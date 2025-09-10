Desde semanas, el cometa 3I/ATLAS viene siendo tema de debate. Su aspecto enigmático despertó todo tipo de especulaciones entre los científicos, quienes plantean posibilidades que van desde un asteroide extraño hasta teorías más llamativas que lo vinculan con un objeto volador no identificado.

Sin embargo, las observaciones realizadas con telescopios parecen disipar las dudas: se trata, sin lugar a dudas, de un cometa activo. El análisis de su comportamiento y de la nube de gas y polvo que lo rodea descartaría cualquier hipótesis que lo asocie con un OVNI o un cuerpo rocoso común.

En sus primeras observaciones, astrónomos lograron detectar la coma, esa envoltura difusa que se forma cuando los hielos del cometa comienzan a sublimarse al acercarse al Sol. Imágenes obtenidas por el Telescopio Robótico Joan Oró, a pocos días de su descubrimiento, confirmaron esta característica esencial, lo que permitió calcular con precisión su posición y brillo.

Observaciones con telescopios como el Joan Oró, Gemini-S/GMOS y el NASA IRTF/SpeX confirmaron la presencia de agua y dióxido de carbono en su composición. (Foto: NASA / ESA)

Aunque a simple vista 3I/ATLAS pueda parecerse a un asteroide oscuro, su comportamiento lo delata. Los asteroides son cuerpos inertes, sin actividad, mientras que los cometas liberan gases y polvo, creando colas y brillo adicional. Esa actividad, además de volverlos visibles desde la Tierra, ofrece una oportunidad única para estudiar su composición química.

Entre el 5 y el 14 de julio de 2025, telescopios como el Gemini-S/GMOS y el NASA IRTF/SpeX realizaron observaciones espectroscópicas en bandas visibles e infrarrojas. Los resultados fueron claros: se detectó abundante agua y dióxido de carbono, compuestos típicos de los cometas activos. Esta evidencia descartó por completo que se tratara de un asteroide corriente y confirmó su naturaleza interestelar.

El espectro óptico del cometa guarda cierto parecido con los asteroides tipo D, ricos en carbono y con un tono rojizo; no obstante, el análisis infrarrojo mostró la presencia de hielo de agua en su coma, ratificando que se trata de un cometa.

Aunque su apariencia recuerda a un asteroide oscuro, su actividad lo identifica como cometa. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

Los aportes del Telescopio Espacial James Webb y del satélite SPHEREx de la NASA fueron clave. Los datos revelaron que la nube de gas que rodea el núcleo del cometa alcanza unos 350.000 km, dominada por dióxido de carbono. El polvo microscópico que se desprende proviene de la sublimación de hielos, formando la envoltura característica que permite analizar su composición sin alterar el núcleo.

La astrobióloga Karen J. Meech y su equipo modelaron la mezcla de polvo y agua de la coma, estimando que alrededor del 30% corresponde a hielo. Esta proporción sugiere que el objeto se formó en un sistema planetario lejano y fue expulsado por interacciones gravitacionales.

El resto, compuesto por materiales similares a meteoritos condritas carbonáceas, ofrece pistas valiosas sobre los componentes presentes en discos protoplanetarios de otros sistemas solares.

Su análisis abre una ventana única para entender cómo se forman y evolucionan los cuerpos pequeños en sistemas planetarios lejanos. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Lo que debes saber sobre el cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS es un objeto interestelar descubierto el 1 de julio de 2025. Su nombre “3I” significa que es el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar. Originario del disco grueso de la Vía Láctea, es más antiguo que nuestro propio Sol y planetas. Su estudio ayuda a entender la formación de otros sistemas solares y la historia de nuestra galaxia.

El 3I/ATLAS viaja a gran velocidad en una órbita hiperbólica, lo que significa que no se quedará en nuestro sistema solar. A medida que se acerca al Sol, el calor crea una coma brillante y una larga cola, permitiendo a los científicos analizar su composición y química.

Su punto de mayor acercamiento al Sol será el 30 de octubre de 2025. Aunque no es visible desde la Tierra durante este paso, los astrónomos lo observarán con telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, además de sondas en Marte. Estas observaciones son cruciales para recopilar datos de este visitante cósmico único antes de que regrese al espacio interestelar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí