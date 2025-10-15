El lugar donde vives podría tener un impacto directo en la salud de tu cerebro. Así lo sugiere un nuevo estudio de la Wake Forest University School of Medicine que encontró una relación entre las condiciones del vecindario y el riesgo de desarrollar demencia.

Según el portal EurekAlert, los investigadores concluyen que el entorno social, económico y ambiental donde una persona pasa su vida puede influir en la estructura y el funcionamiento de su cerebro.

La investigación, publicada en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging, de la Asociación de Alzheimer, reveló que quienes habitan en zonas con mayor vulnerabilidad social, desigualdad ambiental y desventaja económica mostraron diferencias en su cerebro.

Los cambios en el cerebro incluyen alteraciones en la materia blanca, menor flujo sanguíneo y adelgazamiento cortical, todos vinculados a la demencia. (Foto referencial: Freepik)

“Este estudio es consistente con otras investigaciones que demuestran que el estado del entorno social en el que viven las personas puede moldear su salud cerebral de maneras profundas”, señaló Timothy Hughes, Ph.D., profesor asociado de gerontología y medicina geriátrica en Wake Forest y autor principal del trabajo.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron los datos de 679 adultos participantes del Healthy Brain Study del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Wake Forest. Cada voluntario se sometió a escáneres cerebrales y análisis de sangre para detectar signos tempranos de Alzheimer y otras formas de demencia.

Luego, el equipo comparó esos resultados con tres herramientas nacionales que evalúan las condiciones de los vecindarios: el Índice de Privación de Área (Area Deprivation Index), el Índice de Vulnerabilidad Social (Social Vulnerability Index) y el Índice de Justicia Ambiental (Environmental Justice Index).

Los efectos fueron más pronunciados entre los participantes afroamericanos de vecindarios con mayores desigualdades. (Foto referencial: Freepik)

Los resultados fueron claros: quienes vivían en comunidades con puntajes más altos en esos indicadores, es decir, en vecindarios con más desigualdad y desventaja, mostraron cambios en los biomarcadores relacionados con la demencia. Estos incluían un adelgazamiento de la capa externa del cerebro, alteraciones en la materia blanca asociadas a enfermedades vasculares, menor flujo sanguíneo y una circulación más irregular. Todos estos factores pueden contribuir, con el tiempo, al deterioro de la memoria y de las capacidades cognitivas.

El estudio también encontró que los efectos eran más marcados entre los participantes afroamericanos que vivían en las zonas con mayor carga de factores sociales negativos.

“Este estudio es uno de los primeros en conectar una variedad de factores sociales basados en el lugar con marcadores biológicos avanzados de demencia”, explicó Sudarshan Krishnamurthy, estudiante de doctorado en medicina y autor principal. “Muestra que las condiciones y el entorno en los que vive la gente —como el acceso a aire limpio, vivienda segura, alimentos nutritivos y oportunidades económicas— pueden dejar una huella duradera en la salud del cerebro.”

Los investigadores señalan que mejorar la salud cerebral requiere mirar más allá de los hábitos individuales y atender las condiciones de cada comunidad. (Foto referencial: Freepik)

Estas conclusiones refuerzan una idea que cada vez tiene más respaldo científico: los factores sociales y ambientales no son simples influencias secundarias, sino elementos centrales para comprender y prevenir enfermedades como el Alzheimer.

La demencia, señalan los expertos, no solo depende de la genética o los hábitos individuales, sino también del contexto donde las personas viven y envejecen.

Krishnamurthy destaca la importancia de estos hallazgos para el diseño de políticas públicas.

“Si realmente queremos mejorar la salud cerebral en todas las comunidades, debemos mirar más allá de las decisiones individuales y enfocarnos en los sistemas y estructuras más amplios que moldean la salud a nivel del vecindario”, afirmó.

Lo que debes saber sobre la demencia

La demencia es un término, no una enfermedad en sí, que describe un síndrome caracterizado por el deterioro de las funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento y el lenguaje, en un grado que impacta gravemente la vida diaria. Este deterioro es causado por el daño a las células cerebrales y suele ser crónico y progresivo. La forma más común es la enfermedad de Alzheimer, aunque también existen otras causas como la demencia vascular o la demencia con cuerpos de Lewy.

Los síntomas incluyen la pérdida de memoria, la dificultad para planificar o realizar tareas y la desorientación. Es fundamental entender que la demencia también afecta la conducta y el estado de ánimo, provocando irritabilidad, apatía o depresión.

Actualmente, no existe una cura definitiva para la mayoría de los tipos de demencia; sin embargo, el tratamiento se centra en mejorar la calidad de vida. Esto incluye el uso de medicamentos que pueden mitigar temporalmente los síntomas cognitivos y, más importante, terapias no farmacológicas.

