El enigmático cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y en los próximos días alcanzará el punto más cercano a nuestro planeta en todo su recorrido. Aunque seguirá estando a una gran distancia, este acercamiento genera una gran expectativa entre científicos y aficionados a la astronomía.

El objeto fue descubierto en julio de 2025 y rápidamente llamó la atención al confirmarse que se trataba del tercer visitante conocido proveniente de fuera del sistema solar.

Según la NASA, cuando fue observado viajaba a unos 137.000 kilómetros por hora y ya había pasado dentro de la órbita de Marte, además de acercarse a unos 130 millones de millas del Sol.

Los astrónomos determinaron, a partir de su velocidad y trayectoria, que 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y fue expulsado al espacio interestelar hace posiblemente miles de millones de años.

Se trata del tercer objeto confirmado que proviene de fuera del sistema solar y viaja en una trayectoria que lo llevará de regreso al espacio interestelar. (Foto: NOIRLab)

Su viaje lo trajo desde la región de la constelación de Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea, hasta nuestro vecindario cósmico.

Aunque su tamaño exacto aún no se conoce, la Agencia Espacial Europea estima que podría medir desde cientos de metros hasta varios kilómetros.

Datos del telescopio espacial Hubble indican que el núcleo sólido y helado del cometa tendría un diámetro de entre unos 430 metros y 5,6 kilómetros. A diferencia de los cometas ligados al Sol, 3I/ATLAS sigue una órbita hiperbólica que eventualmente lo sacará del sistema solar.

La NASA aseguró que el cometa no representa ningún peligro para la Tierra y que el 19 de diciembre pasará a unos 170 millones de millas del planeta.

La NASA aseguró que no representa ningún peligro y que podrá observarse con telescopios pequeños en el cielo previo al amanecer. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Aunque no será visible a simple vista, podrá observarse con pequeños telescopios en el cielo antes del amanecer hasta la primavera de 2026. Durante su mayor acercamiento, se podrá ubicar bajo la estrella Regulus, en la constelación de Leo.

El paso de este objeto también dio lugar a teorías conspirativas, incluida la idea de que podría tratarse de una nave extraterrestre; sin embargo, las autoridades científicas descartaron esa posibilidad.

Mediante sus redes sociales, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmó: “No hay alienígenas. No existe ninguna amenaza para la vida en la Tierra.”

A pesar de teorías conspirativas, científicos descartan que se trate de una nave extraterrestre. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

A su vez, Nicola Fox, de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia, declaró en una conferencia de prensa: “Ciertamente no hemos visto ninguna tecnofirma ni nada que nos lleve a creer que sea otra cosa que no sea un cometa.”

Mientras tanto, telescopios terrestres y espaciales como Hubble y James Webb continúan siguiendo de cerca a 3I/ATLAS para aprovechar esta oportunidad única de estudiar material formado alrededor de otra estrella.

Consejos para observar el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra

El cometa 3I/ATLAS será visible el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con su máximo acercamiento a la Tierra (perigeo); sin embargo, no será observable a simple vista debido a su baja luminosidad, que se estima en una magnitud aparente de alrededor de 10.

Para poder detectarlo, los observadores necesitarán utilizar instrumentos ópticos como un telescopio pequeño o binoculares astronómicos adecuados.

El mejor momento para buscarlo será durante las horas previas al amanecer, cuando el cielo está más oscuro, y aparecerá generalmente hacia el horizonte sureste (dependiendo de la ubicación del observador en el mundo).

