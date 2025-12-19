El cometa interestelar 3I/ATLAS llamó la atención de la comunidad científica desde que fue detectado el 1 de julio por la red ATLAS en Chile. Se trata del tercer objeto confirmado que llega desde fuera del sistema solar, lo que dio lugar a meses de observaciones, análisis detallados y debates sobre su verdadera naturaleza.

A medida que crecía el interés, también surgieron teorías sin respaldo que sugerían un posible origen extraterrestre.

Frente a estas versiones, el director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, fue tajante al descartar cualquier hipótesis de ese tipo y pidió evitar especulaciones infundadas sobre el cometa.

“Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”, explicó Aschbacher en una entrevista con Europa Press.

El directivo destacó que los datos recopilados por los científicos confirman que se trata de un fenómeno natural.

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, pidió evitar especulaciones infundadas sobre el cometa. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Como parte de las pruebas, la misión JUICE, diseñada para estudiar las lunas heladas de Júpiter, logró capturar una imagen del cometa. Esa fotografía permitió identificar los elementos que lo componen y reforzó la conclusión de que no se trata de ningún objeto artificial ni de origen alienígena.

Tras pasar cerca del Sol el pasado 29 de octubre y realizar un acercamiento a Marte el día 3 de ese mismo mes, 3I/ATLAS continúa ahora su recorrido hacia la Tierra.

La ESA indicó que el cometa alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta este viernes 19 de diciembre, a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros, lo que no representa ningún peligro.

Tras pasar cerca del Sol el pasado 29 de octubre y realizar un acercamiento a Marte el día 3 de ese mismo mes, 3I/ATLAS continúa ahora su recorrido hacia la Tierra. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Durante su trayecto, el cometa llegó a situarse a unos 29 millones de kilómetros de Marte, lo que permitió afinar los cálculos sobre su órbita.

Los científicos estiman que su núcleo mide entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y que se desplaza por una trayectoria hiperbólica, ajena al sistema solar, a más de 68 kilómetros por segundo, una velocidad extraordinaria que confirma su origen interestelar.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

