El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa su viaje por nuestro Sistema Solar sembrando nuevos cuestionamientos entre los astrónomos. Desde su increíble velocidad, su cambio de color, su comportamiento acuático hasta la forma de su cola han despertado la curiosidad de los científicos que siguen el rastro del visitante único.

El monitoreo de 3I/ATLAS no es tan fácil debido a su ruta por el Sistema Solar que lo aleja de los telescopios terrestres. Sin embargo, dos naves espaciales de la NASA y Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) podrían tener una oportunidad única. Las misiones Europa Clipper y Hera podrían cruzarse con el cometa interestelar, específicamente con su cola.

Se trata de una oportunidad inesperada y única en la historia de la astronomía moderna. Dos naves espaciales terrícolas podrían ser las primeras en estudiar la cola de un cometa interestelar. Este escenario podría ser una realidad de acuerdo a un estudio de Samuel Grand y Geraint Jones del Instituto Meteorológico de Finlandia y la ESA. Sin embargo, sería un trabajo contrarreloj y no tan sencillo de realizar, pues requeriría precisión y mucha información.

Desde su aparición en los radares de defensa planetaria, el cometa interestlar 3I/ATLAS ha sorprendido a los astrónomos con su comportamiento y características. (Foto Referencial: Nazarii Neshcherenskyi/iStock)

La investigación, publicada en el Research Notes of the American Astronomical Society, sugiere que las misiones Hera de la ESA y Europa Clipper de la NASA podrían pasar a través de la cola (rica en iones) de 3I/ATLAS.

Desde que fuera confirmado como cometa interestelar, es decir, procedente de más allá de las fronteras del Sistema Solar, 3I/ATLAS no ha hecho más que sorprender a los astrónomos de todo el mundo con su comportamiento que difiere con lo que se sabe de estos cuerpos celestes.

3I/ATLAS tiene una actividad que aumenta a medida que se acerca al Sol. Por ejemplo, se detectó que el cometa arrojaba agua como si estuviera apagando un incendio cósmico. Lo especialmente significativo para los astrónomos es cuándo lo hizo: muy lejos del Sol. Asimismo, se ha reportado un dramático incremento en el tamaño de la cola del cometa.

Hasta el momento se sabe que la cola de 3I/ATLAS está compuesta de gas, polvo e iones cargados. Su cola se esparce a millones de kilómetros a través del espacio, mientras avanza muy rápidamente hacia el Sol. El perihelio, es decir su máximo acercamiento a nuestra estrella, será el 29 de octubre.

La oportunidad única que esperan Hera y Europa Clipper

Interpretación artística de la sonda Europa Clipper en su misión para explorar la superficie de la luna de Júpiter en búsqueda de indicios de vida. / NASA/JPL-Caltech

Tanto Hera como Europa Clipper cumplen funciones en el espacio. Hera forma parte de la investigación de defensa planetaria de ESA y, como tal, está viajando hacia Dídimo - Dimorphos, un sistema de asteroides binario, que fue el blanco de la exitosa misión DART de la NASA en 2022. Por su parte, Europa Clipper tiene como objetivo explorar los océanos de Europa, la gélida luna de Júpiter. ¿La intención? Determinar si existen condiciones para el surgimiento de vida en las drásticas condiciones del satélite joviano.

Por azares del destino, ambas misiones pasarán cerca de la cola del cometa en las próximas semanas. O eso es lo que se espera. Las estimaciones actuales indican que Hera atravesaría esta zona entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Por su parte, Europa Clipper lo haría entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre.

No obstante, predecir este cruce histórico es difícil para los astrónomos.

El reto técnico de observar un cometa interestelar desde el espacio

El viento solar, que podemos definir como el flujo constante de partículas cargadas emitidas por el Sol, dobla y empuja las colas de los cometas. Este factor complica cualquier estimación que pueda hacerse sobre las misiones Hera y Europa Clipper. Para calcular el alcance de la cola de 3I/ATLAS, Grand y Jones utilizaron un modelo llamado “Tailcatcher”. Esta simulación mapea cómo la velocidad del viento solar afecta la posición de los iones liberados por el cometa. Estas predicciones fueron comparadas con las trayectorias de Hera y Europa Clipper y de esta forma calcularon una “distancia mínima de falla” para la nave en relación con el eje central de la cola.

Los cálculos indicaron que ambas naves espaciales podrían pasar a millones de kilómetros del eje del cometa: 8.2 millones de kilómetros en el caso de Hera y 8 millones con Europa Clipper. Sin embargo, dado que 3I/ATLAS ha demostrado ser un cometa muy activo, su nube de iones podría extenderse a esa distancia fácilmente.

Si las naves espaciales de la NASA y ESA logran interceptar a 3I/ATLAS la gran pregunta es si podrán realmente estudiar al cometa. En el caso de Hera, esta nave espacial no cuenta con los instrumentos para detectar iones o medir cómo el cometa distorsiona el viento solar con campo magnético. Aun sin estos instrumentos, Hera cuenta con cámaras que podrían registrar al cometa como cuando capturó al asteroide Otero. Por su parte, Europa Clipper sí tiene instrumentos de plasma y magnetómetros que podría detectar los cambios en la composición de partículas y orientación de campo, lo que permitiría estudiar la química y física de 3I/ATLAS.

La gran pregunta es si las misiones podrían reorientarse a tiempo para estudiar a 3I/ATLAS. Las misiones espaciales en general no improvisan, y la ventana de oportunidad para hacerlo es de solo días. En la Tierra, los controladores de las misiones necesitan verificar que la seguridad de la misión no se vea comprometida de hacer algún cambio y si vale la pena la información a recabar, considerando la inversión en estos valiosos instrumentos. Resulta difícil determinar si los equipos de las misiones de ESA o la NASA se arriesgarían a hacer algún cambio de última hora que permita hacer una investigación de un visitante único.