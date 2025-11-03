Un viajero misterioso captó la atención de los científicos. Se trata del cometa 3I/ATLAS, un objeto que proviene del espacio interestelar y que acaba de desafiar las leyes conocidas de la astronomía.

Recientemente, los astrónomos detectaron en el objeto rastros de agua en un lugar donde el hielo debería permanecer intacto para siempre, un hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión sobre cómo se forman los planetas en otros sistemas estelares.

Desde que fue descubierto en julio, el 3I/ATLAS se convirtió en un auténtico enigma. Su trayectoria lo ubica como el tercer objeto interestelar registrado cruzando nuestro Sistema Solar, pero lo que realmente intriga a los expertos es su comportamiento inusual: está liberando vapor de agua a millones de kilómetros del Sol, en una región donde los cometas normales permanecen completamente inactivos.

Intrigado por este fenómeno, un grupo de astrónomos de la Universidad de Auburn, en Alabama, utilizó el telescopio espacial Neil Gehrels Swift para observar al visitante cósmico. Durante las observaciones, detectaron un tenue brillo ultravioleta que se traduce en la presencia de gas hidroxilo (OH), una molécula que se forma cuando la luz solar descompone el agua.

El hallazgo se produjo a una distancia en la que el hielo no puede derretirse, lo que desafía las teorías sobre el comportamiento de los cometas. (Foto referencial: Dan Bartlett / NASA / AFP)

Lo sorprendente es que esta detección ocurrió a tres veces la distancia que separa a la Tierra del Sol, un punto donde las temperaturas son demasiado bajas para que el hielo se evapore.

Ningún cometa conocido dentro de nuestro sistema mostró tal actividad a esa distancia; sin embargo, el 3I/ATLAS rompe ese patrón: los datos revelan que está perdiendo cerca de 40 kilos de agua por segundo, una cantidad que desconcierta a los expertos.

La teoría más aceptada por ahora es que la radiación del Sol está calentando pequeñas partículas de hielo que se desprenden del núcleo del cometa. Estas, al separarse, se evaporan lentamente, produciendo el vapor detectado.

Para los científicos, este fenómeno es más que un misterio físico: es una ventana hacia los componentes esenciales del universo.

Los investigadores descubrieron que el cometa pierde alrededor de 40 kilos de agua por segundo, posiblemente debido a la radiación solar. (Foto: NASA)

“Cuando detectamos agua —o incluso su débil eco ultravioleta— en un cometa interestelar, estamos leyendo una nota enviada desde otro sistema planetario", dijo Dennis Bodewits, profesor de la Universidad de Auburn.

Dicho de otra forma: el hallazgo en cuestión nos lleva a teorizar que los materiales necesarios para la vida, como el agua, podrían ser mucho más comunes de lo que se pensaba.

Si bien el cometa ‘Oumuamua’ y el Borisov nos sorprendieron años atrás con su llegada, el 3I/ATLAS hace lo propio con una abundancia de agua en un entorno donde no debería existir.

Este fenómeno sugiere que el agua, y los elementos esenciales para la vida, podrían ser más comunes en el universo de lo que se pensaba. (Foto referencial: Trifonov_Evgeniy/iStock)

“Cada cometa interestelar hasta ahora ha sido una sorpresa. Todos han reescrito lo que pensábamos que sabíamos”, comentó la astrónoma Zexi Xing, autora principal del estudio.

Cabe agregar que, aunque el 3I/ATLAS ha desaparecido de la vista, volverá a ser visible en noviembre de 2025. Por ahora, hay más preguntas que respuestas, pero algo es claro: este objeto interestelar sigue desafiando todo lo que creíamos saber sobre el universo y los orígenes de la vida.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí