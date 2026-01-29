En poco tiempo, 3I/ATLAS pasó de ser un descubrimiento astronómico a convertirse en un tema que mezcla ciencia, sospechas y organismos de seguridad. Se trata del tercer visitante interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar y, aunque al inicio fue descrito como un cometa inusual, el debate volvió a encenderse cuando apareció el nombre de la CIA, que es nada más y nada menos que el principal servicio de inteligencia exterior de los Estados Unidos.

Todo empezó tras una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada por John Greenewald Jr., fundador del sitio The Black Vault, especializado en documentos oficiales desclasificados.

En una publicación realizada en la red social X, Greenewald mostró lo que le respondió la agencia tras presentar un pedido para saber si existían registros o documentos relacionados con el objeto interestelar 3I/ATLAS.

La respuesta de la agencia fue bastante discreta: la CIA aseguró que “no confirma ni niega la existencia de registros” sobre el cuerpo celeste.

La agencia respondió que no puede confirmar ni negar la existencia de registros sobre 3I/ATLAS. (Foto: @theblackvault / X)

Para Greenewald, esta postura no cierra el tema y amerita una apelación. “También he presentado otras solicitudes similares y estoy a la espera de los resultados. Las publicaré aquí cuando estén disponibles”, explicó.

Como se recuerda, el objeto fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile y catalogado como C/2025 N1. Su trayectoria hiperbólica confirma que proviene de fuera del sistema solar, al igual que ‘Oumuamua y Borisov; sin embargo, desde su descubrimiento, algunos investigadores comenzaron a notar comportamientos que no encajan del todo con los cometas conocidos.

La NASA ha sido firme al decir que se trata de un cuerpo natural activado por la sublimación del hielo al acercarse al Sol; no obstante, el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, discrepa con esa explicación.

Según el docente, 3I/ATLAS muestra anomalías difíciles de explicar, como una anticola marcada, alineaciones orbitales poco comunes y proporciones químicas, por ejemplo de níquel, que no coinciden con los modelos actuales. Para Loeb, estas señales justifican considerar hipótesis menos convencionales, como un posible origen artificial.

Mientras la NASA sostiene que se trata de un cometa natural, el astrofísico Avi Loeb plantea que presenta anomalías difíciles de explicar. (Foto: NASA)

La polémica creció cuando la CIA evitó responder de forma directa si posee o no información sobre el objeto.

Para algunos analistas, si realmente fuera un cometa inofensivo, no habría razón para tanta ambigüedad. Esa discreción alimentó la idea de un posible “evento cisne negro”. Dicho de forma sencilla, este término se utiliza para referirse a algo muy improbable, pero con consecuencias tan grandes que justificarían el silencio para evitar alarma pública o inestabilidad.

Mientras tanto, el debate se trasladó a las redes sociales y foros científicos. Hay quienes ven en la respuesta de la CIA una señal de que existen datos sensibles sobre el objeto que permanecen ocultos. Otros recuerdan que este tipo de lenguaje fue utilizado históricamente en temas delicados sin implicar conspiraciones.

Lo cierto es que, mientras 3I/ATLAS se aleja del sistema solar, sigue generando más preguntas que respuestas y un misterio que ya no solo apunta al espacio, sino también a lo que ocurre dentro de una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo.

Entendiendo lo que implica un “evento cisne negro”

El llamado efecto “cisne negro” describe sucesos altamente improbables, pero con consecuencias tan grandes que pueden cambiar por completo el curso de la historia.

Según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, este concepto ayuda a entender por qué el objeto interestelar 3I/ATLAS debería ser analizado con especial atención por la comunidad científica y las autoridades.

“Si tienes un evento de baja probabilidad y lo multiplicas por un gran impacto en la sociedad, debe tomarse en serio porque hay que asegurarse de que la interpretación sea correcta cuando las implicaciones son grandes”, sostuvo el científico.

Para explicar su postura, Loeb comparó esta lógica con hechos históricos que en su momento parecían poco probables pero terminaron teniendo consecuencias devastadoras.

Avi Loeb es un físico teórico estadounidense-israelí especializado en astrofísica y cosmología. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

En un artículo publicado en Medium, el científico puso como ejemplos los atentados del 11 de septiembre o el episodio del Caballo de Troya. En esos casos, la falta de anticipación frente a un riesgo subestimado terminó generando daños de gran escala.

El astrofísico también sugirió que las autoridades podrían estar actuando con cautela para no generar alarma innecesaria. Según su visión, existe el temor a “gritar lobo” antes de tiempo (en alusión a la fábula clásica) y perder credibilidad ante la opinión pública si finalmente no se confirma ninguna amenaza real.

Más allá de las conjeturas, Loeb destaca que lo que está ocurriendo debería aprovecharse como una oportunidad para fortalecer los protocolos científicos frente a fenómenos cósmicos raros pero potencialmente peligrosos, de modo que la humanidad esté mejor preparada ante escenarios inesperados que podrían tener consecuencias de gran alcance.

