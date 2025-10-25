Desde más allá de las fronteras de nuestro Sistema Solar ha llegado un extraordinario mensajero, portador de material formado alrededor de otra estrella hace miles de millones de años atrás. Se trata de 3I/ATLAS, un cometa interestelar que actualmente atraviesa nuestro vecindario cósmico, convirtiéndose en tan solo el tercer objeto de su tipo en ser detectado por los instrumentos humanos.

Desde su descubrimiento oficial a inicios de julio de 2025, este antiguo viajero cósmico ha capturado la atención de la comunidad científica internacional, que ansiosa se ha visto inmersa en una carrera contrarreloj a fin de poder estudiarlo. Los telescopios con base en la Tierra como en el espacio han puesto la mira en 3I/ATLAS, que viaja a una velocidad sin precedentes por nuestro Sistema Solar. Se calcula que podría tener 7,600 y 14,000 millones de años, lo que lo convertiría en un cuerpo celeste más antiguo que nuestro Sistema Solar que cuenta con apenas 4,600 millones de años.

ACERCAMIENTO AL SOL

Así como Ícaro, pero probablemente sin correr su misma suerte, el cometa interestelar 3I/ATLAS está camino al Sol. Los cálculos actuales indican que el 29 de octubre de 2025, a las 11:55 UTC, 3I/ATLAS alcanzará su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol en su trayectoria hiperbólica. Se estima que se ubicará a 203 millones de kilómetros de nuestra estrella, justo dentro de la órbita de Marte.

El cometa interestelar 3I/ATLAS tendrá su perihelio el 29 de octubre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Los cálculos indican que se trata de un momento crítico en la historia de la astronomía. A diferencia de otros cometas, 3I/ATLAS no volverá jamás a nuestro Sistema Solar. Continuará su trayectoria por la Vía Láctea y se alejará para siempre de la influencia gravitacional de nuestra estrella.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE 3I/ATLAS?

Desde un inicio 3I/ATLAS ha cautivado a la comunidad astronómica debido a la exhibición de propiedades extraordinarias.

Composición química excepcional

El Telescopio Espacial James Webb de la NASA observó el 6 de agosto pasado que 3I/ATLAS posee una de las proporciones más altas de dióxido de carbono (CO2) respecto al agua jamás registrada en un cometa. La relación es aproximadamente 8:1. Asimismo, el contenido de agua del cometa es excepcionalmente bajo, representando apenas un 4% de su composición volátil. Los cometas en el Sistema Solar usualmente tienen un 80% de agua. Esta baja cantidad de agua, combinada con altos niveles de CO₂, monóxido de carbono (CO) y sulfuro de carbonilo (OCS), sugiere que 3I/ATLAS se formó en un ambiente estelar muy diferente al que dio origen a nuestro propio sistema planetario.

Emisiones metálicas anómalas

A través del Very Large Telescope (VLT) en Chile se descubrió una de las características más desconcertantes de 3I/ATLAS: la emisión de níquel atómico a concentraciones extraordinariamente altas. En un análisis se reveló que el cometa está liberando vapor de níquel atómico en cantidades sin precedentes. Lo más intrigantes es que estas emisiones ocurren en ausencia proporcional de hierro, un patrón nunca antes observado en ningún cometa. Para los científicos esto podría indicar que 3I/ATLAS está experimentando un proceso químico que solo se ha observado en la Tierra en procesos industriales de refinación de níquel.

La Enigmática Anti-Cola

El Observatorio Keck II en Hawái descubrió otra característica peculiar de 3I/ATLAS: una anti-cola o cola antisolar, que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de nuestra estrella, que es lo que se esperaría. Las anti-colas usualmente se han observado antes, pero generalmente son efectos de proyección óptica cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. Sin embargo, en el caso de 3I/ATLAS los astrónomos han confirmado que no se trata de una ilusión geométrica.

Una de las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS. (Foto: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI))

Velocidad alucinante

Una de las primeras características que llamó la atención de 3I/ATLAS fue su velocidad, que lo ha convertido en el objeto interestelar más rápido jamás detectado. En el momento de su descubrimiento viajaba a aproximadamente 221,000 kilómetros por hora (61 km/s o 137,000 millas por hora) en relación al Sol, y su velocidad continuó aumentando a medida que se acercaba al perihelio.

CRONOLOGÍA DEL VIAJE DE 3I/ATLAS EN EL SISTEMA SOLAR: LO QUE HA PASADO Y LO QUE SE ESPERA