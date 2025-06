El desinfectante de manos no es tan efectivo como parece: lo que debes saber y qué usar en su lugar

El desinfectante de manos puede ser muy útil cuando estás fuera de casa o de viaje, pero no elimina todos los gérmenes como muchos creen. Aunque la mayoría de productos prometen acabar con el 99,9% de los microorganismos, algunos virus, bacterias y parásitos comunes son resistentes al alcohol que contienen.

“El reclamo del 99,9% de efectividad se basa en pruebas de laboratorio… en condiciones ideales”, explicó el Dr. Anthony K. Leung, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Cleveland, según el medio HuffPost. “Muchos factores pueden afectar la efectividad, como tener las manos visiblemente sucias o grasosas, usar una cantidad insuficiente de desinfectante o que tenga una baja concentración de alcohol”.

Además, hay ciertos microorganismos que tienen una estructura que los protege del alcohol. Por ejemplo, virus como el norovirus, adenovirus y rinovirus (que causan síntomas parecidos al resfriado) no tienen una “envoltura” externa que el alcohol pueda romper. “Cuando los virus no tienen envoltura, el alcohol tiene más dificultad para entrar y ‘es rechazado’”, explicó Jason Tetro, microbiólogo y autor de The Germ Code.

En el caso de las bacterias, algunas forman esporas que las protegen en ambientes extremos. “Alcohol puede causar algún daño, pero simplemente no atraviesa todas las capas”, dijo Tetro. Un ejemplo es el Clostridium difficile, que puede causar infecciones en el colon y diarrea severa, y que resiste al desinfectante, según la Clínica Mayo.

También hay parásitos resistentes. Uno de ellos es el cryptosporidium, principal causa de enfermedades transmitidas por agua en EE. UU. “Es como un refugio antiexplosiones que protege totalmente su interior”, explicó Tetro. “Usar alcohol sería como lanzarle una pelota de ping pong”.

Por eso, lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo lo más recomendable cuando se puede. “Haz espuma, frótate las manos para crear fricción y hazlo durante al menos 20 segundos”, aconsejó la Dra. Soniya Gandhi, directora médica adjunta del Cedars-Sinai Medical Center. “Sécalas bien, porque las manos húmedas transmiten gérmenes con más facilidad”.

Si no tienes acceso a agua y jabón, el desinfectante es la siguiente mejor opción. Gandhi recomendó usar productos con al menos 60% de alcohol. “Estos productos con mayor concentración son más efectivos para eliminar gérmenes”, destacó.

Usa suficiente para que tus manos queden húmedas entre 15 y 20 segundos mientras las frotas, incluyendo entre los dedos. “No solo en las palmas”, agregó Leung. Y no te seques las manos después: deja que el producto se seque solo.

Finalmente, recuerda que el desinfectante no elimina todos los gérmenes ni productos químicos dañinos. Leung aconseja lavarse con agua y jabón después de ir al baño, antes de comer o cocinar, luego de sacar la basura o tras toser o estornudar. También ayuda evitar tocarse la cara si las manos están sucias.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan limpiar superficies que se tocan con frecuencia, como picaportes o interruptores. “Si hay ropa manchada con vómito o heces, lávala con detergente y agua caliente en el ciclo más largo, y sécala a temperatura alta”, recomendó Gandhi. Y si estás enfermo, evita preparar comida para otros hasta al menos 48 horas después de que desaparezcan los síntomas.

“Lavarse las manos es el estándar de oro para eliminar gérmenes y la herramienta más poderosa que tenemos para evitar enfermarnos”, concluyó Gandhi.

Más consejos para protegerse de bacterias y gérmenes

Según Mayo Clinic, una de las formas más efectivas de protegerse de gérmenes y bacterias es mediante el lavado frecuente y adecuado de manos. Esto implica usar agua y jabón, frotando las manos durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Si no hay agua y jabón disponibles, un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol es una alternativa útil.

Además de la higiene de manos, el portal destaca la importancia de evitar tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Estas son vías comunes por donde los gérmenes pueden entrar al cuerpo. También recomiendan cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo para evitar la propagación de partículas cargadas de gérmenes.

Finalmente, Mayo Clinic sugiere mantenerse alejado de personas enfermas y quedarse en casa cuando uno mismo está enfermo para evitar contagiar a otros. La limpieza y desinfección regular de superficies de alto contacto en el hogar y el lugar de trabajo, como pomos de puertas, interruptores de luz y encimeras, también son medidas clave para reducir la presencia de gérmenes y bacterias.

