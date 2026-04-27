Cuando una galaxia deja de formar estrellas, el proceso no ocurre de manera lenta o tranquila. En muchos casos, la actividad se detiene de forma repentina, como si se apagara un interruptor. A este fenómeno los astrónomos lo llaman “apagado rápido” y representa uno de los cambios más drásticos que puede experimentar una galaxia.

Este comportamiento se observa en las llamadas galaxias post-starburst (post-estallido estelar), sistemas que tuvieron una intensa etapa de formación estelar en el pasado reciente, pero que ahora casi no producen nuevas estrellas.

Según Space.com, el problema es que estas galaxias son poco comunes, ya que representan menos del 1% del total, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Durante años, los astrónomos se basaron en la luz visible para identificarlas, buscando señales específicas de estrellas jóvenes y la ausencia de actividad reciente; sin embargo, estos métodos no siempre eran precisos y dejaban fuera muchos casos.

Para entender por qué una galaxia deja de formar estrellas, es clave analizar su “combustible”: el gas frío. Las estrellas nacen en nubes densas de hidrógeno molecular, por lo que si este material se agota o se dispersa, la formación estelar se detiene. En teoría, parece una explicación simple.

Investigadores analizaron el gas que alimenta la formación estelar y descubrieron que, en muchos casos, este recurso se agota. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

No obstante, las investigaciones previas no ofrecían una respuesta clara. Los estudios utilizaban diferentes métodos, muestras pequeñas y resultados poco consistentes. En algunos casos, se sugería que ciertas galaxias aún tenían gas, pero no estaban formando estrellas, lo que generaba más dudas que certezas.

Otros científicos encontraron que, en algunos de esos casos, la formación estelar sí continuaba, pero estaba oculta por grandes cantidades de polvo. Esto hacía que las observaciones en luz visible no detectaran correctamente lo que estaba ocurriendo, dejando el panorama incompleto.

Para resolver estas dudas, surgió el estudio EMBERS I, liderado por Ben F. Rasmussen y un equipo internacional de investigadores. Su objetivo fue analizar de manera uniforme el gas presente en una muestra amplia de galaxias post-starburst, combinando diferentes técnicas y herramientas avanzadas.

Los científicos estudiaron 114 galaxias seleccionadas cuidadosamente y utilizaron telescopios de gran potencia para detectar distintos tipos de gas. Por un lado, analizaron el hidrógeno atómico, que actúa como reserva inicial. Por otro, buscaron hidrógeno molecular mediante el rastreo de monóxido de carbono, un indicador clave de regiones donde pueden formarse estrellas.

El hallazgo revela que no existe una única causa, sino distintos procesos en la evolución de las galaxias. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los resultados mostraron que, en promedio, estas galaxias tienen menos hidrógeno molecular que aquellas que aún forman estrellas, lo que sugiere que el “apagado rápido” ocurre, en muchos casos, porque el gas necesario simplemente se agota. Sin combustible, la formación estelar se detiene.

Aun así, el estudio también reveló algo importante: no todas las galaxias son iguales. Algunas todavía conservan cantidades significativas de gas, lo que indica que podrían volver a formar estrellas en el futuro.

Lo anterior sugiere que no existe una única explicación para este fenómeno, sino diferentes caminos en la evolución de las galaxias.

¿Por qué muere una galaxia?

Las galaxias post-starburst son sistemas raros que pasaron por una etapa reciente de intensa formación de estrellas, pero que de repente casi dejan de producir nuevas. Investigaciones muestran que muchas de ellas tienen menos gas molecular, combustible para crear estrellas que otras galaxias, lo que sugiere que el proceso de “apagado rápido” ocurre porque ese recurso se agota o se reduce significativamente.

Sin embargo, no siempre es tan simple: algunas galaxias aún conservan gas, pero no lo usan para formar estrellas. Según Tech Explorist, esto puede deberse a que el gas está demasiado turbulento o comprimido o a procesos como colisiones entre galaxias, actividad de agujeros negros o la pérdida de gas por el entorno, que impiden que se formen nuevas estrellas.

En general, los científicos creen que una galaxia “se apaga” cuando pierde su gas frío o cuando ese gas deja de poder colapsar para crear estrellas, aunque aún no existe una única explicación para todos los casos.

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