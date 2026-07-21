El próximo 12 de agosto de 2026, España será uno de los mejores lugares del mundo para observar un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que no se repetía en la península ibérica desde hace más de un siglo. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1912 y miles de personas ya preparan sus planes para mirarlo.

Aunque el eclipse será visible en todo el país, no todas las zonas vivirán la misma experiencia. Solo una estrecha franja que atraviesa la península de noroeste a este y llega hasta Baleares verá el Sol completamente cubierto por la Luna, mientras que el resto del territorio disfrutará de un eclipse parcial con distintos porcentajes de ocultación.

El evento podrá observarse en todo el país, aunque solo algunas regiones disfrutarán de la totalidad. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios del eclipse en el norte y centro de España

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas, cuando la Luna empiece a cubrir lentamente el disco solar. En ciudades como A Coruña, Lugo, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza y Oviedo, la totalidad llegará aproximadamente entre las 20:28 y las 20:31 horas, dependiendo de la ubicación exacta.

En otras capitales como Madrid, Bilbao, Santander, Pamplona, Segovia, Ávila y Salamanca, el eclipse será parcial, aunque en algunos casos la ocultación superará el 99%, ofreciendo un espectáculo muy similar al de la franja de totalidad.

El fenómeno finalizará entre las 21:00 y las 21:20 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta del Sol.

¿A qué hora se verá el eclipse en el este, sur e islas de España?

En el este del país, ciudades como Castellón, Cuenca, Guadalajara, Teruel y Palma disfrutarán del eclipse total, mientras que en Valencia la experiencia dependerá del lugar desde donde se observe.

La línea de totalidad atraviesa parte de la ciudad, por lo que algunos barrios alcanzarán el 100% de ocultación y otros se quedarán en un eclipse parcial muy cercano a la totalidad.

Por su parte, Barcelona, Girona, Tarragona, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería observarán un eclipse parcial con porcentajes de ocultación que oscilarán entre el 87% y el 99%.

En las Islas Canarias, el fenómeno también será visible, aunque con una cobertura mucho menor, cercana al 65%.

Además de España, el eclipse también será visible en otros países como Islandia, Groenlandia, Portugal y el norte de Rusia. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Consejos de expertos para ver el eclipse sin poner en riesgo la vista

Los especialistas recuerdan que observar un eclipse solar requiere tomar precauciones. National Geographic recomienda utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2, ya que las gafas de sol convencionales no protegen de la radiación solar y pueden causar lesiones permanentes en la retina.

Los expertos también recomiendan no mirar el Sol con prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas o teléfonos móviles sin filtros solares certificados. Del mismo modo, desaconsejan el uso de métodos caseros, como radiografías, cristales ahumados o discos compactos, porque no ofrecen una protección adecuada.

Solo durante los breves segundos o minutos de la totalidad será seguro retirar las gafas, siempre que el Sol permanezca completamente cubierto.

La ubicación para ver el eclipse será clave

El eclipse ocurrirá durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol se encontrará muy bajo sobre el horizonte. El IGN recomienda buscar zonas elevadas o espacios abiertos con una vista completamente despejada hacia el oeste, ya que edificios, montañas o árboles podrían impedir observar el momento más espectacular del fenómeno.

Además, se espera una gran afluencia de personas hacia los principales puntos de observación, por lo que los especialistas aconsejan llegar con suficiente antelación, revisar la previsión meteorológica y tener ubicaciones alternativas en caso de que las nubes dificulten la visibilidad.

Los expertos recomiendan utilizar gafas homologadas y elegir lugares con el horizonte despejado para contemplarlo con seguridad. (Foto referencial: Pixabay)

Los otros países donde podrá verse el eclipse solar total

España no será el único lugar privilegiado para observar este fenómeno. Según la NASA, la franja de totalidad también cruzará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, parte del océano Atlántico y una pequeña zona de Portugal, donde también será posible contemplar el Sol completamente cubierto por la Luna.

Mientras tanto, millones de personas en otras regiones del hemisferio norte podrán disfrutar de un eclipse parcial.

El evento será visible en gran parte de Europa, buena parte de Canadá, zonas del norte de Estados Unidos y en distintas áreas del noroeste de África, convirtiendo al eclipse del 12 de agosto en uno de los acontecimientos astronómicos más importantes y esperados del año y de la década.