Utilizando el telescopio espacial Hubble, un equipo de científicos de la NASA logró identificar un objeto en el espacio que nunca antes había sido registrado. El hallazgo, denominado “Cloud-9”, representa un descubrimiento inédito para la astronomía moderna. Según explicó la agencia espacial, se trata de una nube sin estrellas, rica en gas y dominada por materia oscura, considerada un “relicto” o vestigio de las primeras etapas de formación de las galaxias. Este evento constituye la primera detección confirmada de un objeto de este tipo en todo el universo observado hasta ahora.

La NASA detalló que Cloud-9 pertenece a una categoría conocida como RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud). El término H I se refiere al hidrógeno neutro, mientras que RELHIC describe una nube primordial de hidrógeno que nunca llegó a formar estrellas, es decir, un fósil cósmico de los orígenes del universo.

Los científicos llevaban años buscando pruebas de la existencia de objetos como este. La confirmación solo fue posible gracias a la sensibilidad del Hubble.

Un equipo de la NASA identificó por primera vez un objeto espacial sin estrellas, apodado Cloud-9, gracias a observaciones del telescopio Hubble. (Foto: NASA)

El autor principal del estudio, Gagandeep Anand, explicó: “Antes de usar Hubble, se podía argumentar que se trataba de una galaxia enana tenue que no podíamos ver con telescopios terrestres. Simplemente no tenían la sensibilidad suficiente para descubrir estrellas. Pero con la Cámara Avanzada para Sondeos de Hubble, podemos confirmar que no hay nada allí”.

Aunque Cloud-9 fue detectada inicialmente hace tres años durante un estudio de radio realizado por el telescopio FAST en China, y luego confirmada por otros observatorios en Estados Unidos, solo Hubble permitió establecer de forma definitiva que esta nube no contiene estrellas.

Para la NASA, este descubrimiento sugiere que podrían existir muchas más “galaxias fallidas” repartidas por el cosmos.

Los científicos llevaban años buscando evidencias de este tipo de estructuras, pero solo ahora pudieron confirmarlo con certeza. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

El investigador Andrew Fox destacó la importancia del hallazgo con estas palabras: “Esta nube es una ventana al universo oscuro. Sabemos por la teoría que la mayor parte de la masa del universo debería ser materia oscura, pero es difícil detectarla porque no emite luz. Cloud-9 nos ofrece una mirada poco común a una nube dominada por materia oscura”.

Actualmente, este objeto se encuentra a unos 14 millones de años luz de la Tierra.

La importancia detrás de este hallazgo

Este hallazgo es importante porque confirma la existencia de un tipo de objeto cósmico que durante años solo existía en teoría. Se trata de una nube dominada por materia oscura que no formó estrellas, lo que permite estudiar el universo primitivo sin la “contaminación” de la luz estelar.

Además, ofrece una pista clave para entender cómo se formaron las galaxias. Los científicos creen que muchas galaxias pequeñas fallaron en su proceso de nacimiento y objetos como este serían restos fósiles de esa etapa temprana del cosmos.

Por último, abre una nueva ventana para estudiar la materia oscura, uno de los mayores misterios de la astronomía.

Al no emitir luz, este tipo de objeto permite analizar mejor cómo se comporta la gravedad en regiones dominadas casi por completo por materia oscura.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí