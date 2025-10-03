El cometa interestelar 3I/ATLAS ha cautivado a los astrónomos de todo el mundo desde que fue descubierto por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) el 1 de julio de 2025. Y es que desde su aparición en nuestro Sistema Solar, esta roca cósmica ha tenido una actividad extraña: su gran velocidad, la detección de un brillo extremo, inusuales cambios de color y hasta liberación de metales. Es así que agencias espaciales como la NASA y ESA monitorean todo su trayecto en nuestro Sistema Solar.

En su ruta, 3I/ATLAS se ha estado alejando de la Tierra mientras se acerca al Sol. Actualmente el cometa se encuentra al otro de nuestra estrella. Por tal motivo, es imposible seguirle el rastro desde los telescopios ubicados en la Tierra.

La foto del cometa 3I/ATLAS obtenida gracias al Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA. (Foto: NASA/ESA)

ESA espía a 3I/ATLAS durante su camino cerca a Marte

Sin embargo, la actual ubicación de 3I/ATLAS no es un impedimento para la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), la cual está aprovechando sus misiones interplanetarias para perseguir al cometa interestelar desde distintos puntos de observación.

Entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA observan el paso de 3I/ATLAS cerca de Marte. Y es que hoy, viernes de 3 octubre, el cometa y Marte se encuentran en su punto más cercano, separados por solo 30 millones de kilómetros.

Las misiones de la ESA en Marte y Júpiter observarán el cometa interestelar 3I/ATLAS. (Foto: NASA)

ESA estudiará a 3I/ATLAS tras su acercamiento al Sol con misión Juice

Pero esta no es la única forma en la que la ESA observa al visitante interestelar. La Agencia Espacial Europea se prepara para seguir el rastro de 3I/ATLAS entre el 2 y el 25 de noviembre utilizando el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), misión que originalmente estudia las lunas del planeta más grande del Sistema Solar, pero en esta ocasión utilizará sus instrumentos para recabar información sobre el cometa interestelar.

La ESA cree que debido a que Juice observará al cometa tras su aproximación al Sol, la misión tendrá la mejor vista del cometa en un estado muy activo, con un halo brillante alrededor de su núcleo y una larga cola.

Se calcula que 3I/ATLAS se aproximará al Sol a finales de octubre. De sobrevivir su acercamiento a nuestra estrella, su máxima aproximación a la Tierra será a mediados de diciembre.