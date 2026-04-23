Nuevas observaciones sobre los enigmáticos anillos exteriores de Urano revelan que estos son aún más misteriosos de lo que los astrónomos creían. Sus características poco comunes sugieren que en el sistema del planeta podrían estar ocurriendo procesos difíciles de explicar, especialmente en relación con sus lunas.

Los datos indican que pequeños satélites, con propiedades muy distintas entre sí, serían los responsables de generar las partículas que forman los dos anillos más externos. Además, los científicos creen que podrían existir más lunas aún no descubiertas, que se sumarían a las 29 ya conocidas alrededor de Urano.

A diferencia de los brillantes y complejos anillos de Saturno, los de Urano son mucho más tenues. De hecho, fueron descubiertos recién en 1977, cuando los astrónomos notaron que bloqueaban la luz de estrellas lejanas durante un fenómeno llamado ocultación estelar.

Las primeras imágenes de estos anillos fueron obtenidas por la nave Voyager 2 en 1986. Más adelante, observatorios como el Hubble Space Telescope y el W. M. Keck Observatory permitieron identificar más anillos, alcanzando un total de 13. Los dos más externos, llamados mu (𝛍) y nu (𝛎), fueron descubiertos entre 2003 y 2005.

Los científicos creen que pequeñas lunas desconocidas podrían estar generando el material que los compone. (Foto: NASA, ESA, CSA, STScI)

Estos dos anillos son especialmente intrigantes. Desde el inicio se observó que el anillo mu tiene un tono azulado, mientras que el anillo nu presenta un color rojizo. Estos colores son clave, ya que indican su composición: el azul sugiere partículas muy pequeñas, mientras que el rojo apunta a la presencia de polvo.

Al combinar datos infrarrojos del James Webb Space Telescope con observaciones anteriores, los científicos lograron analizar cómo reflejan la luz estos anillos.

Según explicó la investigadora Imke de Pater, “Al descifrar la luz de estos anillos, podemos rastrear tanto la distribución del tamaño de sus partículas como su composición, lo que nos ayuda a entender su origen y ofrece nuevas pistas sobre cómo se formó y evolucionó el sistema de Urano y otros planetas similares”.

El análisis reveló que el anillo mu está compuesto principalmente por hielo de agua, en un hallazgo que coincide con lo que ocurre en el anillo E de Saturno, que se forma a partir de géiseres de la luna Enceladus.

Se identificaron diferencias clave en su composición, como hielo en un anillo y polvo orgánico en otro. (Foto: NASA, ESA, Image processing: Imke de Pater, Matt Hedman)

En el caso de Urano, el origen del material parece ser una pequeña luna llamada Mab, de unos 12 kilómetros de diámetro.

Por otro lado, el anillo nu contiene más polvo y compuestos orgánicos ricos en carbono. Se cree que este material proviene de impactos de micrometeoritos sobre pequeñas lunas rocosas aún no detectadas.

“El material del anillo nu proviene de impactos de micrometeoritos y colisiones entre cuerpos rocosos no visibles, ricos en compuestos orgánicos, que deben orbitar entre algunas de las lunas conocidas”, explicó de Pater.

Aunque hay indicios de que el brillo del anillo mu podría estar cambiando, los científicos todavía no comprenden completamente este fenómeno.

Estos hallazgos pueden ayudar a entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios y abren nuevas preguntas sobre Urano. (Foto: NASA / AFP) / NASA

Debido a lo pequeñas y débiles que son estas lunas, será necesario enviar una futura misión espacial para resolver estos misterios.

Como señaló el científico estadounidense Mark Showalter: “Sospecho que necesitaremos imágenes de cerca de una futura misión espacial a Urano para poder responder a esa pregunta”.

Cabe agregar que los hallazgos fueron publicados el 16 de abril en la revista Journal of Geophysical Research: Planets.

¿A qué se debe el característico color azul de Urano?

El color azul de Urano se debe principalmente a la presencia de metano en su atmósfera. Este gas absorbe la luz roja proveniente del Sol y refleja la luz azul hacia el espacio, lo que le da ese característico tono. Además, la atmósfera está compuesta por hidrógeno y helio, pero es el metano el que tiene el mayor impacto en su apariencia.

Sin embargo, el tono de Urano es más pálido y uniforme en comparación con otros planetas como Neptuno. Esto se debe a que en sus capas atmosféricas hay menos actividad visible y posiblemente partículas en suspensión que suavizan el color.

Estudios recientes también sugieren que la neblina atmosférica influye en cómo se dispersa la luz, haciendo que el planeta se vea menos intenso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí