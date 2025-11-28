Las Naciones Unidas confirmaron que las defensas planetarias seguirán de cerca el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS mientras atraviesa el sistema solar y se acerca a nuestro planeta. Este objeto, que captó la atención desde que fue descubierto, será monitoreado a través de una nueva campaña internacional de observación.

A partir del 27 de noviembre, un equipo global del International Asteroid Warning Network (IAWN), “Red Internacional de Alerta de Asteroides”, iniciará dos meses de seguimiento continuo. El objetivo es recopilar datos detallados mientras el cometa se desplaza por una zona especialmente favorable para las observaciones desde nuestro planeta.

En su sitio web, la ONU explicó la importancia de esta iniciativa: “Aunque no representa una amenaza, el cometa 3I/ATLAS ofrece una gran oportunidad para que la comunidad del IAWN realice un ejercicio de observación debido a su prolongada visibilidad desde la Tierra y al gran interés que genera en la comunidad científica”.

La campaña busca evaluar técnicas de seguimiento debido a las características únicas del objeto. (Foto: NASA / Lowell Observatory / Qicheng Zhang)

Asimismo, la institución señaló que este será el octavo ejercicio de este tipo desde 2017, ya que “IAWN organiza estos ejercicios aproximadamente una vez al año”.

Aunque 3I/ATLAS fue descubierto recién en julio de 2025, la planificación para esta campaña comenzó mucho antes.

Según la ONU, “IAWN había estado planeando una campaña de cometas para el otoño de 2025 desde 2024, con el fin de poner a prueba sus capacidades para medir la posición de cometas, que representan un desafío astrométrico adicional porque aparecen como objetos difusos y extendidos, a diferencia de los asteroides, que se ven como puntos en el campo visual de un telescopio”.

La NASA reiteró que se trata de un cometa, pese a teorías que apuntaban a un posible origen artificial. (Foto: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

La confirmación llega poco después de que la NASA descartara por completo las teorías que sugerían que el objeto podría ser una nave extraterrestre.

Durante una conferencia de prensa, Amit Kshatriya, alto funcionario de la agencia, dijo: “Queremos mucho encontrar señales de vida en el universo… pero 3I/ATLAS es un cometa”.

Desde su descubrimiento, el cometa llamó la atención de científicos y usuarios de redes sociales, llegando incluso a llamar la atención de celebridades.

El astrofísico Avi Loeb compartió nuevas imágenes del 3I/ATLAS tomadas por astrónomos aficionados. (Foto: Chris Schur)

Mientras la mayoría de especialistas coincidía en que se trataba de un cometa interestelar, otros, entre ellos un miembro del Congreso de EE. UU. y un astrofísico de Harvard, defendieron la posibilidad de que el objeto pudiera ser de origen artificial.

Las imágenes publicadas por la NASA captadas desde Marte finalmente resolvieron la controversia; sin embargo, el científico Avi Loeb sigue abierto a una interpretación distinta.

En los últimos días, el experto compartió nuevas imágenes tomadas por astrónomos aficionados entre el 22 y el 24 de noviembre, donde se aprecia una coma brillante y una larga cola de más de 600,000 millas que apunta hacia el Sol, algo inusual en este tipo de estructuras.

Las capturas fueron obtenidas con telescopios domésticos de varios países, como Japón, España y Chile.

En el material se aprecia al cometa con un tono verde intenso y una gran “anti-cola". (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Las investigaciones y la difusión de imágenes continuarán conforme se obtengan nuevos datos. (Foto: Mitsunoi Tsumura)

Cuándo será la máxima aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra

La fecha de su máxima aproximación (perigeo) a la Tierra ocurrirá el:

Fecha: 19 de diciembre de 2025

Distancia: Aproximadamente 1.8 Unidades Astronómicas (UA), que equivale a unos 270 millones de kilómetros.

Esta distancia es casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, por lo que el cometa está muy lejos y no representa ningún peligro para nuestro planeta.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Aunque es poco probable que sea visible a simple vista, astrónomos aficionados con telescopios pequeños tendrán una excelente oportunidad para capturar datos e imágenes de este cometa de alta velocidad.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

