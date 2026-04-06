Los integrantes de la misión Artemis II vivirán una experiencia poco común durante su viaje alrededor de la Luna este lunes 6 de abril desde la 1:00 p. m. (EDT). Mientras sobrevuelen la cara oculta del satélite, alcanzarán la mayor distancia registrada por seres humanos y, además, serán testigos de un eclipse solar que no podrá observarse desde la Tierra. La tripulación está liderada por el comandante Reid Wiseman e incluye a los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Todos ellos tendrán la oportunidad de contemplar este fenómeno durante una parte clave de la misión.

El eclipse ocurrirá hacia el final de una ventana de observación que se extenderá por aproximadamente seis horas este 6 de abril. Se estima que el evento durará cerca de una hora, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del recorrido.

Según explicó la NASA, desde la perspectiva de la cápsula Orion, el Sol desaparecerá momentáneamente al quedar oculto detrás de la Luna. Este tipo de eclipse no es visible desde nuestro planeta, lo que hace que la experiencia sea aún más especial para los astronautas.

El evento durará cerca de una hora y permitirá realizar observaciones científicas únicas. (Foto: NASA TV / AFP) / HANDOUT

Durante ese intervalo, la superficie lunar se verá mayormente oscura. Esto permitirá a la tripulación intentar detectar pequeños destellos producidos por impactos de meteoroides, así como observar polvo elevándose en el borde lunar y otros objetos del espacio profundo, incluidos planetas lejanos.

A medida que el Sol quede cubierto, también podrán apreciar la corona solar, que es la capa más externa de la atmósfera solar.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para Artemis II, calificó este momento como “un momento poético” tanto para los astronautas como para toda la humanidad.

La NASA considera este momento como una oportunidad clave para avanzar en el conocimiento del sistema solar e inspirar a futuras generaciones. (Foto: @NASA / Instagram)

Además, destacó la importancia de la misión en términos científicos y emocionales.

“Sé que los datos que obtengamos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores; pero, además, esta misión acercará la Luna a nosotros y nos unirá a todos, brindándonos un punto de conexión tangible con nuestro satélite”, puntualizó Young.

Cómo y a qué hora ver la transmisión en vivo de Artemis II

Hoy, lunes 6 de abril de 2026, la misión Artemis II cumple su tarea más importante con el sobrevuelo lunar. Aquí tienes los detalles para seguir el evento en vivo:

¿A qué hora empieza la transmisión?

La cobertura oficial de la NASA y de las principales plataformas comienza a la 1:00 p. m. (EDT). Dependiendo de tu ubicación, estos son los horarios de inicio:

Estados Unidos: 1:00 p. m. (EDT - Nueva York, Miami, Washington D.C.); 12:00 p. m. (CDT - Chicago, Houston); 11:00 a. m. (MDT - Denver); 10:00 a. m. (PDT - Los Ángeles, San Francisco).

1:00 p. m. (EDT - Nueva York, Miami, Washington D.C.); 12:00 p. m. (CDT - Chicago, Houston); 11:00 a. m. (MDT - Denver); 10:00 a. m. (PDT - Los Ángeles, San Francisco). Perú / Colombia / Panamá / Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México (CDMX): 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile / Argentina: 2:00 p. m.

2:00 p. m. España (Península): 7:00 p. m.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Por primera vez, el evento se transmitirá de forma masiva en múltiples plataformas:

Gratis y Oficial: NASA+ (su plataforma de streaming gratuita) y YouTube de la NASA: transmisión continua 24/7 con comentarios de expertos.

(su plataforma de streaming gratuita) y transmisión continua 24/7 con comentarios de expertos. Plataformas de suscripción: Netflix transmitirá el sobrevuelo en vivo a nivel global, Disney+ / National Geographic tendrán un especial enfocado en la ciencia del evento y Amazon Prime Video y Apple TV también integraron la señal oficial en sus secciones de “En Vivo”.

El retorno del hombre a la Luna: todo sobre el despegue y la ruta de Artemis II

La misión Artemis II despegó con éxito el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días, durante los cuales la tripulación viajará a bordo de la cápsula Orion impulsada por el cohete SLS. Esta es la primera misión tripulada que se dirige a la Luna en más de 50 años, marcando un hito en la exploración espacial moderna.

El objetivo principal de la misión es probar todos los sistemas de soporte vital y navegación con humanos a bordo antes de intentar un alunizaje en futuras misiones.

La nave realizará una trayectoria de “retorno libre”, rodeando la cara oculta de la Luna sin entrar en su órbita baja, para luego ser atraída naturalmente por la gravedad terrestre. Se espera que la cápsula regrese a la Tierra el 10 de abril de 2026, realizando un amerizaje en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, California.

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