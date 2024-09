Llegar a la vejez con una buena salud física y mental es el objetivo de millones de personas en el mundo. Muchos se preparan para ello teniendo una dieta saludable y ejercitándose regularmente. Sin embargo, llegar a los años dorados con nuestras facultades cognitivas intactas es un desafío mayor.

El envejecimiento puede llevar a una disminución de las facultades cognitivas de los adultos mayores. Asimismo, alrededor del 10% de las personas que fueron diagnosticadas con un leve deterioro desarrollan Alzheimer u otras formas de demencia cada año.

¿Qué podemos hacer para proteger nuestro cerebro del envejecimiento? Algunos estudios han observado que actividades como resolver rompecabezas pueden proteger contra el envejecimiento cognitivo. Sin embargo, el beneficio de estas actividades en prevenir o posponer el deterioro cognitivo todavía es poco estudiado.

Una pareja de adultos mayores intenta completar un rompecabezas. (Foto: aquaArts studio/iStock)

Ahora una nueva investigación de Texas A&M University School of Public Health sugiere que los adultos mayores con un deterioro cognitivo leve que realizan actividades como juegos de palabras y hobbies tienen mejor memoria y atención que aquellos que no.

“Hoy, cerca de seis millones de personas en los Estados Unidos tienen demencia, y se espera que esta cifra crezca a 14 millones para el año 2060, con mayor afección entre las poblaciones minoritarias”, sostuvo el doctor Junhyoung ‘Paul’ Kim, profesor asociado de comportamiento de salud en Texas A&M. “Queríamos ayudar a llenar el vacío en nuestra comprensión del deterioro cognitivo”, explicó.

Para esta investigación, publicada en el Journal of Cognitive Enhancement, Kim y otros científicos analizaron la data de cerca de seis mil personas del Health and Retirement Study (2012-2020) que tenían al menos 50 años cuando se inició el estudio, así como un deterioro cognitivo leve.

En esta investigación se observó que aquellos que participaban frecuentemente en actividades cognitivamente estimulantes tuvieron mejores resultados. “En resumen, el grupo de participación de alto nivel exhibió consistentemente niveles más altos de función cognitiva durante el período de estudio y mantuvo un nivel similar de funciones cognitivas en comparación con los otros grupos”, dijo Kim.

Un adulto mayor leyendo. (Foto: :Jacob Wackerhausen/iStock)

¿Cuáles fueron estas actividades?

Se trataron principalmente de juegos, como los rompecabezas, pasatiempos y la lectura . Kim y los otros investigadores tienen la esperanza de que estos hallazgos lleven a los proveedores de atención médica a recomendar que las personas mayores con deterioro cognitivo leve jueguen, lean o participen en actividades estimulantes similares al menos tres o cuatro veces por semana.

“Además, esperamos que las barreras para hacer esto, como el apoyo inadecuado de los cuidadores y las limitaciones financieras, puedan superarse a través de servicios de atención pública más sólidos y redes de apoyo comunitario”, dijo Kim.