El cometa C/2025 A6 (Lemmon), descubierto en enero de 2025 por el equipo del Mount Lemmon Survey en Arizona, está cada vez más cerca de la Tierra y promete un espectáculo celeste único.

Según sus parámetros orbitales, su regreso no está previsto hasta dentro de aproximadamente 1.150 a 1.350 años, lo que convierte esta ocasión en prácticamente irrepetible.

El mejor momento para observarlo tuvo lugar alrededor del 21 de octubre de 2025, cuando alcanzó su aproximación más cercana a la Tierra, aproximadamente a 0,596 UA (unos 89 millones de kilómetros).

Posteriormente, el 8 de noviembre pasará por su perihelio (el punto más cercano al Sol), en torno a 0,529 UA.

Los astrónomos recomiendan observarlo desde zonas sin contaminación lumínica, preferiblemente con binoculares o telescopios.

¿Dónde y cómo ver el cometa Lemmon?

Según el portal Time and Date, las latitudes del hemisferio norte (toda América del Norte, Europa, Asia y aproximadamente la mitad norte de África) son los lugares ideales para observar el cometa.

Busca un cielo oscuro, lejos de la contaminación lumínica. Al atardecer o al amanecer, dependiendo de tu ubicación, podrás observar una mancha verdosa o ligeramente esmeralda en la constelación de Boötes, justo bajo el grupo estelar conocido como la Ursa Major (el Gran Carro).

Este evento representa una oportunidad irrepetible para los amantes de la astronomía.

Si usas binoculares, podrás ver además su cola tenue y su núcleo difuso. Algunos reportes indican que podría alcanzar magnitud ≈ 4 (lo que la hace visible a simple vista bajo cielos favorables).

Para maximizar la experiencia:

Sal al menos 30–40 minutos después del atardecer o antes del amanecer, según el momento en que la zona esté más oscura.

Dirígete hacia el noroeste si estás en latitudes medias del norte.

Lleva binoculares o un pequeño telescopio si puedes, pero busca primero sitios menos iluminados para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Toma en cuenta que el cometa se moverá rápidamente a través del cielo, por lo que replantea la ubicación cada noche.

Cabe agregar que el paso del cometa Lemmon representa una oportunidad única: no solo porque estará relativamente brillante, sino porque después de su recorrido actual no volverá a acercarse así por siglos.

Disfrutarlo esta vez significa ser testigo de un evento que muchas generaciones no verán.

Datos clave del cometa C/2025 A6 (Lemmon)

Descubrimiento: 3 de enero de 2025, desde el Observatorio del Monte Lemmon.

Tipo: Cometa de largo período (aproximadamente 1350-1400 años), originario de la Nube de Oort.

Máximo Acercamiento a la Tierra (Perigeo): 21 de octubre de 2025.

Máximo Acercamiento al Sol (Perihelio): 8 de noviembre de 2025 (a 0.53 UA del Sol).

Brillo Máximo: Se esperaba alcanzar una magnitud de 3.5 a 4.4 (potencialmente visible a simple vista bajo cielos oscuros).

Visibilidad Clave: Mejor observación en el hemisferio norte a finales de octubre/principios de noviembre, justo después del atardecer, bajo en el horizonte oeste.

Aspecto Notorio: Destaca por su coloración verdosa y su cola.

Importancia: Es un evento astronómico único, ya que no regresará hasta dentro de más de mil años.

