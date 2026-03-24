La NASA trabaja contrarreloj para lograr su objetivo: regresar a la Luna antes de que termine el mandato de Donald Trump y construir una base en el satélite de la Tierra. Así de claro quedó durante el evento Ignition, en donde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos presentó un paquete de iniciativas para acelerar el cumplimiento de la nueva política espacial del país.

El regreso a la Luna con fecha límite

“La NASA está comprometida a lograr una vez más lo casi imposible: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y hacer todo lo necesario para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”, sostuvo el administrador de la NASA, Jared Isaacman. A su turno, la Administradora asociada de la NASA, Amit Kshatriya indicó que se está alineando a la agencia espacial a la misión.

“En la Luna, estamos adoptando una arquitectura focalizada y por fases que desarrolla capacidades aterrizaje tras aterrizaje, de forma incremental y en colaboración con nuestros socios industriales e internacionales. En la órbita terrestre baja (LEO), estamos identificando dónde existe y dónde no existe el mercado, reconociendo el increíble valor de la Estación Espacial Internacional y construyendo una transición que cree un ecosistema comercial competitivo en lugar de imponer un único resultado que el mercado no pueda soportar”.

Jared Isaacman, administrador de la NASA. (Foto: NASA)

Trabajando sobre Artemis

Desde hace algunos años, la NASA ya ha estado trabajando en regresar a la Luna con el programa Artemis. En los próximos días, la misión Artemis II tendrá su primer vuelo tripulado alrededor de la Luna. Se espera que en 2027 se realice la misión Artemis III, que será clave pues permitirá probar los sistemas integrados y capacidades operativas en órbita terrestre antes del alunizaje de Artemis IV. Una vez que se haya logrado alunizar, se aumentará la cadencia de misiones tripuladas a la superficie lunar.

La “pausa” de Gateway

Asimismo, se pausará Gateway “en su forma actual” a fin de priorizar infraestructura que habilite operaciones sostenidas en la superficie de la Luna. Originalmente, el proyecto Gateway fue concebido como una estación espacial en la órbita lunar.

Marte siempre en la mira

Marte nunca ha dejado de estar fuera del radar para la NASA. Prueba de ello es que la agencia también espera lanzar antes de 2028 la nave espacial Space Reactor-1 Freedom, primer vehículo interplanetario nuclear-eléctrico, rumbo a Marte.