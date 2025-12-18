El cometa 3I/ATLAS ha despertado un enorme interés en la comunidad científica y entre los aficionados a la astronomía, al tratarse del tercer objeto confirmado que proviene del exterior de nuestro sistema solar. Su origen interestelar ha sido determinado por la forma hiperbólica de su órbita, una trayectoria abierta que demuestra que no gira alrededor del Sol como los cometas habituales, sino que lo atraviesa de paso tras llegar desde regiones lejanas del espacio interestelar.

Este visitante cósmico fue identificado por el equipo de los sondeos ATLAS, de donde proviene su nombre, y la letra “I” confirma su naturaleza interestelar. El número “3” indica que solo otros dos objetos similares han sido detectados hasta ahora, lo que convierte a 3I/ATLAS en un fenómeno muy raro. Al analizar su recorrido hacia atrás en el tiempo, los astrónomos confirmaron que su origen se encuentra fuera de los límites de nuestro sistema solar, aportando nuevas pistas sobre la formación de mundos en otras regiones de la galaxia.

El momento clave para su observación llegará el viernes 19 de diciembre de 2025 , cuando el cometa alcance su máximo acercamiento a la Tierra y ofrezca una breve pero valiosa ventana de estudio. Será una ocasión excepcional para analizar su coma, el halo brillante de gas y polvo que se activa al calentarse por la radiación solar, y para intentar observarlo desde distintos puntos del planeta con instrumentos adecuados. A continuación, te enseñamos desde qué países se podrá ver el cometa.

En qué países del mundo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS

El cometa interestelar 3I/ATLAS podrá ser observado el 19 de diciembre de 2025 únicamente con telescopios, y su visibilidad dependerá de que el objeto se encuentre sobre el horizonte durante la madrugada. Hasta el momento, se han confirmado regiones del mundo desde donde habrá mejores oportunidades de observación.

Hemisferio Norte: será observable con telescopios desde distintas zonas de Norteamérica y Europa , principalmente en las horas previas al amanecer.

será observable con telescopios desde distintas zonas de , principalmente en las horas previas al amanecer. Hemisferio Sur: también habrá ventanas de observación desde América del Sur y Oceanía , especialmente en áreas con cielos oscuros y baja contaminación lumínica.

también habrá ventanas de observación desde , especialmente en áreas con cielos oscuros y baja contaminación lumínica. Observatorios astronómicos profesionales y aficionados avanzados en ambos hemisferios han confirmado que seguirán el objeto durante su máximo acercamiento.

Recomendaciones para observar el cometa 3I/ATLAS: qué debes tener en cuenta

La observación del cometa 3I/ATLAS requiere planificación y buenas condiciones, ya que se trata de un objeto extremadamente tenue en el cielo. Para aumentar las probabilidades de éxito, ten en cuenta los siguientes consejos:

Observa en la madrugada , idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro.

, idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro. Elige un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte este , donde aparecerá el cometa.

y una vista despejada hacia el , donde aparecerá el cometa. Utiliza bajos aumentos (entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa.

(entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa. Evita la interferencia de la Luna: su brillo puede dificultar enormemente la observación, por lo que se recomienda apuntar a noches cercanas a la Luna nueva del 20 de diciembre.

¿Cómo ver EN VIVO el paso del cometa 3I/ATLAS por la Tierra?

Para quienes no puedan observar el cometa directamente desde su ubicación, existe la opción de seguir la transmisión en vivo de 3I/ATLAS por internet. La Agencia Espacial Europea (ESA) permite consultar su posición exacta en tiempo real a través de un mapa interactivo, ideal para seguir su recorrido con precisión.

Además, el Virtual Telescope Project ofrecerá una retransmisión gratuita online del acercamiento del cometa, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El directo está programado para comenzar el 18 de diciembre a las 11:00 p.m. ET (5:00 a.m. CET del 19 de diciembre), permitiendo a espectadores de todo el mundo presenciar el paso de este raro visitante interestelar desde sus pantallas.

Detalles importantes que debes saber sobre el cometa 3I/ATLAS

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS pero, a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble al 20 de agosto de 2025, pueden ver que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros (1,444 pies) ni mayor a 5,6 kilómetros (3,5 millas) .

. A partir de observaciones con telescopios, los astrónomos pueden determinar que 3I/ATLAS está activo , lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol). Por eso los astrónomos lo clasifican como un cometa y no como asteroide.

, lo que significa que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol). Por eso los astrónomos lo clasifican como un y no como asteroide. No hay peligro de que choque con la Tierra . Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra.

. Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra. Este cometa se mueve muy rápido. Cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, este cometa interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora (137.000 millas por hora). Desde entonces, 3I/ATLAS ha continuado en su trayectoria (hiperbólica) prevista. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó como se esperaba, alcanzando los 246.000 kilómetros por hora (153.000 millas por hora) en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol.