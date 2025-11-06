El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto en enero de 2025 por el equipo del Mount Lemmon Survey en Arizona, está cada vez más cerca de la Tierra y promete un espectáculo celeste único.
Según sus parámetros orbitales, su regreso no está previsto hasta dentro de aproximadamente 1.150 a 1.350 años, lo que convierte esta ocasión en prácticamente irrepetible.
El mejor momento para observarlo tuvo lugar alrededor del 21 de octubre de 2025, cuando alcanzó su aproximación más cercana a la Tierra, aproximadamente a 0,596 UA (unos 89 millones de kilómetros).
Posteriormente, el 8 de noviembre pasará por su perihelio (el punto más cercano al Sol), en torno a 0,529 UA.
¿Dónde y cómo ver el cometa Lemmon?
Según el portal Time and Date, las latitudes del hemisferio norte (toda América del Norte, Europa, Asia y aproximadamente la mitad norte de África) son los lugares ideales para observar el cometa.
Busca un cielo oscuro, lejos de la contaminación lumínica. Al atardecer o al amanecer, dependiendo de tu ubicación, podrás observar una mancha verdosa o ligeramente esmeralda en la constelación de Boötes, justo bajo el grupo estelar conocido como la Ursa Major (el Gran Carro).
Si usas binoculares, podrás ver además su cola tenue y su núcleo difuso. Algunos reportes indican que podría alcanzar magnitud ≈ 4 (lo que la hace visible a simple vista bajo cielos favorables).
Para maximizar la experiencia:
- Sal al menos 30–40 minutos después del atardecer o antes del amanecer, según el momento en que la zona esté más oscura.
- Dirígete hacia el noroeste si estás en latitudes medias del norte.
- Lleva binoculares o un pequeño telescopio si puedes, pero busca primero sitios menos iluminados para que tus ojos se adapten a la oscuridad.
- Toma en cuenta que el cometa se moverá rápidamente a través del cielo, por lo que replantea la ubicación cada noche.
Cabe agregar que el paso del cometa Lemmon representa una oportunidad única: no solo porque estará relativamente brillante, sino porque después de su recorrido actual no volverá a acercarse así por siglos.
Disfrutarlo esta vez significa ser testigo de un evento que muchas generaciones no verán.
Datos clave del cometa C/2025 A6 (Lemmon)
- Descubrimiento: 3 de enero de 2025, desde el Observatorio del Monte Lemmon.
- Tipo: Cometa de largo período (aproximadamente 1350-1400 años), originario de la Nube de Oort.
- Máximo Acercamiento a la Tierra (Perigeo): 21 de octubre de 2025.
- Máximo Acercamiento al Sol (Perihelio): 8 de noviembre de 2025 (a 0.53 UA del Sol).
- Brillo Máximo: Se esperaba alcanzar una magnitud de 3.5 a 4.4 (potencialmente visible a simple vista bajo cielos oscuros).
- Visibilidad Clave: Mejor observación en el hemisferio norte a finales de octubre/principios de noviembre, justo después del atardecer, bajo en el horizonte oeste.
- Aspecto Notorio: Destaca por su coloración verdosa y su cola.
- Importancia: Es un evento astronómico único, ya que no regresará hasta dentro de más de mil años.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí