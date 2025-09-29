Un visitante inesperado está poniendo a prueba lo que creíamos saber sobre los cometas. Se trata de 3I/ATLAS, objeto que no nació en nuestro sistema solar, sino en el espacio interestelar. Su trayectoria única, su comportamiento impredecible y su próximo acercamiento a Marte siguen sorprendiendo a los expertos y a los curiosos ansiosos por presenciar un espectáculo astronómico único.

A diferencia de los cometas “domésticos”, cuyo movimiento y brillo se pueden anticipar con relativa facilidad, este viajero interestelar responde a condiciones que los astrónomos apenas comprenden, pues cada observación revela que sus reglas son distintas.

El portal Gizmodo informa que, desde principios de septiembre de 2025, el cometa ha multiplicado por 40 su luminosidad, superando por mucho las estimaciones previas. Se esperaba que brillara con una intensidad mucho menor, pero algo cambió: quizá una liberación repentina de gas y polvo, o procesos internos propios de un objeto formado en ambientes muy diferentes a los del sistema solar.

Desde septiembre de 2025 ha multiplicado su brillo por 40, un cambio mucho mayor al previsto. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Lo más llamativo no es solo que se haya vuelto más brillante, sino la velocidad con que lo hizo. Ese aumento tan rápido complica cualquier predicción sobre cómo evolucionará su visibilidad en las próximas semanas.

Las imágenes captadas muestran una coma verde de unos cinco minutos de arco de diámetro, color que se asocia a moléculas como el carbono diatómico, que brillan bajo la radiación solar.

Lo que desconcierta aún más a los astrónomos es que su cola apunta hacia el Sol, en vez de alejarse de él, como sucede en la mayoría de los cometas.

Su cola apunta hacia el Sol en lugar de alejarse, un fenómeno poco común en este tipo de objetos. (Foto: NASA / James Webb Space Telescope)

El 3 de octubre será un día clave. Ese día, el 3I/ATLAS pasará a solo 29 millones de kilómetros de Marte. Varias sondas que orbitan el planeta rojo (entre ellas la Mars Reconnaissance Orbiter y las misiones europeas Trace Gas Orbiter y Mars Express) aprovecharán el acercamiento para obtener datos únicos.

Por su parte, Telescopios en la Tierra también seguirán de cerca este sobrevuelo para comparar a 3I/ATLAS con los cometas habituales del sistema solar.

Cada medición aporta pistas sobre la química de los cometas formados en otros sistemas estelares, recordándonos que el universo guarda sorpresas capaces de seguir sorprendiéndonos.

El 3 de octubre se acercará a Marte, donde varias sondas y telescopios aprovecharán para estudiar su composición y comparar sus características con los cometas del sistema solar. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

Así será la trayectoria del 3I/ATLAS

La trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS es hiperbólica, lo que significa que atraviesa nuestro sistema solar y luego lo abandona, sin regresar.

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Origen: Proviene del espacio interestelar (fuera de nuestro Sistema Solar), viajando a una alta velocidad de 58 kilómetros por segundo o 210.000 kilómetros por hora.

Acercamiento a Marte: Su máxima aproximación es al planeta Marte el 3 de octubre de 2025, pasando a unos 30 millones de kilómetros.

Perihelio (Punto al Sol): Alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio) a finales de octubre de 2025, justo dentro de la órbita de Marte (∼203 millones de kilómetros).

Alejamiento: Continúa su camino y comienza a alejarse del Sol y de los planetas a gran velocidad.

Salida: Eventualmente, abandonará nuestro sistema solar para seguir viajando.

