Marte volvió a sorprender a los científicos con un descubrimiento inesperado bajo su superficie. En 2024, el vehículo explorador Curiosity de la NASA pasó sobre una roca aparentemente común en el canal Gediz Vallis, dentro del cráter Gale, provocando que se rompiera. En su interior aparecieron unos cristales de color amarillo pálido que resultaron ser azufre elemental prácticamente puro. El hallazgo llamó la atención de los investigadores porque, aunque ya se conocían minerales con azufre en Marte, nunca se había encontrado este elemento en estado puro en el planeta.

¿Cómo encontró la NASA el azufre puro en Marte?

El descubrimiento no se limitó a una sola piedra. Los científicos observaron que había numerosas rocas similares repartidas en una superficie de aproximadamente 2.100 metros cuadrados. Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, describió el hallazgo diciendo: “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto”.

El valor del hallazgo también está en su composición, ya que el azufre elemental es diferente de los sulfatos, compuestos de azufre y oxígeno que son relativamente habituales en Marte y que pueden formarse cuando el agua se evapora.

La presencia de estas rocas planteó una pregunta importante: ¿cómo se formaron? En la Tierra, los grandes depósitos de azufre puro suelen estar relacionados con actividad volcánica o procesos hidrotermales que involucran temperaturas elevadas; sin embargo, los investigadores no encontraron evidencias de que esas condiciones hubieran existido directamente en el lugar donde Curiosity descubrió los cristales. Además, las rocas eran relativamente frágiles, pues se rompieron bajo la presión ejercida por el vehículo, lo que llevó a considerar que posiblemente se habían formado en esa misma región.

El hallazgo aporta nuevas pistas sobre las condiciones químicas y geológicas que existieron en el planeta rojo hace miles de millones de años. (Foto: NASA)

Dos investigaciones proponen cómo se formaron las rocas amarillas

Una primera explicación apareció en un estudio publicado en junio de 2026 en la revista Science. El equipo dirigido por el científico planetario Scott VanBommel, de la Universidad de Washington en St. Louis, analizó las imágenes y los datos químicos recopilados por Curiosity. Los investigadores plantearon que el azufre podría proceder de gases liberados por antiguas actividades volcánicas, que quedaron atrapados bajo la superficie marciana, posiblemente dentro de estructuras de hielo conocidas como clatratos.

Con el paso del tiempo, la erosión del canal Gediz Vallis habría reducido la presión sobre estos depósitos, permitiendo que los gases escaparan y reaccionaran químicamente hasta formar azufre puro. Según sus estimaciones, este proceso habría ocurrido hace entre 3.100 y 2.800 millones de años.

Jeff Berger, geoquímico del Centro Espacial Johnson de la NASA y codirector de la investigación, destacó cuánto tiempo pudieron permanecer intactas estas formaciones. “Es difícil comprender cuánto tiempo habían estado esas rocas allí, con muy poca o ninguna alteración química”, afirmó; no obstante, esta no es la única hipótesis que busca explicar el fenómeno.

En otro estudio publicado en julio de 2026 en Geophysical Research Letters, un equipo dirigido por el científico atmosférico Jiawei Wang, de la Universidad de Cornell, investigó si el azufre elemental podía producirse mediante reacciones químicas en agua, sin necesidad de temperaturas elevadas ni de organismos vivos.

Para comprobarlo, los investigadores mezclaron sulfuro disuelto con clorato en agua ácida a temperatura ambiente. El experimento produjo pequeños cristales amarillos de azufre elemental. Además, descubrieron que la cantidad de clorato influía en el resultado: las concentraciones bajas favorecían la formación de azufre puro, mientras que las más elevadas generaban mayores cantidades de sulfatos.

Aunque los cristales obtenidos en el laboratorio eran microscópicos, el equipo considera que reacciones similares, desarrolladas durante periodos mucho más prolongados, podrían explicar la aparición de depósitos de mayor tamaño en Marte.

¿El hallazgo de azufre podría aportar pistas sobre la vida en Marte?

El interés por este descubrimiento también está relacionado con la importancia del azufre para los seres vivos. Este elemento es necesario para distintos procesos biológicos y muchos organismos lo utilizan en forma de sulfatos para producir dos de los aminoácidos esenciales en la construcción de proteínas; sin embargo, los experimentos no demuestran que haya existido vida en el lugar donde Curiosity encontró las rocas. Por el contrario, muestran que el azufre elemental pudo formarse mediante procesos químicos sin intervención de organismos.

Aunque todavía no existen pruebas concluyentes de vida en Marte, el planeta conserva evidencias de agua, compuestos químicos y condiciones que pudieron ser habitables en el pasado.

Más allá de explicar el origen de estas formaciones, los investigadores consideran que Marte ofrece una oportunidad para estudiar cómo eran los ambientes planetarios hace miles de millones de años.

Sobre este punto, Berger destacó: “Marte nos proporciona una instantánea congelada de hace miles de millones de años. Podemos retroceder y observar el pasado remoto de una manera que no podemos hacerlo en la Tierra”.