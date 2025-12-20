Tras su máximo acercamiento a la Tierra, el cometa interestelar 3I/ATLAS se encamina ahora hacia el que será su próximo gran hito astronómico. Los cálculos indican que en marzo de 2026 el objeto pasará relativamente cerca de Júpiter, un evento que genera una gran expectativa entre los científicos por el papel clave que juega el planeta gigante en la dinámica del Sistema Solar.

Aunque no se trata de un encuentro peligroso, la enorme gravedad de Júpiter podría ejercer una leve influencia sobre la trayectoria del cometa. Este tipo de interacciones permiten a los astrónomos analizar posibles cambios en su velocidad o dirección, algo valioso en el caso de un cuerpo que se formó fuera de nuestro sistema planetario.

El paso por la región de Júpiter también abre una nueva ventana de observación. Los expertos estarán atentos a posibles variaciones en la actividad del 3I/ATLAS, como cambios en la emisión de gas y polvo que podrían intensificarse o modificarse debido a la interacción gravitatoria y a las condiciones del entorno.

En marzo de 2026, el objeto pasará relativamente cerca de Júpiter, donde su trayectoria podría verse levemente influenciada por la enorme gravedad del planeta. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Para la comunidad científica, este encuentro representa una oportunidad única de seguir estudiando un cometa interestelar durante más tiempo. Cada observación adicional ayuda a comparar su comportamiento con el de los cometas originados en el Sistema Solar y a comprender mejor cómo se forman y evolucionan estos objetos en otros sistemas estelares.

Después de su paso por Júpiter, el 3I/ATLAS continuará su viaje de salida. Este evento será, en la práctica, el último gran momento de interés antes de que el cometa se aleje definitivamente y retome su recorrido hacia el espacio interestelar.

A medida que se acerca marzo de 2026, los telescopios de todo el mundo seguirán apuntando al 3I/ATLAS. El seguimiento de este próximo hito permitirá cerrar uno de los capítulos más fascinantes de la astronomía reciente y ampliar el conocimiento sobre los visitantes que llegan desde la parte más lejana del cosmos.

Los científicos esperan que este encuentro permita nuevas observaciones y posibles cambios en su actividad. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Qué es lo que sigue para el cometa 3I/ATLAS

En fase de salida: Tras su acercamiento máximo el 19 de diciembre, el cometa ya se está alejando definitivamente de la Tierra y del Sol.

Rumbo al espacio profundo: Debido a su órbita hiperbólica, viaja a una velocidad tan alta que nunca regresará; está destinado a abandonar nuestro sistema solar para siempre.

Encuentro con Júpiter: Su próximo hito importante será en marzo de 2026, cuando pase cerca del gigante gaseoso, cuya gravedad curvará ligeramente su trayectoria de salida.

Visibilidad decreciente: Su brillo (magnitud) disminuirá rápidamente. Actualmente solo es visible con telescopios profesionales o de gran apertura en la constelación de Leo.

Adiós definitivo: Para el año 2029, habrá cruzado la órbita de los planetas exteriores, perdiéndose en la oscuridad del espacio interestelar.

