Dentro de unos días, el cometa interestelar 3I/ATLAS tendrá su máxima aproximación al Sol y después de ello se alejará para siempre de nuestro Sistema Solar. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)
Angela Espinoza Hermoza
Angela Espinoza Hermoza

ha llegado un extraordinario mensajero, portador de material formado alrededor de otra estrella hace miles de millones de años atrás. Se trata de 3I/ATLAS, un que actualmente atraviesa nuestro vecindario cósmico, convirtiéndose en tan solo el tercer objeto de su tipo en ser detectado por los instrumentos humanos.

a inicios de julio de 2025, este antiguo viajero cósmico ha capturado la atención de la comunidad científica internacional, que ansiosa se ha visto inmersa en una carrera contrarreloj a fin de poder estudiarlo. Los telescopios con base en la Tierra como en el espacio han puesto la mira en 3I/ATLAS, que viaja a una velocidad sin precedentes por nuestro Sistema Solar. Se calcula que podría tener 7,600 y 14,000 millones de años, lo que lo convertiría en un cuerpo celeste más antiguo que nuestro Sistema Solar que cuenta con apenas 4,600 millones de años.

ACERCAMIENTO AL SOL

Así como Ícaro, pero probablemente sin correr su misma suerte, . Los cálculos actuales indican que el 29 de octubre de 2025, a las 11:55 UTC, 3I/ATLAS alcanzará su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol en su trayectoria hiperbólica. Se estima que se ubicará a 203 millones de kilómetros de nuestra estrella, justo dentro de la órbita de Marte.

El cometa interestelar 3I/ATLAS tendrá su perihelio el 29 de octubre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)
Los cálculos indican que se trata de un momento crítico en la historia de la astronomía. A diferencia de otros cometas, 3I/ATLAS no volverá jamás a nuestro Sistema Solar. Continuará su trayectoria por la Vía Láctea y se alejará para siempre de la influencia gravitacional de nuestra estrella.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE 3I/ATLAS?

Desde un inicio .

Composición química excepcional

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA observó el 6 de agosto pasado que 3I/ATLAS posee una de las proporciones más altas de dióxido de carbono (CO2) respecto al agua jamás registrada en un cometa. La relación es aproximadamente 8:1. Asimismo, el contenido de agua del cometa es excepcionalmente bajo, representando apenas un 4% de su composición volátil. Los cometas en el Sistema Solar usualmente tienen un 80% de agua. Esta baja cantidad de agua, combinada con altos niveles de CO₂, monóxido de carbono (CO) y sulfuro de carbonilo (OCS), sugiere que 3I/ATLAS se formó en un ambiente estelar muy diferente al que dio origen a nuestro propio sistema planetario.

Emisiones metálicas anómalas

A través del Very Large Telescope (VLT) en Chile se descubrió una de las características más desconcertantes de 3I/ATLAS: la emisión de níquel atómico a concentraciones extraordinariamente altas. En un análisis se reveló que el cometa está liberando vapor de níquel atómico en cantidades sin precedentes. Lo más intrigantes es que estas emisiones ocurren en ausencia proporcional de hierro, un patrón nunca antes observado en ningún cometa. Para los científicos esto podría indicar que .

La Enigmática Anti-Cola

El Observatorio Keck II en Hawái descubrió otra característica peculiar de 3I/ATLAS: una anti-cola o cola antisolar, que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de nuestra estrella, que es lo que se esperaría. Las anti-colas usualmente se han observado antes, pero generalmente son efectos de proyección óptica cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. Sin embargo, en el caso de 3I/ATLAS los astrónomos han confirmado que no se trata de una ilusión geométrica.

Una de las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS. (Foto: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI))
Velocidad alucinante

Una de las primeras características que llamó la atención de 3I/ATLAS fue , que lo ha convertido en el . En el momento de su descubrimiento viajaba a aproximadamente 221,000 kilómetros por hora (61 km/s o 137,000 millas por hora) en relación al Sol, y su velocidad continuó aumentando a medida que se acercaba al perihelio.

CRONOLOGÍA DEL VIAJE DE 3I/ATLAS EN EL SISTEMA SOLAR: LO QUE HA PASADO Y LO QUE SE ESPERA

FechaEventos: ¿qué pasa con 3I/ATLAS?
7 de mayo de 2025Primeras observaciones de actividad por TESS a 6.35 UA del Sol (antes del descubrimiento oficial)
14 de junio de 2025Pre-descubrimiento más antiguo registrado por Zwicky Transient Facility
1 de julio de 2025Descubrimiento oficial por el telescopio ATLAS en Río Hurtado, Chile, a 4.51 UA del Sol
2 de julio de 2025Confirmación como tercer objeto interestelar y asignación de designación 3I/ATLAS
21 de julio de 2025Imagen de alta resolución por el Telescopio Espacial Hubble mostrando coma y cola de polvo
6 de agosto de 2025Primeras observaciones por el Telescopio Espacial James Webb con NIRSpec
21 de agosto de 2025Detección de emisiones de níquel atómico y cianógeno por el Very Large Telescope (VLT)
27 de agosto de 2025Observaciones con Gemini South capturan cola en crecimiento de aproximadamente 100,000 km
7 de septiembre de 2025Detección de cianuro de hidrógeno por el James Clerk Maxwell Telescope
14 de septiembre de 2025Coma asimétrica de 180,000 km de ancho; producción de HCN aumenta a 4.5×10²⁵ moléculas/segundo
3 de octubre de 2025Máximo acercamiento a Marte (30 millones de km); observaciones de ExoMars TGO y Mars Express
21 de octubre de 2025Conjunción solar: el cometa pasa directamente detrás del Sol desde la perspectiva terrestre
29-30 de octubre de 2025Perihelio: máximo acercamiento al Sol a 1.36 UA (203 millones de km)
4 de noviembre de 2025Observaciones post-perihelio por la sonda JUICE de la ESA a 64 millones de km
3 de noviembre - Diciembre 2025Ventana óptima de observación desde la Tierra después del perihelio
19 de diciembre de 2025Máximo acercamiento a la Tierra: 1.8 UA (270 millones de km)
16 de marzo de 2026Observaciones cercanas por la sonda Juno de la NASA a 54 millones de km

