó en el Sistema Solar. Proviene de otra región de la galaxia y solo está de paso, lo que lo convierte en una oportunidad única para analizar material formado alrededor de otra estrella. Durante el máximo acercamiento, los expertos se enfocaron en observar su núcleo y los chorros de gas y polvo detectados en semanas previas.

Durante este punto de su trayectoria, telescopios de todo el mundo lograron obtener datos detallados sobre su núcleo y su actividad. (Foto: NASA)

Tras este punto clave, el cometa comienza ahora una fase de alejamiento progresivo. A medida que se distancia de la Tierra y del Sol, su brillo irá disminuyendo, lo que hará cada vez más difícil su observación desde nuestro planeta; sin embargo, los datos recogidos seguirán siendo analizados durante meses.

En lo inmediato, los científicos continuarán estudiando la información obtenida para entender mejor su composición y su dinámica interna.

Los expertos confirmaron que no representó ningún peligro para el planeta. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

El comportamiento del jet periódico y su rotación seguirán siendo temas centrales de investigación, ya que ayudan a compararlo con cometas conocidos del Sistema Solar.

En cuanto a su destino, el 3I/ATLAS se dirige nuevamente hacia el espacio interestelar. Tras completar su paso por nuestra región del sistema planetario, continuará su viaje a través de la galaxia, sin volver a acercarse a la Tierra.

Tras el encuentro, el cometa comenzó a alejarse y seguirá su rumbo hacia el espacio interestelar. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Qué es lo que sigue para el cometa 3I/ATLAS

En fase de salida: Tras su acercamiento máximo el 19 de diciembre, el cometa ya se está alejando definitivamente de la Tierra y del Sol.

Rumbo al espacio profundo: Debido a su órbita hiperbólica, viaja a una velocidad tan alta que nunca regresará; está destinado a abandonar nuestro sistema solar para siempre.

Encuentro con Júpiter: Su próximo hito importante será en marzo de 2026, cuando pase cerca del gigante gaseoso, cuya gravedad curvará ligeramente su trayectoria de salida.

Visibilidad decreciente: Su brillo (magnitud) disminuirá rápidamente. Actualmente solo es visible con telescopios profesionales o de gran apertura en la constelación de Leo.

Adiós definitivo: Para el año 2029, habrá cruzado la órbita de los planetas exteriores, perdiéndose en la oscuridad del espacio interestelar.

