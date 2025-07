Un nuevo estudio sorprendió a la comunidad científica al identificar el momento exacto en que el cuerpo humano comienza a envejecer más rápidamente, y no es tan tarde como muchos creen. Según la investigación, el envejecimiento no ocurre de forma pareja en todo el cuerpo, ya que un órgano en particular parece deteriorarse antes que el resto y podría acelerar el desgaste general.

Para llegar a esta conclusión, un grupo de científicos chinos analizó 516 muestras de tejido provenientes de 76 personas que murieron por traumatismo craneoencefálico accidental.

Los donantes tenían entre 14 y 68 años, y las muestras incluían tejidos de los principales sistemas del cuerpo: cardiovascular, digestivo, inmunológico, endocrino y la piel.

Al estudiar estos tejidos, los investigadores detectaron 48 proteínas asociadas con enfermedades que aumentaban significativamente con la edad. Estas proteínas estaban vinculadas a problemas como enfermedades del corazón, fibrosis en los tejidos, hígado graso y ciertos tumores hepáticos.

Los investigadores analizaron muestras de tejido de personas fallecidas entre los 14 y 68 años, encontrando 48 proteínas asociadas a enfermedades que aumentan con la edad. (Foto referencial: Freepik)

Sin embargo, no todos los órganos envejecen al mismo ritmo. Los primeros signos de deterioro a nivel de proteínas aparecieron en las glándulas suprarrenales a partir de los 30 años; sin embargo, el verdadero cambio ocurre entre los 45 y 55 años, cuando el envejecimiento se acelera en varios órganos clave.

El órgano más afectado fue la aorta, la arteria principal que transporta sangre rica en oxígeno desde el corazón.

“Un análisis temporal reveló un punto de inflexión del envejecimiento alrededor de los 50 años, siendo los vasos sanguíneos un tejido que envejece temprano y es marcadamente susceptible al deterioro”, explicaron los autores del estudio.

Una proteína en particular, llamada GAS6, llamó la atención: sus niveles aumentaban en la aorta con la edad y se cree que podría ser clave en el proceso de envejecimiento en todo el cuerpo.

Detectaron que la glándula suprarrenal muestra signos de envejecimiento desde los 30 años, pero el cambio más fuerte ocurre entre los 45 y 55 años. (Foto referencial: Freepik)

Para probar su efecto, los científicos inyectaron GAS6 en ratones jóvenes y notaron signos evidentes de envejecimiento prematuro, como debilidad muscular, pérdida de equilibrio y daños visibles en los vasos sanguíneos.

“Los vasos sanguíneos parecen actuar como un canal que transporta moléculas que promueven el envejecimiento en todo el organismo”, dijo a Chosun Daily Guanghui Liu, líder del estudio en la Academia China de Ciencias.

Estos hallazgos respaldan la idea de que el envejecimiento no ocurre de manera lineal. Aun así, otros expertos piden más estudios antes de declarar que los 50 años son un punto de quiebre biológico.

Según los expertos, los vasos sanguíneos podrían ser los responsables de propagar el envejecimiento en todo el cuerpo. (Foto referencial: Freepik)

“Existen estas oleadas de cambios relacionados con la edad”, explicó Maja Olecka, del Instituto Leibniz sobre el Envejecimiento en Alemania. “Pero aún es difícil llegar a una conclusión general sobre el momento exacto en que ocurren esos puntos de inflexión”.

Cabe agregar que, en Estados Unidos, casi 58 millones de personas tienen 65 años o más, y se espera que esa cifra llegue a los 89 millones para 2060. Aunque mantenerse sano es clave para la independencia en la vejez, el 93% de los adultos mayores ya vive con al menos una enfermedad crónica, y el 80% con dos o más.

“Estos conocimientos podrían ayudar a desarrollar intervenciones específicas para tratar el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad”, concluyeron los autores del estudio.

Claves para envejecer saludablemente

Envejecer bien no se trata solo de sumar años, sino de vivirlos con calidad. Para lograrlo, es clave adoptar hábitos que cuiden tanto el cuerpo como la mente. Comer de forma equilibrada: frutas, verduras, granos enteros y proteínas saludables, y evitar el exceso de azúcares, sal y grasas es un buen punto de partida. Además, mantenerse activo con ejercicios que se adapten a nuestras capacidades ayuda a conservar la fuerza, el equilibrio y hasta mejora el ánimo.

No obstante, la salud no es solo física. Estar bien emocionalmente también cuenta. Hacer cosas que mantengan la mente despierta, como leer o aprender algo nuevo, buscar la compañía de familiares y amigos, puede marcar una gran diferencia.

