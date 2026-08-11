El cielo ofrecerá un espectáculo poco habitual el 12 de agosto de 2026: un eclipse solar total que coincidirá con el punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. El fenómeno hará que millones de personas en lugares como Groenlandia, Islandia y España experimenten varios minutos de oscuridad durante el día, justo cuando las Perseidas estarán alcanzando uno de los momentos más esperados del año.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle a lo largo de sus pasos por el sistema solar.

En condiciones ideales y con un cielo completamente oscuro, esta lluvia puede ofrecer hasta 100 meteoros por hora, ya que los fragmentos ingresan a la atmósfera a unos 214.365 kilómetros por hora.

¿Se podrán ver las Perseidas durante el eclipse?

En teoría, sí. Los meteoros más luminosos, especialmente los llamados bólidos, podrían destacar incluso durante la breve oscuridad provocada por la totalidad del eclipse; sin embargo, que alguien consiga observar uno durante esos minutos sería un acontecimiento excepcional debido a la corta duración de la totalidad y a la poca frecuencia con la que aparecen estos meteoros extremadamente brillantes.

Robert Lunsford, de la American Meteor Society, explicó que tendría que producirse un meteoro demasiado luminoso en la zona más oscura del cielo.

“Tendría que ser una bola de fuego que pasara por la parte más oscura del cielo”, señaló a Space.com.

El experto añadió que las Perseidas suelen producir aproximadamente un bólido cada tres horas durante la noche, por lo que coincidir con los apenas dos o tres minutos de totalidad sería extremadamente difícil.

“Si alguien ve uno, ¡más le vale ir a jugar a la lotería lo antes posible!”, agregó.

Aunque el cielo se oscurecerá durante la totalidad, la mayoría de los meteoros serán demasiado débiles para poder observarlos. (Foto: amriphoto / iStock)

Los expertos creen que lo más probable es no ver ningún meteoro

La oscuridad del eclipse no será equivalente a la de una noche normal. Aunque el Sol desaparecerá temporalmente y el cielo adquirirá una apariencia similar al crepúsculo, todavía habrá suficiente luminosidad para ocultar los meteoros menos brillantes.

Bill Cooke, responsable de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la NASA, fue todavía más cauteloso.

“Solo serán visibles las bolas de fuego de las Perseidas”, explicó al medio citado.

Según el experto, debido al brillo y a la duración del eclipse, sería necesario tener mucha suerte para detectar una durante la totalidad: “El escenario más probable es que no veas ningún meteoro”.

Un espectáculo doble, pero con pocas posibilidades

Las probabilidades están claramente en contra de quienes quieran presenciar una Perseida durante el eclipse. Aun así, existe una pequeña posibilidad de que un fragmento del cometa Swift-Tuttle atraviese la atmósfera exactamente en el momento adecuado y produzca un destello suficientemente brillante como para hacerse visible durante la totalidad.

Por eso, los expertos recomiendan concentrarse primero en el eclipse y dejar la búsqueda de meteoros para después.

Una vez que termine la totalidad y llegue la noche, las condiciones serán mucho mejores para observar las Perseidas, especialmente lejos de las luces de las ciudades.

El 12 de agosto reunirá así dos fenómenos astronómicos de gran interés en una misma fecha, aunque observarlos simultáneamente será cuestión de una enorme dosis de suerte.

Para quienes quieran fotografiar el evento, los especialistas también recomiendan prepararse con anticipación, ya que capturar un eclipse y registrar meteoros requiere técnicas y configuraciones diferentes.

Las probabilidades de presenciar ambos fenómenos al mismo tiempo, eclipse solar y lluvia de meteoros Perseidas, son muy reducidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuándo será el pico de las Perseidas

La lluvia de meteoros de las Perseidas, considerada por la NASA como la mejor del año, alcanzará su punto máximo los días 12 y 13 de agosto en los cielos de Estados Unidos. “Con meteoros rápidos y brillantes, las Perseidas frecuentemente dejan largas estelas de luz y color a medida que atraviesan la atmósfera terrestre”, señala la agencia.

Este espectáculo proviene de los escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle y la fase de luna nueva durante el pico brindará condiciones ideales sin luz lunar que inunde el cielo, según indicó la astrónoma Aparna Venkatesan.

“La luna es hermosa, pero es una diva. Luna nueva significa que no tenemos luz de luna inundando el cielo, y como resultado tiendes a ver muchos más meteoros”, dijo la experta a CBS News.

Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas

Para obtener las mejores vistas en el hemisferio norte, los observadores deben salir al aire libre después del anochecer y alejarse de las luces de la ciudad entre la medianoche y el amanecer, cuando la constelación de Perseo se encuentra alta en el cielo del norte.

El astrónomo Zach Vanderbosch, del Observatorio McDonald en Texas, destacó la comodidad de la temporada y señaló: “No tenemos que sufrir una fría noche de invierno para tener una buena vista de los meteoros”.

Los restos de este cometa que orbita cada 133 años chocan contra la atmósfera terrestre a altas velocidades, produciendo estrellas fugaces que generan favoritos recurrentes debido a sus brillantes bolas de fuego.

Para localizar los meteoros, se recomienda dar a los ojos media hora para adaptarse a la oscuridad, elegir un parche de cielo en el que concentrarse y evitar mirar el teléfono celular, incluso pudiendo observarlos desde las 10 p.m. de la noche anterior.