Diciembre es el mes que muchos entusiastas del cometa interestelar 3I/ATLAS esperan con ansias. En algunos días, este extraño objeto espacial, que se ha convertido en un fenómeno cultural, pasará lo más cerca que estará jamás de la Tierra.

Para astrónomos profesionales y aficionados, estamos ante una de las mejores oportunidades para observar un objeto antiguo formado con material planetario proveniente de otra estrella. Para quienes creen en teorías más audaces que sugieren un posible origen extraterrestre, algunos incluso lo imaginan como el día de una supuesta invasión alienígena.

La realidad es otra: 3I/ATLAS no es una nave espacial, o al menos eso afirma la gran mayoría de astrónomos y agencias espaciales del mundo. Aun así, es poco común que un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar llegue hasta nuestro vecindario cósmico, lo que lo convierte en un evento excepcional.

3I/ATLAS se dio a conocer en julio de 2025, cuando se confirmó que era el tercer objeto interestelar descubierto en la historia.

Los científicos confirmaron que 3I/ATLAS proviene de otro sistema estelar y viaja en una órbita hiperbólica que lo enviará de vuelta al espacio. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Según la NASA, cuando fue detectado viajaba a unas 137.000 millas por hora (220,470.58 km/h). Su velocidad y trayectoria permitieron determinar que se formó en otro sistema estelar y fue expulsado hacia el espacio interestelar, desde donde comenzó un viaje de miles de millones de años que lo trajo desde la constelación de Sagitario, en el centro de la Vía Láctea, hasta nuestro sistema solar.

A diferencia de los cometas que orbitan el Sol, 3I/ATLAS se mueve en una órbita hiperbólica que lo llevará a abandonar el sistema solar y regresar al espacio interestelar.

Aunque los astrónomos aún no conocen su tamaño exacto, estiman que podría medir desde unos cientos de pies hasta varios kilómetros de diámetro. Observaciones del telescopio espacial Hubble sugieren que su núcleo sólido y helado mide entre 1.400 pies y 3,5 millas de ancho.

Este cometa, que no representa ninguna amenaza para la Tierra, pasará a unos 170 millones de millas de nuestro planeta el 19 de diciembre, aproximadamente el doble de la distancia que nos separa del Sol.

Aunque surgieron teorías que lo vinculan con tecnología extraterrestre, la NASA insiste en que es un cometa natural y no supone amenaza. (Foto: NASA)

El cuerpo celeste se acercó a 130 millones de millas del Sol el pasado 30 de octubre, justo dentro de la órbita de Marte. Aunque no se ve a simple vista, con un telescopio pequeño puede observarse en el cielo antes del amanecer hasta la primavera de 2026.

Además, la simulación “Eyes on the Solar System” de la NASA permite seguir su ubicación en tiempo real.

El 19 de noviembre, la NASA publicó un conjunto de imágenes inéditas de 3I/ATLAS que revelaron nuevas características del objeto. Las fotografías fueron captadas por telescopios espaciales y otras naves que lo han estado estudiando durante meses.

Todas las imágenes disponibles desde su descubrimiento en julio, junto con explicaciones detalladas, pueden consultarse en la web oficial de la NASA.

El cometa 3I/ATLAS será visible el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo). (Foto: NASA)

El paso del cometa también alimentó numerosas teorías conspirativas. Una de las más comentadas proviene del astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien planteó la posibilidad de que 3I/ATLAS pudiera ser una nave alienígena.

Aunque él mismo admitió que lo más probable es que sea “un cometa de origen natural”, no descartó completamente que pudiera tratarse de alguna forma de tecnología extraterrestre; sin embargo, la NASA insistió en que estas ideas no tienen fundamento.

Por su parte, Nicola Fox, administradora asociada del Directorio de Misiones Científicas, también rechazó la teoría, afirmando que “ciertamente no hemos visto ninguna tecnofirma ni nada que nos lleve a creer que se trate de algo distinto a un cometa”.

¿Será posible observar el cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre?

El cometa 3I/ATLAS será visible el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo); sin embargo, no será observable a simple vista debido a su baja luminosidad, que se estima en una magnitud aparente de alrededor de 10.

Para poder detectarlo, los observadores necesitarán utilizar instrumentos ópticos como un telescopio pequeño o binoculares astronómicos adecuados.

El mejor momento para buscarlo será durante las horas previas al amanecer, cuando el cielo está más oscuro, y aparecerá generalmente hacia el horizonte sureste (dependiendo de la ubicación del observador en el mundo).

