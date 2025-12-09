El telescopio espacial Hubble volvió a observar al cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante que continúa atravesando el sistema solar antes de alejarse definitivamente. Este objeto, detectado por primera vez en julio, es seguido de cerca debido a su origen ajeno a nuestro vecindario cósmico.

3I/ATLAS llamó la atención cuando se confirmó que era apenas el tercer cuerpo proveniente de otro sistema estelar. Según la NASA, en el momento de su descubrimiento viajaba a unas 137,000 millas por hora (220,480.13 km/h). Su trayectoria y velocidad demostraron que no se formó alrededor del Sol, sino que fue expulsado desde otra región de la Vía Láctea y pasó miles de millones de años desplazándose por el espacio interestelar antes de llegar al sistema solar.

La observación más reciente de Hubble ocurrió el 30 de noviembre, cuando el cometa se encontraba a unos 178 millones de millas de la Tierra. Como el telescopio siguió el movimiento del objeto, las estrellas del fondo aparecieron como líneas en lugar de puntos, explicó la agencia.

Los científicos confirmaron que este objeto, descubierto en julio, proviene de otro sistema estelar y viaja a gran velocidad tras millones de años en el espacio interestelar. (Foto: NASA)

El cometa también fue visto por la misión Juice de la Agencia Espacial Europea, una nave que se dirige a Júpiter. Entre el 2 y el 25 de noviembre, el orbitador registró al cometa en un momento de gran actividad tras su reciente acercamiento al Sol.

Aunque la mayoría de los datos llegarán recién en febrero, el equipo pudo descargar parte de una imagen tomada el 2 de noviembre, donde se distinguen su coma luminosa y dos colas diferentes: una de gas cargado y otra de polvo.

El 19 de noviembre, la NASA publicó una nueva serie de fotografías inéditas que revelan aspectos adicionales del objeto. De acuerdo con la agencia, 3I/ATLAS pasará a unas 170 millones de millas de la Tierra el 19 de diciembre, una distancia completamente segura.

Además del Hubble, la misión Juice de la ESA logró registrar su intensa actividad y capturar imágenes de su coma y sus dos colas. (Foto: ESA)

El objeto no será visible a simple vista, pero cualquier persona con un telescopio pequeño podrá encontrarlo en el cielo antes del amanecer hasta la primavera de 2026. La herramienta “Eyes on the Solar System” permite seguir su ubicación en tiempo real.

Como es sabido, la presencia del cuerpo celeste también originó todo tipo de teorías, como la idea de que podría tratarse de una nave extraterrestre. El astrofísico Avi Loeb planteó esta posibilidad, aunque aclaró en su blog en Medium que el objeto es “muy probablemente un cometa de origen natural”.

Aunque algunos sugieren teorías extraterrestres, la NASA descartó cualquier posibilidad y aseguró que 3I/ATLAS es simplemente un cometa natural que pasará a una distancia segura. (Foto: NASA)

Aun así, no descartó por completo que pudiera tratarse de una estructura con origen artificial.

La NASA, por su parte, desmintió esas especulaciones. “No hay alienígenas. No hay ninguna amenaza para la vida aquí en la Tierra”, dijo Sean Duffy, administrador interino de la agencia.

Nicola Fox, administradora asociada del Directorio de Ciencia de la NASA, también rechazó esa teoría durante la conferencia de noviembre: “Ciertamente no hemos visto ninguna tecnofirma ni nada que nos lleve a pensar que se trata de otra cosa que no sea un cometa”.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

